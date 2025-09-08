©2025 Akamai Technologies
Un alleato affidabile per contrastare le minacce moderne
In un'epoca in cui vedono accelerare la loro trasformazione digitale, le aziende devono fronteggiare un numero sempre maggiore di sfide per la cybersecurity. Per soddisfare queste esigenze, Deloitte Brazil, una divisione di questa società di servizi professionali leader a livello globale, ha instaurato una partnership con Akamai, un'azienda leader nel settore delle tecnologie per la cybersecurity. Questa collaborazione ha riunito la consulenza strategica, l'eccellenza operativa e le avanzate soluzioni, come Akamai Guardicore Segmentation, offerte dalle due aziende, che, insieme, aiutano le organizzazioni a contenere gli attacchi, a riprendersi più rapidamente e a costruire una resilienza informatica a lungo termine.
Sfruttare i vantaggi offerti dalla partnership
Deloitte non crea strumenti per la cybersecurity, ma fornisce servizi avanzati. Per offrire ai suoi clienti la migliore protezione possibile, la società si rivolge a provider di tecnologie all'avanguardia nel settore, come Akamai. "Per fornire servizi più completi, cerchiamo aziende in grado di offrire le migliori tecnologie di sicurezza", ha spiegato André Gargaro, Senior Cyber & Resilience Partner, Deloitte Brazil. "Akamai è sicuramente una delle aziende in grado di farlo".
Secondo Gargaro, gli attuali clienti prediligono sempre più semplici contratti stipulati con un minor numero di vendor. Una stretta relazione instaurata tra Deloitte Brazil e Akamai soddisfa questa esigenza fornendo una soluzione per la sicurezza end-to-end: consulenza, implementazione, mitigazione delle minacce informatiche e recupero dalle violazioni, il tutto in un unico sistema collaborativo.
Risposta agli incidenti coordinata: contenere tempestivamente gli attacchi per un recupero più rapido
Quando un'azienda subisce un attacco, sono fondamentali la velocità e la coordinazione. Deloitte Brazil fornisce una rapida risposta agli incidenti, mentre la soluzione di Akamai identifica immediatamente e isola la minaccia. "Grazie alla soluzione Akamai Guardicore Segmentation, possiamo fermare la diffusione degli attacchi segmentando la rete, mitigando le minacce più rapidamente e limitando i danni", ha sottolineato Gargaro.
Questo sistema di contenimento delle minacce concede un importante spazio operativo, consentendo alle aziende di iniziare il recupero, minimizzando, al contempo, l'interruzione delle attività aziendali. Come ha spiegato Gargaro, i clienti vengono sommersi durante gli incidenti. "Akamai Guardicore Segmentation offre una flessibilità fondamentale per il recupero bloccando rapidamente le aree interessate. Una volta implementata la barriera, spesso, scopriamo altre aree che necessitano di miglioramenti per aiutare il cliente non solo a recuperare, ma ad evitare gli incidenti futuri", ha continuato.
La prevenzione è la miglior difesa
La partnership offre anche eccezionali risultati quando si tratta di misure preventive. In un caso di alto profilo, Deloitte Brazil ha implementato Akamai Guardicore Segmentation presso una società petrolifera brasiliana per rafforzare il suo sistema di difesa. Creando una policy di segmentazione granulare, l'azienda ha ridotto la probabilità di subire attacchi.
In un altro caso, la collaborazione tra Deloitte Brazil e un'importante piattaforma di e-commerce ha aiutato notevolmente a ridurre la superficie di attacco e il rischio di subire una violazione della sicurezza. Minimizzando le sue vulnerabilità, il cliente ha ottimizzato i processi riducendo i controlli interni duplicati e ha conseguito vantaggi significativi in termini di sicurezza ed efficienza operativa.
Secondo Gargaro, le aziende che utilizzano i servizi di Deloitte Brazil e la tecnologia di Akamai sono maggiormente in grado di fronteggiare gli attacchi futuri. "Un'azienda che è passata attraverso questo processo sarà più preparata e resiliente", ha spiegato. "I dirigenti possono lavorare con una maggiore tranquillità".
Amplificare l'impatto con sinergie tecniche
Un vantaggio distintivo di questa partnership consiste nelle approfondite competenze tecniche apportate dai team delle due aziende. "Il team tecnico di Akamai è molto competente ed esperto", ha affermato Gargaro. "Queste conoscenze aiutano notevolmente a capire l'ambiente del cliente e le potenziali minacce".
A parte la tecnologia, la relazione prospera grazie agli obiettivi condivisi, alla trasparenza e al dialogo aperto tra le due aziende. "Ciò che rende possibile questo lavoro è la fiducia a tutti i livelli", ha affermato Gargaro. Dai dirigenti ai progettisti, Deloitte Brazil e Akamai collaborano strettamente, scambiando idee, risolvendo problemi complessi e sviluppando insieme soluzioni di cybersecurity personalizzate per i settori più importanti, tra cui il banking, il settore energetico e le telecomunicazioni.
Una scalabilità globale basata sulla fiducia
La collaborazione tra le due aziende è iniziata in Brasile, ma è cresciuta rapidamente in tutto il mondo. Deloitte Brazil e Akamai stanno già espandendo le loro attività in America Latina, esplorando nuove opportunità commerciali in Europa e in Asia. Un progetto nell'area dello sviluppo si focalizza sulla trasformazione digitale di importanti città brasiliane, portando la cybersecurity moderna all'infrastruttura urbana. Un'altra attività congiunta consiste nell'implementare la soluzione Akamai API Security in un'importante banca europea per aiutare a mitigare i rischi correlati alla vulnerabilità delle API e a soddisfare i requisiti normativi associati al DORA (Digital Operational Resilience Act) e alla PSD3 (Payment Services Directive 3).
"Stiamo costruendo tutto ciò in una relazione davvero globale. Consiglio ai miei colleghi che lavorano per Deloitte in tutto il mondo di considerare le soluzioni di Akamai per rispondere alle sfide che i nostri clienti stanno affrontando a livello globale", ha concluso Gargaro.
Informazioni su Deloitte
Deloitte fornisce servizi professionali all'avanguardia al 90% circa delle società Fortune Global 500 e a migliaia di aziende private. I nostri dipendenti apportano risultati tangibili e duraturi che aiutano a rafforzare la fiducia del pubblico nei mercati finanziari e che consentono ai clienti di trasformarsi e di prosperare. Fondata 180 anni fa, Deloitte opera in più di 150 paesi e territori. Scoprite l'effetto esercitato dai 460.000 dipendenti di Deloitte a livello mondiale sudeloitte.com.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, l'innovativa intelligence sulle minacce e il team presente su scala globale forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere applicazioni e dati critici ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi. Per ulteriori informazioni, visitate il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e seguite Akamai Technologies su X e LinkedIn.