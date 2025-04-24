此 API 安全检查清单不仅是 API 安全最佳实践的简单集合，它还基于 API 生命周期。其内容涵盖从规划、开发和测试，到运行和保护的所有环节。它本质上一份指南，旨在为您的 API 创建安全的软件开发生命周期 (SDLC) 管理流程。

当今企业纷纷迈向以云为中心的架构，数字化程度越来越高，其 API（应用程序编程接口）的使用范围和规模不断扩大，价值也随之增加。现在，API：

运行在应用程序与服务的核心位置，向您的客户和合作伙伴提供服务，包括最新的 AI 创新

嵌入整个云环境中，无论是在开发人员使用的服务中，还是在工程师处理的工作负载中，都能发现它们的身影

本身即代表着收入来源，可帮助您发展业务并构建开发人员生态系统

不过，有 84% 的 IT 和安全专业人员遇到过 API 安全事件，如果您也遇到了，那么相信您对 API 风险与日俱增的问题已有亲身体会。API 暴露在外或错误配置的情况很普遍，这些 API 没有得到妥善保护，很容易受到攻击。此外，API 还包含有关如何访问它们以及获取其背后数据的指令。这是黑客的梦寐以求的东西。不能指望“通过隐匿来实现安全”。另外，API 往往能够促进企业中各个独立团队之间的协作。即便这些团队主观上有意愿进行安全协同，也往往会力不从心。大量“不受管控”的 API 进一步加剧了安全防护的复杂性。甚至于很多企业往往都没有摸清他们的所有 API，导致这些 API 处于不受管理的境地。这些休眠（或者僵尸）API 成为了主要的攻击媒介。

API 安全的风险很高。对 API 的攻击会损害企业的收入、恢复能力以及合规性。很多企业尚未采取适当的控制措施和功能来防范 API 攻击。诚然，很多公司现有的技术栈中会有一些 API 工具，包括 API 网关和 Web 应用程序防火墙。尽管这些工具具备一定的防护能力，但它们并非设计用来提供充分的监测功能、实时安全性和持续测试功能，无法抵御现代化 API 攻击。

出于这些原因，我们制定了此 API 安全检查清单，旨在为保护 API 提供一种更严格、更系统的方法。在每个生命周期阶段，有四种推荐的控制措施可实现稳健的 API 安全态势。此安全 SDLC 管理流程的各个阶段如下图所示：