应对现代威胁的可靠联盟
在数字化转型加速的时代，企业面临着日益严峻的网络安全挑战。为了帮助企业应对这些挑战，全球领先的专业服务机构德勤巴西分公司与公认的网络安全技术领导者 Akamai 携手合作。本次合作融合了战略咨询、卓越运营以及 Akamai Guardicore Segmentation 等先进的解决方案。两家公司携手合作，帮助企业遏制攻击、快速恢复并构建长期的网络恢复能力。
发挥合作伙伴优势
德勤并不开发网络安全工具，而是提供专家服务。为了向客户提供尽可能出色的保护，该公司转为采用 Akamai 等先进技术提供商的解决方案。德勤巴西高级网络和恢复能力合作伙伴 André Gargaro 表示：“为了提供更全面的服务，我们一直在寻找能够提供出色安全技术的公司。Akamai 无疑是其中之一。”
Gargaro 指出，如今的客户日益青睐与更少的供应商签订精简的合同。德勤巴西与 Akamai 之间的紧密合作关系通过提供端到端安全解决方案来满足这一需求：在一个统一的协作框架内，涵盖咨询、实施、网络威胁抵御和入侵后恢复等所有服务。
协调事件响应：先遏制，再快速恢复
当企业遭受攻击时，速度和协调至关重要。德勤巴西提供快速事件响应，而 Akamai 的解决方案可以立即识别并隔离威胁。Gargaro 指出：“我们使用 Akamai Guardicore Segmentation 对网络进行分段以阻止攻击扩散，从而能够更快地解决问题并降低损失。”
这种威胁遏制提供了重要的运营空间，使各公司能够在最大限度地减少业务中断的同时，着手进行恢复。正如 Gargaro 所解释的那样，客户在事件发生时会感到不知所措。他继续说道：“Akamai Guardicore Segmentation 通过快速锁定受影响区域为恢复提供了至关重要的灵活性。在防护措施部署到位后，我们往往还会发现其他需要改进的区域，不仅能够帮助客户恢复，还可以避免未来再次发生此类事件。”
未雨绸缪是最好的防御
在预防措施方面，本次合作也取得了卓越的成果。在某个备受瞩目的案例中，德勤巴西在一家国有石油和天然气公司实施了 Akamai Guardicore Segmentation，以增强其防御能力。通过制定精细的分段策略，该公司降低了遭受攻击的可能性。
在另一个示例中，德勤巴西与一家大型电子商务平台合作，帮助他们显著减小了攻击面并降低了发生安全事件的风险。在最大限度地降低风险之后，该客户通过精简重复的内部控制优化了流程，并在安全性和运营效率方面都取得了显著提升。
Gargaro 表示，同时采用德勤巴西的服务和 Akamai 技术的公司能够更好地抵御未来的攻击。他解释道：“经历了此过程的公司将做好更充分的准备并具备更强大恢复能力。领导层能够更加安心地开展工作。”
通过技术协同效应扩大影响力
本次合作的一大突出优势在于双方团队都具备深厚的技术专业知识。Gargaro 表示：“Akamai 的技术团队知识渊博并且经验丰富。对于深入了解客户环境和潜在威胁而言，这些知识具有巨大的价值。”
除了技术之外，这段合作关系还建立在共同的目标、透明度和开放沟通的基础之上。Gargaro 表示：“本次合作之所以能够取得成功，是因为我们在各层级之间都建立了信任。”从高层领导到工程团队，德勤巴西与 Akamai 紧密协作。双方交流想法、解决复杂的挑战，并且共同为包括银行、能源和电信等在内的关键行业开发量身定制的网络安全解决方案。
以信赖为基石，实现全球扩展
本次合作始于巴西，但双方的合作范围正在迅速扩展。德勤巴西和 Akamai 正在将其合作范围扩展到整个拉丁美洲，同时也在积极探索在欧洲与亚洲的新机遇。一项正在推进的计划专注于推动巴西各大城市的数字化转型，旨在将现代网络安全体系融入城市的基础设施之中。另一项合作是，在欧洲的某家大型银行部署 Akamai API Security，以帮助抵御 API 暴露所带来的风险并满足与《数字运营弹性法案》(DORA) 和《支付服务指令 3》(PSD3) 相关的监管要求。
Gargaro 总结道：“我们正在努力将本次合作打造为一种真正的全球性伙伴关系。我建议全球各地的德勤同事都考虑采用 Akamai 的解决方案，以应对客户在全球范围内面临的挑战。”
关于德勤
德勤为将近 90% 的全球财富 500 强企业和数千家私人公司提供领先的专业服务。我们的团队致力于创造可衡量且影响深远的卓越成果，这些成果不仅有助于增强公众对资本市场的信任，还可以助力客户实现转型与蓬勃发展。德勤拥有 180 年的历史，业务范围覆盖 150 多个国家和地区。敬请访问 deloitte.com，了解德勤遍布全球的约 460,000 名员工如何成就专业典范。
Akamai 简介
Akamai 是一家致力于支持并保护在线商业活动的网络安全和云计算公司。我们卓越的安全解决方案、出色的威胁情报和全球运营团队可提供深度防御，保护各地的企业数据和应用程序。Akamai 的全栈云计算解决方案可在海外分布广泛的平台上提供高性能且经济实惠的服务。众多全球企业信赖 Akamai，凭借我们卓越的可靠性、扩展性和专业技术，企业能够从容拓展业务。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。