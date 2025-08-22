O que são ataques a APIs?

A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, a inteligência avançada contra ameaças e a equipe de operações globais oferecem defesa completa para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, a escala e a experiência líderes do setor necessárias para expandir seus negócios com confiança.
Ataques de APIs são tentativas de usar as APIs para fins mal-intencionados ou não sancionados. Ataques de APIs assumem muitas formas, incluindo:
- Exploração de vulnerabilidades técnicas em implementações de API
- Uso de credenciais roubadas e de outras técnicas de apropriação de contas para se mascarar como um usuário legítimo
- Abuso de lógica de negócios para uso das API de maneiras inesperadas
A crescente ameaça dos ataques de API
Hoje as API estão em todo lugar. Desde o suporte a aplicações e serviços na Internet até a potencialização de apps móveis e serviços de atendimento ao cliente baseados em nuvem, as APIs são essenciais para operações comerciais, agilidade e competitividade. Isso também as torna um alvo altamente desejável para cibercriminosos.
Impedir ataques a APIs não é uma tarefa fácil. O desafio de proteger essas propriedades digitais é complicado por práticas modernas de DevOps, jornadas na nuvem e produtos de API em constante mudança que introduzem novos níveis de complexidade.
O Akamai App & API Protector oferece uma proteção poderosa e holística contra ameaças a patrimônios de API. Desenvolvido para oferecer simplicidade e facilidade de uso, o App & API Protector incorpora algumas das mais avançadas opções de automação de segurança disponíveis atualmente. Com essa solução da Akamai, é possível bloquear ataques a APIs sem deixar de lado a proteção de websites e aplicações contra uma ampla variedade de ameaças, minimizando sua superfície de ataque e reduzindo a carga sobre administradores de TI.
O desafio de defender as API
Ao permitir que aplicativos de software e sistemas operacionais se comuniquem entre si de forma rápida e fácil, as API ajudam a acelerar o ritmo dos negócios, aumentar a colaboração e melhorar o desempenho de locais na Web. No entanto, as organizações que defendem as APIs com soluções tradicionais de segurança de rede provavelmente não conseguirão impedir uma invasão.
Ataques comuns a APIs incluem vários vetores conhecidos:
- Ataques "machine in the middle" (MITM) permitem que hackers interceptem silenciosamente comunicações e solicitações entre dois pontos de extremidade em um canal de comunicação, permitindo que roubem informações confidenciais.
- Ataques de DDoS (negação de serviço distribuída) tentam sobrecarregar a memória em uma API, solicitando milhares de conexões simultaneamente e vinculando todos os recursos disponíveis para causar uma falha.
- Ataques de injeção de SQL obtêm acesso ao software simplesmente injetando código malicioso em programas mal desenvolvidos.
- A geração de chaves de API desprotegidas permite que invasores subvertam ferramentas tradicionais de segurança de API, gerando e usando uma variedade de chaves de API de um grande grupo de usuários.
- Monitoramento e registros insuficientes permitem que hackers usem uma vulnerabilidade inicial como base para procurar pontos fracos adicionais.
- Controles de acesso defeituosos permitem que os invasores obtenham acesso a funções privilegiadas, modifiquem ou excluam conteúdo no website ou roubem dados confidenciais.
Bloquear ataques de API com a Akamai
O Akamai App & API Protector oferece uma solução holística de proteção de aplicações da Web e APIs que pode fortalecer as estratégias de segurança de TI e fornecer insights sobre riscos emergentes, ajudando as equipes de TI a cobrir lacunas de segurança e interromper ataques a APIs.
Essa solução da Akamai é impulsionada pelo Adaptive Security Engine e combina muitas tecnologias líderes do setor em segurança de API, além de soluções de cibersegurança para firewall de aplicações da Web, mitigação de bots e proteção contra DDoS.
Com o App & API Protector, suas equipes de segurança podem:
- Reduzir a superfície de ataque a APIs. Embora as APIs sejam um mecanismo essencial para oferecer experiências avançadas na Web, elas também podem expor dados e lógica de back-end. A solução da Akamai descobre e protege as APIs automaticamente contra vulnerabilidades, incluindo as do OWASP API Security Top 10.
- Bloquear ataques a APIs. Os recursos de detecção de ameaças do App & API Protector defendem websites, aplicações e APIs contra uma ampla variedade de ameaças, incluindo controle de acesso defeituoso, injeção de SQL, botnets automatizados, DDoS volumétrico e muito mais
- .Simplificar a manutenção. A Akamai permite que suas equipes mantenham uma forte segurança de aplicação e de API, contando com atualizações automáticas e autoajuste automatizado que ajuda a evitar a fadiga dos alertas e permite que as equipes investiguem ataques virtuais reais, em vez de alertas falsos.
- Implantar uma solução multicamadas. Com a Akamai, você pode aproveitar ao máximo seu investimento em tecnologia de segurança contra ciberameaças através de uma solução que inclui proteção de aplicações da Web e APIs, visibilidade e mitigação de bots, proteção contra DDoS, conectores SIEM, otimização da Web, edge computing, aceleração de APIs e muito mais.
Recursos do App & API Protector da Akamai
O App & API Protector da Akamai oferece tecnologia avançada para interromper ataques a APIs. A proteção começa com visibilidade, e a solução da Akamai permite que você descubra automaticamente uma gama completa de APIs conhecidas, desconhecidas e em constante mudança em todo o tráfego da Web. Isso permite que suas equipes se protejam contra ataques ocultos, descubram erros e identifiquem alterações inesperadas. Nossa tecnologia permite que você registre facilmente as APIs recém-descobertas com apenas alguns cliques. O App & API Protector inspeciona automaticamente todas as solicitações de API em busca de códigos mal-intencionados, estejam as APIs registradas ou não, estabelecendo uma forte segurança de API por padrão.
Os recursos adicionais do App & API Protector incluem:
- Visibilidade e mitigação de bots. O App & API Protector oferece visibilidade em tempo real do tráfego de bots, com recursos para detectar e interromper bots indesejados.
- Atualizações automáticas. Nossos pesquisadores de ameaças analisam mais de 454 TB de dados de ataques diários para identificar novos vetores de ataque, bem como permutações de ameaças existentes. Os insights obtidos com essa pesquisa são automaticamente enviados para o mecanismo de segurança adaptável para permitir a proteção mais forte.
- Proteção contra DoS/DDoS. A Akamai automaticamente descarta a camada de rede Ataques de DDoS na borda, enquanto os ataques à camada de aplicação podem ser atenuados rapidamente em segundos.
- Ferramentas de relatórios. As ferramentas de painéis, alertas e relatórios da Akamai fornecem acesso à telemetria detalhada de ataques e à análise de eventos de segurança. Os administradores de TI podem criar alertas de e-mail em tempo real usando filtros estáticos e limites. As ferramentas de relatórios de segurança na Web monitoram e avaliam continuamente a eficácia das proteções contra ataques a APIs.
- Integração simplificada. Um assistente fácil de usar simplifica a integração de propriedades com fluxos de trabalho de integração e configuração que agilizam e simplificam o processo de integração.
Perguntas frequentes (FAQ)
Interfaces de programação de aplicações, ou APIs (Application Programming Interfaces), são os programas de software que deixam duas aplicações se comunicarem entre si. As APIs simplificam e aceleram o desenvolvimento de aplicações e melhoram a colaboração com clientes, parceiros, fornecedores e usuários externos.
Um ataque a API é uma tentativa de um agente mal-intencionado de ter acesso não autorizado a uma API para entrar em um sistema ou rede ou transferir dados. Quando bem-sucedidos, invasores podem interromper operações comerciais ou roubar dados, dinheiro ou credenciais. A maioria dos ataques a APIs se aproveita das vulnerabilidades de segurança dentro das próprias APIs.
A melhor defesa contra ataques a APIs é uma abordagem de segurança em várias camadas. As organizações precisam de soluções de segurança que possam identificar APIs, testá-las em busca de vulnerabilidades e defendê-las com uma variedade de proteções, incluindo tecnologia de firewall de aplicações da Web, autenticação multifator, soluções de gerenciamento de bots, proteções DDoS e outras defesas de última geração.
A exfiltração de dados é um resultado frequente de ataques e violações bem-sucedidas contra APIs. Em alguns casos, refere-se a informações altamente confidenciais e não públicas que foram roubadas por um agente mal-intencionado por meio de ataques e violações contra APIs. No entanto, também pode se aplicar a tipos menos graves de violação de APIs, incluindo captura agressiva de dados disponíveis publicamente para montar grandes conjuntos de dados que são valiosos na forma agregada.
