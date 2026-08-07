애플리케이션 보안 및 개발팀은 클라우드에 배포하기 전에 API 보안 제어를 검증해야 합니다. Apiiro는 심층적인 코드 분석과 런타임 맥락을 사용해 기업의 코드 기반을 스캔하고 컨텍스트를 보강해 코드의 모든 API를 탐지합니다. 따라서 개발자는 코드를 클라우드에 배포하기 전에 우선순위를 정하고 리스크를 해결할 수 있습니다.

Apiiro의 공동 창립자이자 CEO인 이단 플로트닉(Idan Plotnik)은 “API가 기하급수적으로 빠른 속도로 개발 및 출시됨에 따라 공격 표면이 지속적으로 확장되고 있습니다. 기업이 API를 코드로 보호하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 기업은 유출을 경험했을 때 문제를 해결하는 데 걸리는 평균 시간을 단축하고자 합니다.”라고 설명했습니다.