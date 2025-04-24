当今 API 无处不在。API 不仅能够支持互联网上的应用程序和服务，还能为移动应用程序和云端客户服务提供助力，因而对于业务运营以及保持敏捷性和竞争力都至关重要。而这也使 API 成为网络犯罪分子高度觊觎的目标。

防范 API 攻击并非易事。现代 DevOps 实践、云之旅以及不断变化的 API 产品使得复杂程度进一步提高，这让数字资产保护所面临的挑战更加难以应对。

Akamai App & API Protector为 API 资产提供了功能强大且全面的 威胁防护 。App & API Protector 在设计中充分考虑了简单性和易用性，并整合了如今可用的一些高度先进的安全自动化功能。利用 Akamai 的这一解决方案，您可以阻止 API 攻击，同时保护网站和应用程序免遭各类威胁，最大限度地缩小攻击面，并减轻 IT 管理员的工作负担。