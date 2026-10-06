A Netskope é líder global em cibersegurança e está redefinindo a segurança de nuvem, dados e rede. Milhares de clientes, incluindo mais de 25 da Fortune 100, confiam na Netskope para lidar com ameaças em evolução, facilitar mudanças tecnológicas e ajudá-los a cumprir determinações regulatórias.
Entre as muitas áreas essenciais de tecnologia que protege, a Netskope é responsável por proteger dezenas de milhares de APIs globalmente, uma missão para a qual a empresa percebeu que precisava de uma nova abordagem além da segurança tradicional de aplicativos. Depois de descobrir falhas na postura de segurança de APIs de um de seus clientes, a Netskope recorreu à Noname Security (agora uma empresa Akamai) em busca das ferramentas de última geração necessárias para proteger os clientes contra ataques mal-intencionados a APIs.