Redefinindo a resiliência em cibersegurança
Para complementar seus serviços de consultoria especializada, a Deloitte, líder global em serviços de segurança, precisava de um parceiro tecnológico capaz de entregar soluções de alto padrão de segurança.
No cenário atual de ameaças cada vez mais complexas, as organizações estão buscando soluções de segurança integradas, em vez de gerenciar diversos fornecedores e tecnologias isoladas.
A aliança estratégica entre a Deloitte e a Akamai surge justamente para atender essa necessidade, combinando a expertise em consultoria da Deloitte com as ferramentas e tecnologias de segurança inovadoras da Akamai.
Essa parceria garante que até os ambientes mais complexos possam ser protegidos de forma eficaz, com o apoio de consultoria especializada, estratégias inteligentes de implementação e tecnologias modernas de segurança.
Diferencial com expertise integrada
Cada aspecto da parceria entre Deloitte e Akamai foi desenvolvido para ajudar os clientes a protegerem melhor seus ambientes, com soluções que, juntas, formam uma abordagem resiliente e completa, voltada à prevenção e à proteção das empresas.
Para oferecer isso em grande escala, é preciso unir conhecimento técnico avançado com as melhores tecnologias do mercado. Como explica André Gargaro, sócio responsável pelos serviços de cibersegurança da Deloitte Brasil, “a Deloitte é uma empresa de serviços, então não produz ferramentas de segurança. Para que nossos serviços sejam mais completos, buscamos no mercado empresas que ofereçam o melhor em tecnologia de segurança, e a Akamai certamente é uma dessas empresas”, afirma Gargaro.
A parceria entre Deloitte e Akamai se destaca ao ajudar os clientes a identificar seus “ativos mais valiosos” e desenvolver estratégias de proteção direcionadas, equilibrando os investimentos em segurança com as prioridades do negócio. Essa abordagem reconhece que os recursos são sempre limitados e precisam ser alocados com estratégia, ajudando clientes a reduzir custos e, ao mesmo tempo, melhorar sua proteção. “Entender o que realmente importa para cada organização é a base de uma segurança eficaz”, completa Gargaro.
Transformando segurança e operações
A parceria tem gerado resultados importantes em diversos setores. A combinação entre as soluções da Akamai e a expertise da Deloitte tem sido transformadora para a infraestrutura dos clientes. “Ao nos associarmos a empresas como a Akamai, cujos produtos são reconhecidos pela qualidade e eficácia, conseguimos oferecer soluções mais completas, que atendem todo o espectro de necessidades de segurança dos nossos clientes.”
Em um caso recente, a parceria viabilizou um grande projeto com uma empresa pública do setor de óleo e gás que adotou as soluções da Akamai com suporte da Deloitte. Para André Gargaro, mais eficaz do que resolver um problema enquanto ele acontece é trabalhar para que ele nem aconteça. “Prevenir riscos é a melhor abordagem em gestão. Juntos estamos mais preparados para ajudar as empresas a lidar tanto com ataques cibernéticos, como também evitá-los.”
Outro caso de sucesso veio de uma grande empresa de e-commerce que registrou melhorias significativas após implementar a solução Guardicore da Akamai com o apoio da Deloitte. “A implantação reduziu significativamente a penetração de ataques bem-sucedidos. Ou seja, os ataques foram bloqueados antes mesmo de acontecerem”, diz Gargaro. “Isso reduziu a exposição da empresa a riscos e eliminou a necessidade de camadas adicionais de controle, proporcionando mais tranquilidade para os executivos.”
Quando incidentes de segurança acontecem, a parceria garante resposta rápida. Essa capacidade de contenção oferece às empresas um tempo valioso durante os incidentes. “Durante um incidente cibernético, a contenção depende muito da tecnologia. A solução Guardicore da Akamai permite uma contenção eficaz, criando barreiras que impedem que os fatores relacionados ao incidente agravem a situação. Dando aos clientes a confiança necessária para focar em outros aspectos da recuperação e na retomada das operações”, complementa Gargaro.
Parceria com um dos principais players do mercado
À medida que as ameaças cibernéticas continuam a evoluir, a parceria entre Deloitte e Akamai oferece às organizações a orientação estratégica e as capacidades tecnológicas necessárias para construir uma verdadeira resiliência cibernética em um mundo cada vez mais conectado.
“Tanto a Deloitte, com seus serviços, quanto a Akamai, com seus produtos, são reconhecidas pelos principais institutos de pesquisa de mercado como players de ponta, oferecendo os melhores serviços e tecnologias.”
De acordo com Gargaro, o alinhamento cultural entre as duas empresas tem sido essencial para o sucesso da parceria. Para ele, existe um alinhamento cultural fascinante entre os profissionais da Deloitte e da Akamai, tanto no Brasil quanto globalmente.
Olhando para o futuro, a parceria se prepara para expandir além do Brasil, alcançando outros países da América Latina e, posteriormente, o mercado global — com iniciativas promissoras em tecnologias para Cidades Inteligentes. “Estamos falando bastante sobre transformação digital no contexto da modernização da gestão das cidades”, compartilha Gargaro. “Em breve, teremos novidades sobre isso.”
Sobre a Deloitte
A Deloitte fornece serviços profissionais de ponta para quase 90% das empresas listadas na Fortune Global 500® e milhares de empresas privadas. Nossos profissionais entregam resultados mensuráveis e duradouros que ajudam a reforçar a confiança do público nos mercados de capitais e permitem que os clientes se transformem e prosperem. Com base em seus 180 anos de história, a Deloitte está presente em mais de 150 países e territórios. Saiba como os aproximadamente 460.000 funcionários da Deloitte em todo o mundo causam um impacto significativo em deloitte.com.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência avançada contra ameaças e equipe de operações globais oferecem defesa em profundidade para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresa globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, escala e experiência líderes do setor necessárias para expandir seus negócios com confiança. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.