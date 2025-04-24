Akamai 是一家致力于支持并保护在线商业活动的网络安全和云计算公司。我们卓越的安全解决方案、出色的威胁情报和全球运营团队可提供深度防御，保护各地的企业数据和应用程序。Akamai 的全栈云计算解决方案可在海外分布广泛的平台上提供高性能且经济实惠的服务。众多全球企业信赖 Akamai，凭借我们卓越的可靠性、扩展性和专业技术，企业能够从容拓展业务。
API 攻击指的是企图将 API 用于恶意或其他未经批准的目的。API 攻击有多种形式，包括：
- 利用 API 实施中的技术漏洞
- 使用窃取的凭据和其他帐户接管技术伪装成合法用户
- 滥用业务逻辑，从而以无法预料的方式使用 API
不断增长的 API 攻击威胁
当今 API 无处不在。API 不仅能够支持互联网上的应用程序和服务，还能为移动应用程序和云端客户服务提供助力，因而对于业务运营以及保持敏捷性和竞争力都至关重要。而这也使 API 成为网络犯罪分子高度觊觎的目标。
防范 API 攻击并非易事。现代 DevOps 实践、云之旅以及不断变化的 API 产品使得复杂程度进一步提高，这让数字资产保护所面临的挑战更加难以应对。
Akamai App & API Protector为 API 资产提供了功能强大且全面的 威胁防护 。App & API Protector 在设计中充分考虑了简单性和易用性，并整合了如今可用的一些高度先进的安全自动化功能。利用 Akamai 的这一解决方案，您可以阻止 API 攻击，同时保护网站和应用程序免遭各类威胁，最大限度地缩小攻击面，并减轻 IT 管理员的工作负担。
API 安全防护所面临的挑战
API 支持软件应用程序和操作系统之间快速、轻松地相互通信，有助于加快业务发展速度、加强协作并提高网络上各个位置的性能。然而，使用传统 网络安全 解决方案进行 API 安全防护的企业可能无法防范入侵。
常见的 API 攻击包括几种众所周知的攻击媒介：
- 中间机器攻击 (MITM) 允许黑客悄悄拦截通信通道中两个端点之间的通信和请求，从而帮助他们窃取敏感信息。
- DDoS 攻击 （分布式拒绝服务攻击）试图通过同时请求数千个连接来耗尽 API 中的内存空间，从而占用全部可用资源并引发崩溃。
- SQL 注入攻击 只需在开发不完善的程序中注入恶意代码，即可访问软件。
- 不安全的 API 密钥生成 允许攻击者从大量用户中生成并使用各种 API 密钥，从而让传统 API 安全工具无计可施。
- 日志记录和监控不足 使黑客能够以初始漏洞作为立足点，继续寻找其他漏洞。
- 受损的访问控制 使攻击者能够访问特权功能、修改或删除网站内容或窃取敏感数据。
借助 Akamai 阻止 API 攻击
Akamai App & API Protector 提供了一个全面的 Web 应用程序和 API 防护解决方案，该解决方案能够加强 IT 安全保护战略，深入洞悉新型风险，帮助 IT 团队瞄准安全漏洞，阻止 API 攻击。
Akamai 的这一解决方案由自适应安全引擎提供支持，并结合了 API 安全领域的多项卓越的核心技术，以及用于 Web 应用程序防火墙、爬虫程序抵御和 DDoS 防护的 网络安全解决方案。
利用 App & API Protector，您的 IT 安全团队可以：
- 缩小 API 攻击面。尽管 API 是实现高效网络体验的重要机制，但它们也可能会暴露后端数据和逻辑。Akamai 的解决方案能够自动发现漏洞并保护 API 免遭漏洞攻击，包括 OWASP 十大 API 安全漏洞。
- 阻止 API 攻击。 威胁检测 功能可保护网站、应用程序和 API 免遭各种威胁，包括受损的访问控制、SQL 注入、自动僵尸网络、大规模 DDoS 等
- 。简化维护。Akamai 依靠自动更新和自动自主调优功能，助力您的团队保持 API 和应用程序的强大安全性，这有助于防止警报疲劳，让团队能够调查真正的网络攻击，而不必受困于错误警报。
- 部署多层次解决方案。在 Akamai 助力下，您可以利用包括 Web 应用程序防护、爬虫程序监测和抵御、DDoS 防护、SIEM 连接器、Web 优化、边缘计算、API 加速等功能在内的解决方案，充分发挥您的网络威胁安全技术投资的价值。
Akamai App & API Protector 的功能
Akamai App & API Protector 提供了先进技术来阻止 API 攻击。保护的前提在于监测，而借助 Akamai 的解决方案，您可以自动发现 Web 流量中各种已知、未知和不断变化的 API。这使您的团队能够防范隐藏攻击、发现错误并识别意外更改。利用我们的技术，您只需点击几下鼠标，就能轻松登记新发现的 API。无论 API 登记与否，App & API Protector 都会自动检查所有 API 请求是否包含恶意代码，从而默认提供强大的 API 安全性。
App & API Protector 的附加功能包括：
- 爬虫程序监测和抵御。App & API Protector 对爬虫程序流量进行实时监测，能够检测并阻止不必要的爬虫程序。
- 自动更新。我们的威胁研究人员每天分析超过 454 TB 的攻击数据，以发现新的攻击媒介并找出现有攻击媒介的新排列组合。从这些研究中获得的洞察会自动反馈给自适应安全引擎，以提供超级强大的保护。
- DoS/DDoS 防护。Akamai可在边缘自动拦截网络层 DDoS 攻击，并在几秒内快速抵御应用层攻击。
- 报告工具。Akamai 的仪表板、警报和报告工具支持您访问详细的攻击遥测和安全事件分析。IT 管理员可使用静态筛选器和阈值创建实时电子邮件警报。Web 安全报告工具可持续监控和评估 API 攻击防护的有效性。
- 更轻松的登入流程。方便易用的向导提供了集成和配置工作流程，可简化初始配置流程，从而轻松完成资产的初始配置。
常见问题
应用程序编程接口 (API) 是支持两个应用程序相互通信的软件程序。API 简化并加快了应用程序开发，改善了与客户、合作伙伴、供应商和外部用户的协作。
API 攻击是指恶意攻击者试图在未经授权的情况下访问 API，以侵入系统或网络，或达到传输数据的目的。一旦得手，攻击者就会破坏业务运营或窃取数据、资金或凭据。大多数 API 攻击利用的都是 API 本身的安全漏洞。
API 攻击的有效防御措施是采用多层次的安全方法。企业所需的解决方案应该能够识别 API、测试 API 是否存在漏洞，并通过一系列防护措施（包括 Web 应用程序防火墙技术、多重身份验证、爬虫程序管理解决方案、DDoS 防护和其他先进的防御措施）对 API 进行安全防护。
数据外泄是 API 攻击和滥用得手后的常见后果。在某些情况下，它指的是恶意攻击者通过 API 攻击和滥用窃取高度敏感的非公开信息。不过，也可能指的是不太严重的 API 滥用类型，包括对公开可用数据进行侵略性数据搜索，以汇总有价值的大型数据集。
