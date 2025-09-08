Deloitte entwickelt keine Cybersicherheitstools – das Unternehmen bietet fachkundige Beratungsdienstleistungen. Um seinen Kunden den bestmöglichen Schutz zu bieten, hat sich Deloitte an führende Technologieanbieter wie Akamai gewendet. „Um umfassendere Services anbieten zu können, suchten wir nach Unternehmen, die über die beste Sicherheitstechnologie verfügen“, erklärt André Gargaro, Senior Cyber & Resilience Partner, Deloitte Brazil. „Akamai ist eines dieser Unternehmen.“

Laut Gargaro bevorzugen Kunden heutzutage zunehmend optimierte Verträge mit wenigen Anbietern. Durch die weitreichende Verknüpfung von Deloitte Brazil und Akamai kann dieses Bedürfnis mit einer End-to-End-Sicherheitslösung erfüllt werden. Dabei sind Beratung, Implementierung, Abwehr von Cyberbedrohungen und Wiederherstellungsmaßnahmen nach Sicherheitsverstößen in einem gemeinsamen Framework enthalten.