Una alianza de confianza para las amenazas modernas
En una era de aceleración de la transformación digital, las empresas se enfrentan a desafíos de ciberseguridad cada vez mayores. Para satisfacer estas demandas, Deloitte Brasil, una división de esta empresa líder mundial de servicios profesionales, se asoció con Akamai, líder reconocido en tecnología de ciberseguridad. Esta colaboración combina consultoría estratégica, excelencia operativa y soluciones avanzadas como Akamai Guardicore Segmentation. Juntas, las dos empresas ayudan a las organizaciones a contener los ataques, a recuperarse más rápido y a crear ciberresiliencia a largo plazo.
Aprovechamiento de las ventajas de la asociación
Deloitte no crea herramientas de ciberseguridad, sino que ofrece servicios expertos. Para ofrecer a sus clientes la mejor protección posible, la empresa recurre a proveedores de tecnología de vanguardia como Akamai. "Con el fin de proporcionar servicios más completos, buscamos empresas que ofrezcan la mejor tecnología de seguridad", explicó André Gargaro, partner sénior de ciberseguridad y resiliencia de Deloitte Brasil. "Akamai es sin duda una de esas empresas".
Según Gargaro, los clientes de hoy en día prefieren cada vez más los contratos optimizados con menos proveedores. Una relación estrechamente integrada entre Deloitte Brasil y Akamai satisface esta necesidad al ofrecer una solución de seguridad integral: asesoramiento, implementación, mitigación de ciberamenazas y recuperación de brechas, todo ello en un marco de colaboración.
Respuesta ante incidentes coordinada: Contener primero, recuperarse rápido
Cuando una empresa sufre un ataque, la velocidad y la coordinación son fundamentales. Deloitte Brasil ofrece una respuesta rápida a incidentes, mientras que la solución de Akamai identifica y aísla inmediatamente la amenaza. "Utilizamos Akamai Guardicore Segmentation para detener la propagación con la segmentación de la red, lo que permite una resolución más rápida y una limitación de los daños", señaló Gargaro.
Esta contención de amenazas otorga un espacio operativo importante, lo que permite a las empresas iniciar la recuperación al tiempo que minimiza las interrupciones del negocio. Como explicó Gargaro, los clientes se ven abrumados por los incidentes. "Akamai Guardicore Segmentation ofrece una flexibilidad fundamental para la recuperación, ya que bloquea rápidamente las áreas afectadas. Una vez que la barrera está en su lugar, a menudo descubrimos otras áreas de mejora para ayudar al cliente no solo a recuperarse, sino también a evitar futuros incidentes", continuó.
La prevención es la mejor defensa
La asociación también ofrece resultados excepcionales en lo que respecta a las medidas preventivas. En un caso destacado, Deloitte Brasil implementó Akamai Guardicore Segmentation en una empresa nacional de petróleo y gas para reforzar sus defensas. Al crear una política de segmentación detallada, la empresa redujo la probabilidad de sufrir un ataque.
En otro ejemplo, el trabajo de Deloitte Brasil con una importante plataforma de comercio electrónico ayudó a reducir significativamente la superficie de ataque y el riesgo de que se produjera una brecha de seguridad. Con la exposición minimizada, el cliente optimizó los procesos al reducir los controles internos duplicados, y logró mejoras significativas en la seguridad y la eficiencia operativa.
Según Gargaro, las empresas que aprovechan tanto los servicios de Deloitte Brasil como la tecnología de Akamai están mejor posicionadas para resistir futuros ataques. "Una empresa que haya pasado por este proceso estará más preparada y resiliente", explicó. "El liderazgo puede operar con mayor tranquilidad".
Amplificación del impacto a través de sinergias técnicas
Una de las principales ventajas de esta asociación es la gran experiencia técnica que ambos equipos ponen sobre la mesa. "El equipo técnico de Akamai cuenta con un gran nivel de conocimiento y experiencia", afirma Gargaro. "Este conocimiento añade un enorme valor a la hora de comprender tanto el entorno del cliente como las amenazas potenciales".
Más allá de la tecnología, la relación se basa en objetivos compartidos, transparencia y comunicación abierta. "Lo que hace que esto funcione es la confianza en todos los niveles", dijo Gargaro. Desde directivos sénior hasta equipos de ingeniería, Deloitte Brasil y Akamai colaboran estrechamente para intercambiar ideas, resolver desafíos complejos y codesarrollar soluciones de ciberseguridad personalizadas para sectores clave, como la banca, la energía y las telecomunicaciones.
Escalabilidad global basada en la confianza
La colaboración comenzó en Brasil, pero está creciendo rápidamente. Deloitte Brasil y Akamai ya están ampliando sus esfuerzos conjuntos en Latinoamérica y explorando nuevas oportunidades en Europa y Asia. Una iniciativa en desarrollo se centra en la transformación digital de las principales ciudades de Brasil, que lleva la ciberseguridad moderna a la infraestructura urbana. Otro esfuerzo conjunto consiste en implementar Akamai API Security en un importante banco europeo para ayudar a mitigar los riesgos derivados de las exposiciones a API y cumplir con los requisitos normativos asociados a la Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA) y la Directiva sobre Servicios de Pago 3 (PSD3).
"Estamos construyendo esto en una relación verdaderamente global. Recomiendo que mis compañeros de Deloitte de todo el mundo consideren las soluciones de Akamai en respuesta a los desafíos a los que se enfrentan nuestros clientes a nivel mundial", concluye Gargaro.
Acerca de Deloitte
Deloitte proporciona servicios profesionales líderes a casi el 90 % de las empresas de la lista Fortune Global 500 y a miles de empresas privadas. Nuestro personal ofrece resultados cuantificables y duraderos que ayudan a reforzar la confianza pública en los mercados de capitales, y permiten a los clientes transformarse y prosperar. Con una trayectoria de 180 años, Deloitte abarca más de 150 países y territorios. Descubra cómo las aproximadamente 460 000 personas que trabajan en Deloitte en todo el mundo tienen un impacto importante en deloitte.com.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia ante amenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai, ya que les ofrece una fiabilidad, una escalabilidad y una experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.