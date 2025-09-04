A parceria tem gerado resultados importantes em diversos setores. A combinação entre as soluções da Akamai e a expertise da Deloitte tem sido transformadora para a infraestrutura dos clientes. “Ao nos associarmos a empresas como a Akamai, cujos produtos são reconhecidos pela qualidade e eficácia, conseguimos oferecer soluções mais completas, que atendem todo o espectro de necessidades de segurança dos nossos clientes.”

Em um caso recente, a parceria viabilizou um grande projeto com uma empresa pública do setor de óleo e gás que adotou as soluções da Akamai com suporte da Deloitte. Para André Gargaro, mais eficaz do que resolver um problema enquanto ele acontece é trabalhar para que ele nem aconteça. “Prevenir riscos é a melhor abordagem em gestão. Juntos estamos mais preparados para ajudar as empresas a lidar tanto com ataques cibernéticos, como também evitá-los.”

Outro caso de sucesso veio de uma grande empresa de e-commerce que registrou melhorias significativas após implementar a solução Guardicore da Akamai com o apoio da Deloitte. “A implantação reduziu significativamente a penetração de ataques bem-sucedidos. Ou seja, os ataques foram bloqueados antes mesmo de acontecerem”, diz Gargaro. “Isso reduziu a exposição da empresa a riscos e eliminou a necessidade de camadas adicionais de controle, proporcionando mais tranquilidade para os executivos.”

Quando incidentes de segurança acontecem, a parceria garante resposta rápida. Essa capacidade de contenção oferece às empresas um tempo valioso durante os incidentes. “Durante um incidente cibernético, a contenção depende muito da tecnologia. A solução Guardicore da Akamai permite uma contenção eficaz, criando barreiras que impedem que os fatores relacionados ao incidente agravem a situação. Dando aos clientes a confiança necessária para focar em outros aspectos da recuperação e na retomada das operações”, complementa Gargaro.