网络安全团队利用威胁情报、分析工具和经验来搜索潜在的入侵或攻击，甚至是在任何明显的攻击迹象出现之前。
什么是威胁搜寻？
威胁搜寻是网络安全的一个重要方面，涉及搜索和识别企业网络内的潜在安全威胁。
如果希望在安全入侵给企业造成重大损害之前加以识别和抵御，此过程至关重要。
了解威胁搜寻
务必认识到，威胁搜寻与传统的安全监控有所不同。安全监控通常涉及到使用自动化工具来检测已知威胁，并对其做出响应。
威胁搜寻则会主动搜索未知威胁或先前未检测到的威胁。如果希望识别可能未曾见过的新兴威胁并提前实施抵御措施，避免其造成重大损害，这种主动式方法至关重要。
API 威胁搜寻的组成部分：
数据分析 - 威胁搜寻中使用的关键技术之一是数据分析。分析不同来源的大量数据有助于安全团队识别可能表明存在潜在威胁的模式。这包括分析网络流量以检测异常通信模式，或分析日志文件以识别可疑活动。
行为分析 - 威胁搜寻中使用的另一项重要技术是行为分析。这涉及分析网络上用户和设备的行为，以识别任何可疑或异常活动。例如，如果用户的行为突然发生变化，则可能表明该用户的账户已被盗用。
SIEM - 威胁搜寻中最重要的工具之一是安全信息和事件管理 (SIEM) 系统。SIEM 系统是一个集中式平台，可从不同来源收集、分析并关联安全相关数据。
SIEM 系统可用于识别可能表明存在潜在威胁的模式和异常情况，并生成可用于响应威胁的警报。
威胁情报 - 威胁搜寻中使用的另一项重要工具是威胁情报。威胁情报是用于识别和了解潜在安全威胁的信息。这包括有关已知恶意软件和已知攻击方法的信息，可用于识别和防范潜在威胁。
及时了解最新威胁 - 及时掌握最新的威胁和攻击情况非常重要。网络威胁在不断演变，企业需要能够适应和响应新兴威胁。这需要定期监控威胁情报源，参与威胁搜寻社区，并随时了解网络安全的最新发展。
威胁搜寻是网络安全的一个重要方面，涉及主动搜索和识别企业网络内的潜在安全威胁。通过使用数据分析、行为分析和其他工具，企业可以有效地阻止威胁。
专用 API 安全防护工具
有一些专门为威胁搜寻而设计的专用工具和平台。其中包括端点检测和响应 (EDR) 工具（用于检测和响应各个设备上的威胁）以及网络检测和响应 (NDR) 工具（用于检测和响应网络威胁）。
除了上述工具和技术之外，还应使用多种最佳实践来提高威胁搜寻的有效性。这些影响包括：
- 定期审查和更新安全协议和程序
- 定期进行安全评估和渗透测试
- 为所有员工提供安全意识培训
- 建立事件响应协议和程序
威胁搜寻是网络安全的重要组成部分，有助于及时识别潜在安全入侵，避免其引发问题。
威胁搜寻资源要求
威胁搜寻并不容易，需要技巧和经验。您必须充分了解企业的系统和网络，才能识别潜在威胁。投资工具、技术和资源来支持威胁搜寻计划非常重要。
协作与沟通
威胁搜寻需要企业中不同团队和部门之间协调配合。安全团队需要与 IT、网络和系统团队密切合作，以识别潜在威胁。
制定明确的事件响应计划非常重要。一旦发生安全入侵，快速有效地做出响应以遏制损害至关重要。这需要清楚地了解企业的事件响应协议以及不同团队的职责。
常见问题 (FAQ)
抵御 API 风险涉及实施安全措施，例如强身份验证和授权、输入验证、传输和静态数据加密、速率限制和漏洞评估。
API 安全防护涉及保护 API 免受攻击的各种措施。这包括在传输过程中使用 SSL/TLS 进行数据加密、使用 API 密钥或令牌进行身份验证，以及防范 SQL 注入和跨站点脚本 (XSS) 等攻击的输入验证等。
API 测试是检查 API 的功能、可靠性、性能和安全性的过程。这包括确保 API 在不同条件下正常运行。
API 风险与 API 威胁密切相关，但指的是不同的概念。API 风险是由于 API 中的漏洞或缺陷可能造成的潜在危害。API 威胁是指可能利用这些漏洞的恶意活动。
常见的 API 威胁包括未经授权的访问、数据泄露、注入攻击和拒绝服务攻击。这些威胁通常利用 API 安全中的漏洞，例如弱身份验证、不充分的输入验证或弱加密。
API 漏洞是指 API 中可能被攻击者利用的弱点或缺陷。漏洞可能由多种因素引起，包括代码编写的质量不佳、安全措施不完善或 API 设计错误。
威胁搜寻涉及收集和分析各种来源的数据，以识别潜在威胁。接下来是根据已识别的潜在威胁指标创建假设。下一步是使用分析工具检验假设。所发现的任何威胁都会得到纠正，调查结果将用于改进现有的安全措施。
API 安全防护提供了许多好处，包括防止数据泄露和未经授权的访问、维护 API 的完整性和可靠性以及确保法规合规性。此外，它还使企业能够为其客户提供安全、高性能的服务。
API 安全的重要意义在于，API 可以访问敏感数据，因此经常成为网络犯罪分子的目标。API 安全性不佳可能会导致重大数据泄露，从而造成毁灭性的财务影响。
为了保护 API 免遭黑客攻击，请实施强身份验证协议、使用强加密方法，并定期扫描和审核 API 是否存在漏洞。
API 安全防护最佳实践包括定期审核和扫描 API、采用强身份验证和授权控制措施、使用强数据传输加密、限制数据的公开以及事件响应策略。
API 安全防护中的常见漏洞有身份验证和授权不充分、弱加密、泄露敏感信息的过度暴露端点、遭到破坏的访问控制，以及不够充分的速率限制，这些都可能导致拒绝服务攻击。
主要的 API 安全问题包括未经授权的访问、加密不充分导致的数据泄露、滥用 API 导致拒绝服务攻击以及各种漏洞。
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