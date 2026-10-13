Chen observou que o KKBOX Group, voltado a serviços de tecnologia de streaming e mídia de entretenimento, espera aproveitar essa flexibilidade e bloquear imediatamente o comportamento malicioso. A empresa não quer tomar medidas de controle excessivas que inibam a criatividade dos colegas, e é por isso que a KKLab recomenda a adoção do modelo Zero Trust. A solução deve ser fácil de implantar e manter, afetando o fluxo de trabalho do usuário o mínimo possível. Com base nesses requisitos, a empresa decidiu trabalhar com as soluções da Akamai.



"O Akamai Secure Internet Access Enterprise é responsável, principalmente, por filtrar e analisar conexões da intranet e determinar com precisão se o endereço IP ou o domínio do destino é mal-intencionado. A chave está no banco de dados de big data." Ele também comentou que a Akamai tem uma alta participação no mercado. A primeira razão pela qual a KKLab escolheu a Akamai é a base da solução construída em torno de serviços CDN (Rede de Entrega de Conteúdo) e anti-DDoS, a partir dos quais uma grande quantidade de dados de comportamento malicioso é coletada. Esses recursos avançados servem como uma das bases da operação eficaz do Secure Internet Access Enterprise.

Em segundo lugar, os requisitos de implantação são diferentes ao analisar soluções semelhantes ao Secure Internet Access Enterprise disponíveis no mercado. Alguns requerem a instalação de um agente em cada dispositivo de endpoint e outros requerem a instalação de um conector na rede de backbone corporativa. A Akamai suporta conexões simultâneas. O Akamai Connector é uma imagem de VM (máquina virtual) leve e apenas algumas configurações de rede precisam ser ajustadas. Em 2018, a KKLab concluiu a prova de conceito em apenas 30 minutos. A empresa confirmou que, com o banco de dados de inteligência avançada, o Secure Internet Access Enterprise com o Akamai Connector poderia atender às suas necessidades e decidiu trabalhar com a Akamai.

Além de filtrar conexões internas e externas, a KKLab introduziu o Enterprise Application Access em 2020 para controlar o comportamento dos funcionários que acessam recursos da intranet de qualquer local. A empresa implantou o conector usando a imagem do Docker. Até agora, a KKLab conectou mais de 100 sistemas de aplicações internas por meio do Enterprise Application Access. Embora muitos parceiros usem canais VPN mais complicados para se conectar ao sistema de intranet, agora eles podem usar o modelo Enterprise Application Access, que previne mais riscos de manutenção de TI e poupa aos colegas a carga extra de manutenção.

Desde a implantação dos serviços da Akamai, a KKLab cresceu para se tornar algo mais do que apenas um cliente. A KKLab tem profunda experiência no atendimento ao cliente corporativo e forneceu muitas sugestões e casos de uso que são úteis aos clientes, como adicionar informações mais detalhadas ao relatório. Por exemplo, além de conhecer as estatísticas de eventos como cavalos de Troia ou phishing durante um determinado período, a KKLab queria saber quem e qual dispositivo acionou esses eventos. A empresa também sugeriu a adição de visualizações de dados, como gráficos de pizza, gráficos de barras e gráficos de linhas, juntamente com texto e números em relatórios. A Akamai respondeu rapidamente a essas sugestões, ajustando seus relatórios e oferecendo maiores benefícios aos usuários globais.

Atualmente, sob a proteção da solução Zero Trust da Akamai, o KKBOX Group bloqueia automaticamente uma média diária de cerca de 100 e-mails que tentam levar os usuários a websites com anúncios mal-intencionados, programas maliciosos ou comportamentos de phishing. A KKLab consegue notar facilmente qualquer comportamento de conexão suspeito e evitar problemas antes que eles causem danos. Dessa forma, a empresa pode analisar problemas na arquitetura ou no comportamento do usuário e fazer melhorias, promovendo o aprimoramento contínuo da segurança das informações no KKBOX Group. No futuro, a KKLab planeja estabelecer um modelo para a experiência da jornada Zero Trust e fornecê-lo como um serviço a empresas fora do grupo, para que uma variedade de empresas possam se beneficiar dele.

Artigo original publicado por iThome, 7 de dezembro de 2020, https://www.ithome.com.tw/pr/141499