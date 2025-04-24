对于完整的生命周期 API 管理的各个阶段，目前没有一个统一的定义。但是，大多数 API 程序都包括以下阶段：

1.规划和设计

API 生命周期的初始设计阶段旨在制定 API 策略、定义 API 的用途、确定潜在的应用场景并概述 API 的功能。API 设计需要针对 API 架构做出相关决策。API 架构是关于 API 整体结构一种宏观规划，用于确定 API 与其他系统和组件的交互方式，尤其是在微服务架构中。API 协定概述了 API 的预期行为。API 设计还包括创建 API 规范和架构，通常使用 OpenAPI for REST API、SDL for GraphQL API 以及 Swagger 等工具来记录和测试不同类型的 API。

2.开发

在开发阶段，开发团队按照 API 协定中概述的规范编写 API 代码。团队还使用各种设置和参数来配置 API，以定义 API 的运行方式以及与其他系统的交互方式。配置包括指定端点、方法、身份验证机制、速率限制、响应格式以及用于确保 API 正常安全运行的其他关键方面。

3.测试

在此阶段中，API 将被部署到运行时环境中进行严格测试，以识别并修复软件中的任何漏洞或错误。API 测试可确保 API 符合既定规范并且能够按预期与端点配合工作。质量保证测试人员会手动测试每个 API 的功能、性能和安全性。企业应在开发生命周期的早期开始测试 API，以便：

确保每个 API 都采用适当的安全控制措施进行构建

在 API 进入生产环境之前解决潜在漏洞，例如代码编写错误和错误配置

API 测试也可以从不同的地理区域或在 CI/CD 管道内自动运行。各种 API 测试包括：

协定测试，用于确保 API 能够满足设计阶段概述的期望

性能测试，用于确认 API 是否可以在指定时间内提供响应

API 安全测试，用于查找和修复 API 漏洞

有关 API 安全测试的更多信息，请参阅下面的“API 安全的关键功能”。

4.部署

在成功完成测试后，API 将部署到生产环境中。开发团队可以使用 CI/CD 管道和 API 网关来实现部署流程的标准化及自动化。在部署过程中，公共 API 将向外部用户和开发人员开放。

5.监控和维护

完成部署后，API 的性能、安全性和使用情况将得到持续监控。DevOps 工程师可以配置告警，以便在 API 性能和安全性不符合特定阈值或指标时自动通知他们。此阶段旨在发现安全漏洞、错误和延迟问题，这些问题随后可以通过维护和更新进行解决。

6.版本控制和更新

在 API 中发现了问题时，开发和 DevOps 团队可能会开发并发布新的 API 版本。必须对这些版本进行管理，以确保向后兼容性。

7.弃用和停用

弃用是一个专业术语，它指的是当某个 API 过时或者需要通过新版本来解决重大问题时，替换该 API 的行为。在弃用期间，利益相关者和用户会收到通知并获得相关的停用时间表。在停用阶段，DevOps 团队将停止使用该 API，并确保妥善处理所有的依赖关系，以避免给用户造成功能性问题。