今回の提携は、予防策に関しても非常に優れた成果をもたらします。注目すべきケースの 1 つは、国営石油・ガス会社の防御強化を目的とした、Deloitte Brazil による Akamai Guardicore Segmentation の導入です。細分化されたセグメンテーションポリシーを作成することで、攻撃を受ける可能性が低下しました。

もう 1 つの事例では、Deloitte Brazil は大手 EC プラットフォームとの協業により、アタックサーフェスの大幅な縮小とセキュリティ侵害のリスク軽減を支援しています。脅威への露出を最小限に抑えることで、顧客は重複する内部統制を減らしてプロセスを最適化し、有意義なセキュリティ向上と運用効率を実現しました。

Gargaro 氏によると、Deloitte Brazil のサービスと Akamai のテクノロジーの両方を活用している企業は、今後の攻撃への対応という点でも有利な立場にいます。「このプロセスを実行している企業は、将来に向けた準備が整っており、回復力も強化されています」と彼は説明します。「企業の経営陣も、安心して事業を遂行できています」