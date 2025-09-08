La asociación también ofrece resultados excepcionales en lo que respecta a las medidas preventivas. En un caso destacado, Deloitte Brasil implementó Akamai Guardicore Segmentation en una empresa nacional de petróleo y gas para reforzar sus defensas. Al crear una política de segmentación detallada, la empresa redujo la probabilidad de sufrir un ataque.

En otro ejemplo, el trabajo de Deloitte Brasil con una importante plataforma de comercio electrónico ayudó a reducir significativamente la superficie de ataque y el riesgo de que se produjera una brecha de seguridad. Con la exposición minimizada, el cliente optimizó los procesos al reducir los controles internos duplicados, y logró mejoras significativas en la seguridad y la eficiencia operativa.

Según Gargaro, las empresas que aprovechan tanto los servicios de Deloitte Brasil como la tecnología de Akamai están mejor posicionadas para resistir futuros ataques. "Una empresa que haya pasado por este proceso estará más preparada y resiliente", explicó. "El liderazgo puede operar con mayor tranquilidad".