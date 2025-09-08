©2025 Akamai Technologies
Une alliance fiable pour faire face aux menaces d'aujourd'hui
Alors que la transformation digitale s'accélère, les entreprises sont confrontées à des défis croissants en matière de cybersécurité. Pour répondre à ces exigences, Deloitte Brazil, l'une des divisions d'une entreprise internationale de services professionnels de premier plan, s'est associée à Akamai, un leader reconnu dans le domaine des technologies de cybersécurité. Cette collaboration combine des conseils stratégiques avec une excellence opérationnelle et des solutions avancées comme Akamai Guardicore Segmentation. Ensemble, les deux entreprises aident les organisations à contenir les attaques, à se rétablir plus rapidement et à développer une cyberrésilience à long terme.
Tirer parti des avantages du partenariat
La société Deloitte ne crée pas d'outils de cybersécurité ; elle fournit des services d'experts. Pour offrir à ses clients la meilleure protection possible, elle se tourne vers des fournisseurs de technologies de pointe comme Akamai. « Afin de fournir des services plus complets, nous recherchons des entreprises offrant la meilleure technologie de sécurité », explique André Gargaro, partenaire principal en cyberrésilience, Deloitte Brazil. « C'est définitivement le cas d'Akamai. »
Selon André Gargaro, les clients d'aujourd'hui privilégient de plus en plus la simplification des contrats avec moins de fournisseurs. Pour répondre à ce besoin, Deloitte Brazil et Akamai proposent une solution de sécurité de bout en bout à travers une relation étroitement intégrée : conseil, mise en œuvre, atténuation des cybermenaces et récupération après une violation, le tout dans un cadre collaboratif unique.
Réponse coordonnée aux incidents : contenir d'abord et récupérer rapidement
Lorsqu'une entreprise est victime d'une attaque, la vitesse et la coordination sont essentielles. Deloitte Brazil fournit une réponse rapide aux incidents tandis que la solution d'Akamai identifie et isole immédiatement la menace. « Nous utilisons Akamai Guardicore Segmentation pour enrayer la propagation en segmentant le réseau, ce qui permet une résolution plus rapide et limite les dommages », déclare André Gargaro.
L'endiguement des menaces offre un espace opérationnel important, afin que les entreprises puissent récupérer progressivement tout en minimisant les interruptions d'activité. Comme l'explique André Gargaro, lorsqu'un incident survient, les clients se sentent submergés. « Akamai Guardicore Segmentation offre la flexibilité nécessaire pour faciliter la récupération en verrouillant rapidement les zones affectées. Une fois la barrière en place, nous découvrons souvent d'autres axes d'amélioration pour aider le client non seulement à se rétablir, mais aussi à éviter les incidents futurs », poursuit-il.
Mieux vaut prévenir que guérir
Cette collaboration fournit également des résultats exceptionnels en matière de mesures préventives. Dans un cas très médiatisé, Deloitte Brazil a mis en œuvre Akamai Guardicore Segmentation au sein d'une société pétrolière et gazière nationale pour renforcer ses défenses. En créant une règle de segmentation granulaire, l'entreprise a réduit ses chances d'être attaquée.
Deloitte Brazil a également travaillé avec une importante plateforme d'e-commerce, lui permettant de réduire considérablement la surface d'attaque et le risque de violation de la sécurité. Grâce à une exposition minimale, le client a optimisé les processus en diminuant le nombre de contrôles internes redondants et a considérablement augmenté la sécurité et l'efficacité.
Selon André Gargaro, les entreprises faisant à la fois appel aux services de Deloitte Brazil et à la technologie d'Akamai sont mieux placées pour résister aux attaques futures. « Une entreprise qui a suivi ce processus sera plus préparée et plus résiliente », explique-t-il. « La direction peut alors poursuivre ses opérations en toute sérénité. »
Amplifier l'impact grâce à la synergie technique
L'un des avantages de ce partenariat est la profonde expertise technique apportée par les deux équipes. « L'équipe technique d'Akamai est très compétente et expérimentée », déclare André Gargaro. « Ces connaissances contribuent grandement à améliorer la compréhension de l'environnement du client et des menaces potentielles. »
Au-delà de la technologie, la relation est fondée sur des objectifs communs, la transparence et une communication ouverte. « Si la collaboration fonctionne si bien, c'est grâce à une confiance à tous les niveaux », affirme André Gargaro. De la direction aux équipes d'ingénierie, Deloitte Brazil et Akamai collaborent étroitement. Ils échangent des idées, relèvent des défis complexes et co-développent des solutions de cybersécurité sur mesure pour des secteurs clés, notamment les services bancaires, les énergies et les télécommunications.
Évoluer à l'échelle mondiale sur une base de confiance
La collaboration a commencé au Brésil, mais elle se développe rapidement. Deloitte Brazil et Akamai étendent déjà leurs efforts communs en Amérique latine et explorent de nouvelles opportunités en Europe et en Asie. L'une des initiatives de développement se concentre sur la transformation digitale des grandes villes brésiliennes, en apportant une cybersécurité moderne aux infrastructures urbaines. Dans un autre effort, les deux entreprises ont déployé Akamai API Security dans une grande banque européenne afin d'atténuer les risques liés aux expositions des API et de répondre aux exigences réglementaires associées à la loi sur la résilience opérationnelle numérique (DORA) et à la directive sur les services de paiement 3 (PSD3).
« Nous développons la relation au niveau international. Je recommande à mes pairs de Deloitte dans le monde entier d'envisager les solutions d'Akamai en réponse aux défis que rencontrent nos clients à l'échelle mondiale », conclut André Gargaro.
À propos de Deloitte
Deloitte fournit des services professionnels de pointe à près de 90 % des entreprises du classement Fortune Global 500 et à des milliers de sociétés privées. Nos collaborateurs assurent des résultats mesurables et durables qui renforcent la confiance du public dans les marchés de capitaux et permettent aux clients d'évoluer et de prospérer. Forte de 180 ans d'histoire, l'entreprise Deloitte est présente dans plus de 150 pays et territoires. Visitez le site deloitte.com pour découvrir comment les quelque 460 000 collaborateurs de Deloitte dans le monde entier font la différence.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances de pointe à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.