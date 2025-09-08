La société Deloitte ne crée pas d'outils de cybersécurité ; elle fournit des services d'experts. Pour offrir à ses clients la meilleure protection possible, elle se tourne vers des fournisseurs de technologies de pointe comme Akamai. « Afin de fournir des services plus complets, nous recherchons des entreprises offrant la meilleure technologie de sécurité », explique André Gargaro, partenaire principal en cyberrésilience, Deloitte Brazil. « C'est définitivement le cas d'Akamai. »

Selon André Gargaro, les clients d'aujourd'hui privilégient de plus en plus la simplification des contrats avec moins de fournisseurs. Pour répondre à ce besoin, Deloitte Brazil et Akamai proposent une solution de sécurité de bout en bout à travers une relation étroitement intégrée : conseil, mise en œuvre, atténuation des cybermenaces et récupération après une violation, le tout dans un cadre collaboratif unique.