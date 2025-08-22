O que são ataques a APIs?

Hoje as API estão em todo lugar. Desde o suporte a aplicações e serviços na Internet até a potencialização de apps móveis e serviços de atendimento ao cliente baseados em nuvem, as APIs são essenciais para operações comerciais, agilidade e competitividade. Isso também as torna um alvo altamente desejável para cibercriminosos.

Impedir ataques a APIs não é uma tarefa fácil. O desafio de proteger essas propriedades digitais é complicado por práticas modernas de DevOps, jornadas na nuvem e produtos de API em constante mudança que introduzem novos níveis de complexidade.

O Akamai App & API Protector oferece uma proteção poderosa e holística contra ameaças a patrimônios de API. Desenvolvido para oferecer simplicidade e facilidade de uso, o App & API Protector incorpora algumas das mais avançadas opções de automação de segurança disponíveis atualmente. Com essa solução da Akamai, é possível bloquear ataques a APIs sem deixar de lado a proteção de websites e aplicações contra uma ampla variedade de ameaças, minimizando sua superfície de ataque e reduzindo a carga sobre administradores de TI.