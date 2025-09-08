©2025 Akamai Technologies
信頼できる提携により最新の脅威に対応
デジタルトランスフォーメーションが加速する現在、企業は増大するサイバーセキュリティの課題に直面しています。こうした企業からの需要に応えるため、世界的なプロフェッショナルサービス企業の一部門である Deloitte Brazil は、サイバーセキュリティテクノロジーのリーダーとして認められている Akamai と提携しました。このコラボレーションにより、戦略的コンサルティングや優れた運用性に加え、Akamai Guardicore Segmentation などの高度なソリューションが統合されます。両社が手を組み、企業が攻撃を阻止し、迅速な回復と長期的なサイバー回復力構築を実現できるよう支援しています。
提携のメリットを活用
Deloitte は、サイバーセキュリティツールの開発会社ではなく、専門家によるサービス提供を主軸とする企業です。同社は、顧客に最大限の保護を提供するために、Akamai のような先進的なテクノロジープロバイダーとの提携を強めています。「より包括的なサービスを提供するために、当社が求めるのは最高のセキュリティテクノロジーを提供する企業です」と、Deloitte Brazil の Senior Cyber & Resilience Partner である André Gargaro 氏は説明します。「これを叶える企業の 1 つが Akamai なのです」
Gargaro 氏によると、現在の顧客は、ベンダーの数を絞り契約を合理化する傾向が強まっています。こうしたニーズに対応するために、Deloitte Brazil と Akamai は、両社の緊密に統合された関係を通じて、アドバイス、実装、サイバー脅威の緩和、侵害後の復旧など、エンドツーエンドのセキュリティソリューションを単一の協業フレームワーク内で提供します。
連携されたインシデント対応：まずは阻止、復旧は迅速に
企業が攻撃を受けた場合、スピードと連携が極めて重要になります。Deloitte Brazil が素早くインシデントに対応する一方で、Akamai のソリューションは脅威を即座に特定して隔離します。「脅威の拡散を食い止めるために、Akamai Guardicore Segmentation を使用して、ネットワークをセグメント化し、迅速に解決できる状態にして被害を抑えます」と Gargaro 氏は述べています。
こうして脅威を封じ込めることにより、重要な業務領域が確保されるため、企業は業務の中断を最小限に抑えながら復旧作業を開始できます。Gargaro 氏が説明したように、顧客はインシデント発生時に圧倒されてしまいます。「Akamai Guardicore Segmentation は、影響を受けた領域を迅速にロックダウンすることで、復旧に欠かせない柔軟性を提供します。防御策を整えたあと、お客様の復旧だけでなく、今後のインシデント回避のためにも改善すべき領域を発見することがよくあります」と同氏は続けます。
予防こそが最良の防御
今回の提携は、予防策に関しても非常に優れた成果をもたらします。注目すべきケースの 1 つは、国営石油・ガス会社の防御強化を目的とした、Deloitte Brazil による Akamai Guardicore Segmentation の導入です。細分化されたセグメンテーションポリシーを作成することで、攻撃を受ける可能性が低下しました。
もう 1 つの事例では、Deloitte Brazil は大手 EC プラットフォームとの協業により、アタックサーフェスの大幅な縮小とセキュリティ侵害のリスク軽減を支援しています。脅威への露出を最小限に抑えることで、顧客は重複する内部統制を減らしてプロセスを最適化し、有意義なセキュリティ向上と運用効率を実現しました。
Gargaro 氏によると、Deloitte Brazil のサービスと Akamai のテクノロジーの両方を活用している企業は、今後の攻撃への対応という点でも有利な立場にいます。「このプロセスを実行している企業は、将来に向けた準備が整っており、回復力も強化されています」と彼は説明します。「企業の経営陣も、安心して事業を遂行できています」
技術的相乗効果による影響の拡大
本提携で得られる際立ったメリットは、両チームが提供する豊富な技術的専門知識です。「Akamai の技術チームは、専門分野に精通しており、経験豊富です」と Gargaro 氏は言います。「この知識は、クライアントの環境と潜在的な脅威の両方を理解する際に、大きな価値をもたらします」
両社の協力関係は、技術的な側面だけでなく、共通の目標、透明性、オープンなコミュニケーションでも推進されています。Gargaro 氏は、「成功要因は、あらゆるレベルでの信頼構築です」と述べます。経営陣からエンジニアリングチームまで、Deloitte Brazil と Akamai は緊密に連携して意見を交換し、複雑な課題を解決しながら、銀行、エネルギー、通信などの主要な業界向けにカスタマイズされたサイバーセキュリティソリューションを共同開発しています。
信頼を基盤としてグローバルに拡張
ブラジルで始まったコラボレーションは、急速に成長しています。Deloitte Brazil と Akamai はすでにラテンアメリカ全体で協業を拡大し、ヨーロッパとアジアでも新たな機会を開拓しています。現在取り組んでいるイニシアチブの 1 つでは、ブラジル全土の主要都市のデジタルトランスフォーメーションに焦点を当て、最新のサイバーセキュリティを都市インフラに提供しています。両社の提携によるもう 1 つの取り組みとしては、Akamai API Security を欧州の大手銀行に導入して、API 露出に伴うリスクを緩和し、デジタル・オペレーショナル・レジリエンス法（DORA）や決済サービス指令 3 （PSD3）に関連する規制要件への対応を図っていることが挙げられます。
「私たちは、真にグローバルな協力関係の中でこの協業を展開しています。世界中にいる自社の従業員にも、顧客が直面しているグローバルな課題に対応するために Akamai のソリューションを検討するよう勧めています」と Gargaro 氏は締めくくりました。
Deloitte について
Deloitte は、Fortune Global 500 企業の約 90%、および数千の民間企業に向けて、優れたプロフェッショナルサービスを提供しています。同社の社員は、資本市場における社会的な信頼を強化し、顧客が変革によって成功を収められるようにするための、測定可能で永続的な成果をもたらします。Deloitte は 180 年の歴史に基づいて、150 以上の国と地域で事業を展開しています。約 460,000 人の Deloitte 社員が世界でどのように重要な影響を与えているかについては、deloitte.com をご覧ください。
Akamai について
Akamai は、オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業です。市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、世界中の運用チームが、あらゆる場所で企業のデータとアプリケーションを多層防御により保護します。Akamai のフルスタック・クラウドコンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散化されたプラットフォームで優れたコストパフォーマンスを実現しています。安心してビジネスを展開できる業界トップクラスの信頼性、スケール、専門知識の提供により、Akamai は、グローバル企業の信頼を獲得しています。詳細については、akamai.com および akamai.com/blog をご覧いただくか、X と LinkedIn で Akamai Technologies をフォローしてください。