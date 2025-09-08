©2025 Akamai Technologies
Eine vertrauenswürdige Partnerschaft für moderne Bedrohungen
In einem Zeitalter der beschleunigten digitalen Transformation stehen Unternehmen vor wachsenden Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat Deloitte Brazil – ein Geschäftsbereich des weltweit führenden Beratungsunternehmens – sich mit Akamai, einem anerkannten Marktführer im Bereich Cybersicherheit, zusammengetan. Diese Zusammenarbeit verbindet strategische Beratung mit operativer Exzellenz und fortschrittlichen Lösungen wie Akamai Guardicore Segmentation. Gemeinsam ermöglichen die beiden Unternehmen eine Eindämmung von Angriffen, eine schnellere Wiederherstellung und langfristige Cyberresilienz.
Enorme Vorteile durch eine Partnerschaft
Deloitte entwickelt keine Cybersicherheitstools – das Unternehmen bietet fachkundige Beratungsdienstleistungen. Um seinen Kunden den bestmöglichen Schutz zu bieten, hat sich Deloitte an führende Technologieanbieter wie Akamai gewendet. „Um umfassendere Services anbieten zu können, suchten wir nach Unternehmen, die über die beste Sicherheitstechnologie verfügen“, erklärt André Gargaro, Senior Cyber & Resilience Partner, Deloitte Brazil. „Akamai ist eines dieser Unternehmen.“
Laut Gargaro bevorzugen Kunden heutzutage zunehmend optimierte Verträge mit wenigen Anbietern. Durch die weitreichende Verknüpfung von Deloitte Brazil und Akamai kann dieses Bedürfnis mit einer End-to-End-Sicherheitslösung erfüllt werden. Dabei sind Beratung, Implementierung, Abwehr von Cyberbedrohungen und Wiederherstellungsmaßnahmen nach Sicherheitsverstößen in einem gemeinsamen Framework enthalten.
Koordinierte Reaktion auf Zwischenfälle: Unmittelbare Eindämmung, schnelle Wiederherstellung
Wenn ein Unternehmen angegriffen wird, sind Geschwindigkeit und Koordination von entscheidender Bedeutung. Deloitte Brazil ermöglicht eine schnelle Reaktion auf Vorfälle, während die Lösung von Akamai Bedrohungen sofort erkennt und isoliert. „Wir nutzen Akamai Guardicore Segmentation, um die Verbreitung von Bedrohungen zu stoppen, indem wir das Netzwerk segmentieren, eine schnellere Problemlösung ermöglichen und Schäden begrenzen“, so Gargaro.
Durch die Eindämmung von Bedrohungen entsteht wichtiger Raum für Prozesse, sodass Unternehmen mit der Wiederherstellung beginnen und gleichzeitig Geschäftsunterbrechungen minimieren können. Viele Kunden sind bei Cybervorfällen schlicht überfordert, erklärt Gargaro. „Akamai Guardicore Segmentation bietet die entscheidende Flexibilität für die Wiederherstellung, indem betroffene Bereiche schnell abgeriegelt werden. Nachdem dies erfolgt ist, entdecken wir oft weitere Bereiche, die verbessert werden sollten. So unterstützen wir Kunden nicht nur bei der Wiederherstellung, sondern können auch zukünftige Vorfälle verhindern“, fährt er fort.
Vorsorge ist die beste Verteidigung
Auch bei vorbeugenden Maßnahmen liefert die Partnerschaft außergewöhnliche Ergebnisse. In einem bekannten Fall implementierte Deloitte Brazil Akamai Guardicore Segmentation zur Verbesserung der Abwehrmechanismen eines nationalen Öl- und Gasunternehmens. Durch die Erstellung einer granularen Segmentierungsrichtlinie konnte das Unternehmen die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs verringern.
Ein weiteres Beispiel: Die Zusammenarbeit von Deloitte Brazil mit einer großen E-Commerce-Plattform trug dazu bei, die Angriffsfläche und das Risiko eines Sicherheitsverstoßes erheblich zu reduzieren. Nachdem die Risiken minimiert wurden, optimierte der Kunde seine Prozesse, indem er die Anzahl doppelter interner Kontrollen reduzierte. Auf diese Weise erzielte er erhebliche Sicherheitsvorteile und eine gesteigerte Betriebseffizienz.
Laut Gargaro sind Unternehmen, die sowohl die Services von Deloitte Brazil als auch die Technologien von Akamai nutzen, besser positioniert, um zukünftigen Angriffen standzuhalten. „Ein Unternehmen, das diesen Prozess durchlaufen hat, ist besser vorbereitet und widerstandsfähiger“, erklärt er. „Die Führungsebene kann dann sorgenfreier arbeiten.“
Weitere Vorteile durch technische Synergien
Ein herausragender Vorteil dieser Partnerschaft besteht in dem umfangreichen technischen Know-how, das beide Teams mitbringen. „Das technische Team von Akamai ist sehr sachkundig und erfahren“, so Gargaro. „Diese Kenntnisse schaffen einen enormen Mehrwert, wenn es darum geht, sowohl die Umgebung des Kunden als auch potenzielle Bedrohungen zu verstehen.“
Über die Technologie hinaus sorgen gemeinsame Ziele, Transparenz und offene Kommunikation für eine erfolgreiche Partnerschaft. „Das alles funktioniert, weil Vertrauen auf allen Ebenen besteht“, so Gargaro. Von der Führungsebene bis hin zu den Engineering-Teams arbeiten Deloitte Brazil und Akamai eng zusammen, tauschen Ideen aus, lösen komplexe Herausforderungen und entwickeln gemeinsam maßgeschneiderte Cybersicherheitslösungen für wichtige Branchen wie Banken, Energie und Telekommunikation.
Globale Skalierung auf Vertrauensbasis
Die Zusammenarbeit begann in Brasilien, wächst aber schnell. Deloitte Brazil und Akamai erweitern bereits ihre gemeinsamen Anstrengungen auf ganz Lateinamerika und erkunden neue Möglichkeiten in Europa und Asien. Eine Initiative konzentriert sich auf die digitale Transformation für Großstädte in ganz Brasilien, um moderne Cybersicherheit in die städtische Infrastruktur zu integrieren. Ein weiteres gemeinsames Projekt ist die Bereitstellung von Akamai API Security bei einer großen europäischen Bank, um API-Risiken zu mindern und die gesetzlichen Anforderungen im Zusammenhang mit dem Digital Operational Resilience Act (DORA) und der Payment Services Directive 3 (PSD3) zu erfüllen.
„Wir entwickeln diese Beziehung zu einer globalen Sache. Ich empfehle meinen Kollegen bei Deloitte weltweit, die Lösungen von Akamai in Betracht zu ziehen, um die Herausforderungen unserer Kunden auf der ganzen Welt anzugehen“, so Gargaro.
Über Deloitte
Deloitte bietet führende Beratungsdienstleistungen für fast 90 % der Fortune Global 500 und Tausende von Privatunternehmen. Unsere Mitarbeiter liefern messbare und nachhaltige Ergebnisse, die dazu beitragen, das öffentliche Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken und Kunden bei Transformation und Erfolg zu unterstützen. Deloitte blickt auf 180 Jahre Unternehmensgeschichte zurück und ist in über 150 Ländern und Regionen tätig. Erfahren Sie auf deloitte.com, wie die rund 460.000 Mitarbeiter von Deloitte weltweit Großartiges bewirken.
Über Akamai
Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Threat Intelligence und unser globales Betriebsteam bieten ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um die Daten und Anwendungen von Unternehmen überall zu schützen. Die Cloud-Computing-Lösungen von Akamai bieten als Full-Stack-Gesamtpaket Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Globale Unternehmen vertrauen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com/de und akamai.com/de/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.