La partnership offre anche eccezionali risultati quando si tratta di misure preventive. In un caso di alto profilo, Deloitte Brazil ha implementato Akamai Guardicore Segmentation presso una società petrolifera brasiliana per rafforzare il suo sistema di difesa. Creando una policy di segmentazione granulare, l'azienda ha ridotto la probabilità di subire attacchi.

In un altro caso, la collaborazione tra Deloitte Brazil e un'importante piattaforma di e-commerce ha aiutato notevolmente a ridurre la superficie di attacco e il rischio di subire una violazione della sicurezza. Minimizzando le sue vulnerabilità, il cliente ha ottimizzato i processi riducendo i controlli interni duplicati e ha conseguito vantaggi significativi in termini di sicurezza ed efficienza operativa.

Secondo Gargaro, le aziende che utilizzano i servizi di Deloitte Brazil e la tecnologia di Akamai sono maggiormente in grado di fronteggiare gli attacchi futuri. "Un'azienda che è passata attraverso questo processo sarà più preparata e resiliente", ha spiegato. "I dirigenti possono lavorare con una maggiore tranquillità".