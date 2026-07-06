- 고정 및 모바일 네트워크 노출에 대한 심층적인 인사이트를 반영한 임베디드 DNS 방어 기능
- 네임서버 가용성 기능으로 극심한 부하 상황에서도 빠른 콘텐츠 접속 보장
- 광범위한 ECS(EDNS Client Subnet) 지원으로 사용자 경험을 향상시키고 전송 최적화
- 성능 최적화를 통해 운영 비용 및 자본적 지출 절감 지원
- 고유한 캐시 중독 방어 기능으로 구독자와 콘텐츠 소유자 보호
- 원격 측정, 쿼리 통계, 보고, 빅 데이터 통합으로 운영 및 보안 이니셔티브 추진
- 안정적인 소프트웨어 설계로 가동 시간 극대화 및 운영 스트레스 최소화
- 세분화된 정책으로 원치 않는 쿼리를 필터링해 정상적인 트래픽 보호
- 클라우드 옵션 및 포괄적인 DNS 암호화 지원(DoH, DoT, DoQ)
고정 및 모바일 서비스 공급업체를 위해 특별히 설계됨
Akamai CacheServe 리졸버를 통해 낮은 지연 시간의 응답, 뛰어난 복원력, 높은 처리 용량을 제공하여 사용자 경험을 최적화하고 운영을 간소화합니다. Akamai AuthServe 인증 서버를 사용해 통신 서비스, 이메일, 앱을 지원함으로써 인터넷 접속 서비스를 향상하세요. Akamai DNS Infrastructure 솔루션은 전 세계적으로 약 10억 명의 가입자를 보유한 130개 이상의 ISP와 MNO에 의해 배포됩니다.
오버헤드 감소. 강화된 보안. 향상된 개인맞춤화.
DNS Infrastructure의 작동 방식
기능
DNS Infrastructure 사용 사례
스마트 DNS 리졸버는 우수한 구독자 경험을 보장하고 서비스를 활성화합니다.
DNS 업그레이드, 비즈니스 혁신
전 세계의 ISP와 MNO는 비용을 관리하면서 서비스를 개선할 방법을 모색하고 있습니다. 가정과 기업은 최고의 인터넷 경험을 요구하며 인터넷에서 보안 노출을 최소화할 방법을 찾고 있습니다. 서비스 공급업체는 이를 도울 준비를 갖추었습니다.
CacheServe 리졸버는 네트워크 응답성을 보장하고 핵심 인터넷 접속 서비스 제공에 가치를 더함으로써 서비스 공급업체가 고객 보호에 대한 노력을 입증하고 추가적인 매출을 창출하도록 돕습니다.
성능 최적화를 통해 극심한 부하 상황에서도 쿼리에 지연 시간이 짧은 응답을 제공합니다. 또한 낮은 성능의 리졸버를 통합해 비용을 절감하고 운영을 간소화합니다. 서버 수가 줄어들면 지속적인 랙, 전력, 냉각 및 관리 비용이 절감되고 직원들의 업무 시간이 줄어듭니다.
Akamai Secure Internet Access Services는 스마트 DNS Infrastructure 리졸버를 활용해 멀웨어, 랜섬웨어, 피싱, 봇넷 등으로부터 가정과 직장을 보호합니다. 규모, 도달 범위, 안정성 등 공급업체 네트워크와 운영상의 강점을 활용하는 기본 방어 레이어를 제공합니다.
대규모 상시 접속이 가능한 웹 서비스 제공
AuthServe 권한 DNS 서버는 영역 데이터를 설정하고, 게시하고, 배포하는 데 사용됩니다. 이를 통해 인터넷 접속 서비스를 향상시키는 다양한 ISP 및 MNO 통신 서비스, 이메일, 브랜드 앱에 대한 동적 접속을 지원합니다.
AuthServe는 다운타임 없이 안전하게 영역을 관리할 수 있는 라이선스형 온프레미스 솔루션입니다. 서비스 공급업체를 위해 설계된 이 솔루션은 수만 개의 영역과 수천만 개의 레코드로 확장할 수 있습니다. 안정성을 위해 설계된 소프트웨어는 고가용성 및 재해 복구를 위해 여러 개의 활성 프라이머리를 지원합니다. 운영 개선 기능으로 여러 이질적인 권한 서비스를 통합해 동일한 데이터의 내부 및 외부 보기를 수용하고 가정, 기업, 모바일 네트워크는 물론 IT 전반에 도입되는 스프롤을 관리할 수 있습니다.
옵션으로 제공되는 Config Manager는 네트워크 전반의 DNS 서버 설정을 위한 직관적인 인터페이스를 제공함으로써 일상적인 관리를 간소화 및 자동화하고 운영 오버헤드를 줄여줍니다. 역할 기반의 접속 제어, 감사, 워크플로우가 실행되어 보안 및 변경 관리 요건을 준수합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
DNS Infrastructure는 서비스 공급업체를 위해 구축된 일련의 솔루션입니다. CacheServe는 과부하 시 응답성을 보장하도록 설계된 확장 가능하고 안전한 고성능 리졸버입니다. AuthServe는 수천만 개의 레코드 지원으로 IP 서비스 접속을 게시하는 데 사용되는 안정적인 권한 서버입니다.
CacheServe는 가장 까다로운 네트워크에서 보안, 확장, 성능, 가용성을 극대화하도록 설계되었습니다. 초기 설계 인사이트를 통해 20년 이상 수정 없이 DNS 공격을 방어해 왔습니다. 부가 가치 정책, 원격 측정, 데이터 수집, 가상화는 운영을 간소화하고 서비스를 활성화합니다.
AuthServe는 고가용성 및 재해 복구를 위해 여러 개의 활성 프라이머리를 지원합니다. 서로 다른 여러 권한 서비스를 통합해 동일한 데이터에 대한 내부 및 외부 보기를 수용하고 가정, 기업, 모바일 네트워크는 물론 IT 전반에 도입되는 스프롤을 관리할 수 있습니다.
- CacheServe는 가입자 중심의 개인 맞춤형 보안 서비스를 지원해 서비스 공급업체가 인터넷 접속 서비스를 차별화하고 매출을 창출할 수 있도록 설계되었습니다.
- 특수 캐시 구조, 적응형 쿼리 응답 알고리즘, 기타 최적화를 통해 극심한 부하, 높은 QPS, 짧은 지연 시간에서도 안정성을 보장합니다.
- DNS 중심 구문을 사용하는 풍부한 정책 언어는 DNS, 구독자, 네트워크를 남용으로부터 보호합니다. 경량형 보기로 서비스를 원활하게 확장합니다.
- 업계 최고의 레이어드 방어 기능으로 모든 형태의 캐시 포이즈닝과 기타 DNS 공격을 방어합니다.
- DNS 암호화 기능인 DoT 및 DoH는 클라이언트와 리졸버 간의 프라이버시를 유지합니다.
서비스 공급업체는 개인 맞춤형 디지털 경험에 대한 기대치가 높아진 고객을 유치하기 위해 경쟁하고 있습니다. 시장에서 성공하려면 네트워크 중심에서 하이터치 가입자 중심 서비스로 전환해 고객을 유치하고 유지하며, 매출과 점유율을 높여야 합니다.
리소스
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