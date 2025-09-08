德勤并不开发网络安全工具，而是提供专家服务。为了向客户提供尽可能出色的保护，该公司转为采用 Akamai 等先进技术提供商的解决方案。德勤巴西高级网络和恢复能力合作伙伴 André Gargaro 表示：“为了提供更全面的服务，我们一直在寻找能够提供出色安全技术的公司。Akamai 无疑是其中之一。”

Gargaro 指出，如今的客户日益青睐与更少的供应商签订精简的合同。德勤巴西与 Akamai 之间的紧密合作关系通过提供端到端安全解决方案来满足这一需求：在一个统一的协作框架内，涵盖咨询、实施、网络威胁抵御和入侵后恢复等所有服务。