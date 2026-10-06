A Netskope decidiu usar a plataforma de segurança de APIs da Noname (agora parte do Akamai API Security) para proteger as APIs na pré-produção e durante a produção. Para proteger as APIs em produção, foi usado o módulo de descoberta no Akamai API Security para acessar um inventário preciso das APIs internas, externas e de terceiros dos clientes, bem como para classificar quaisquer dados confidenciais que atravessassem essas APIs. Depois de ter um inventário preciso, foi usado o módulo de proteção de tempo de execução para detectar anomalias e bloquear ataques a APIs em tempo real.

Do ponto de vista da pré-produção, a Netskope usou a solução de teste de segurança de APIs da Akamai que ajuda as organizações a testarem se as APIs apresentam vulnerabilidades e configurações incorretas antes de serem implantadas. A solução pode executar automaticamente mais de 100 testes dinâmicos que simulam tráfego mal-intencionado, o que não só ajuda os desenvolvedores de uma organização a proteger o código, mas também garante a segurança do produto de API que está prestes a ser lançado para os clientes.

Durante a fase de avaliação, os desenvolvedores imediatamente identificaram recursos que facilitariam suas vidas. Eles viram que a Akamai poderia ajudar quando o desenvolvedor não tiver uma especificação da API por esta ser muito antiga, porque agora eles poderão construir uma rapidamente. Eles não precisam ver o código para entender a API, porque a especificação está sendo criada automaticamente. A mesma experiência é verdadeira para os registros e transações. Os desenvolvedores podem realizar consultas em diferentes sistemas e olhar para linhas de registros.

Não surpreendentemente, a plataforma também foi uma grande vitória para a equipe de segurança. A equipe não só começou a detectar ataques tradicionais, mas também descobriu ameaças mais sofisticadas.