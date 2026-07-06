전 세계의 ISP와 MNO는 비용을 관리하면서 서비스를 개선할 방법을 모색하고 있습니다. 가정과 기업은 최고의 인터넷 경험을 요구하며 인터넷에서 보안 노출을 최소화할 방법을 찾고 있습니다. 서비스 공급업체는 이를 도울 준비를 갖추었습니다.



CacheServe 리졸버는 네트워크 응답성을 보장하고 핵심 인터넷 접속 서비스 제공에 가치를 더함으로써 서비스 공급업체가 고객 보호에 대한 노력을 입증하고 추가적인 매출을 창출하도록 돕습니다.



성능 최적화를 통해 극심한 부하 상황에서도 쿼리에 지연 시간이 짧은 응답을 제공합니다. 또한 낮은 성능의 리졸버를 통합해 비용을 절감하고 운영을 간소화합니다. 서버 수가 줄어들면 지속적인 랙, 전력, 냉각 및 관리 비용이 절감되고 직원들의 업무 시간이 줄어듭니다.



Akamai Secure Internet Access Services는 스마트 DNS Infrastructure 리졸버를 활용해 멀웨어, 랜섬웨어, 피싱, 봇넷 등으로부터 가정과 직장을 보호합니다. 규모, 도달 범위, 안정성 등 공급업체 네트워크와 운영상의 강점을 활용하는 기본 방어 레이어를 제공합니다.