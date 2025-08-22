O que é RGPD?

A privacidade dos dados é importante para os consumidores. O RGPD e as leis de privacidade de dados semelhantes, incluindo o California Consumer Privacy Act (CCPA) nos Estados Unidos, trabalham para impor os princípios de privacidade de dados para consumidores e cidadãos. As empresas que não estiverem em conformidade com o RGPD estarão sujeitas a multas significativas; em 13 de abril de 2023, a Autoridade de proteção de dados da Irlanda (DPA) emitiu uma multa de 1,2 bilhão de euros para a Meta Platforms Ireland Limited (Meta IE), por violações do RGPD durante a transferência de dados pessoais para os Estados Unidos com base em cláusulas contratuais padrão (SCCs).

Além das empresas abrangidas diretamente pelo RGPD, os seguintes exemplos de organizações devem estar em conformidade:

Uma empresa norte-americana com clientes na UE

O RGPD é extraterritorial em escopo. Portanto, mesmo que sua empresa esteja fora da UE, mas tenha o potencial de fazer negócios com cidadãos da UE, é preciso estar em conformidade com o RGPD. Essas empresas devem realizar uma avaliação do RGPD para ver quais atividades de processamento de dados elas realizam. Em seguida, será preciso fornecer avisos de privacidade que cumpram os requisitos do RGPD. Além disso, será preciso fazer uma avaliação de impacto na proteção de dados e determinar quais medidas de proteção são necessárias. Isso provavelmente incluirá criptografia de dados, medidas robustas de autenticação e proteção de dados no nível organizacional, como a implementação de uma abordagem de segurança Zero Trust. Essas medidas devem se estender a fornecedores terceiros.

Uma pequena organização com menos de 250 funcionários

O RGPD não isenta as organizações menores de regulamentações. Mesmo as empresas compostas por um único indivíduo ou com status de instituição de caridade precisarão cumprir as regras do RGPD se manusearem e processarem dados pessoais. No entanto, ele exige apenas os níveis de documentação sobre o tratamento de dados normalmente exigidos por lei, se alguém processar dados regularmente, em grandes quantidades ou que possam afetar os direitos e liberdades ou que revelem raça, etnia, dados biométricos etc. Além de cumprir os requisitos de privacidade de dados, as pequenas empresas devem procurar plataformas de segurança que possam fornecer autenticação e criptografia robustas para ajudar a proteger os dados e evitar uma violação de dados.