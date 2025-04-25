この API セキュリティチェックリストは、API セキュリティのベストプラクティスをまとめただけのものではなく、API のライフサイクルに基づいています。具体的には、最初に計画を立て、開発とテストを経た後、運用と保護で完結するという流れになっています。いわば API のためのセキュアなソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）の管理プロセスを構築するためのガイドです。

さまざまな組織でクラウド中心のデジタル化が進むにつれ、組織内の API（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）の範囲と規模が拡大し、価値が増大しています。現在の API は次のような状況です。

顧客やパートナーに提供するアプリケーションやサービス（最新の AI イノベーションを含む）の中心で使用されている

開発者が使用するサービスからエンジニアがリフト＆シフトするワークロードまで、クラウド環境全体に組み込まれている

収益源として、ビジネスの成長と開発者エコシステムの構築を支援している

しかし、IT やセキュリティ専門家の 84% と同様に、API のセキュリティインシデントを経験したことがある場合は、API のリスクが増大していることを肌で感じているはずです。公開された API や誤設定の API が蔓延し、保護されていないため、侵害されやすくなっています。しかも、API に含まれる指示には、その API にアクセスして背後にあるデータを取得する方法が書かれています。これこそがハッカーの狙いです。隠してセキュリティを確保することはできません。そのうえ、API は組織内のさまざまなグループをほとんど常にまとめ続ける役割を果たします。これらのグループがセキュリティを統一したいと思っても、そう簡単には実現できない場合があります。さらに、いわゆる「野放し状態」にある API が多いと、セキュリティの確保がますます困難になります。多くの組織が、すべての API を把握することなく、未管理のまま放置しています。こうした休眠 API（ゾンビ API）は、主な攻撃ベクトルとなります。

API セキュリティのリスクは決して小さいものではありません。API に対する攻撃は、企業の収益や回復力、規制の遵守を損なう可能性があります。ほとんどの組織は、API 攻撃を防止するための適切な制御や機能をまだ導入していません。確かに、多くの企業が API ゲートウェイや Web アプリケーションファイアウォールなどの API ツールを既存のスタックに組み込んでいます。しかし、これらのツールである程度の保護は実現できるものの、最新の API 攻撃を防御できるだけの可視性、リアルタイムのセキュリティ、継続的なテストを提供するようには設計されていません。

以上のような理由を踏まえ、Akamai は API セキュリティ確保のためのより厳格かつ体系的なアプローチとして、この API セキュリティチェックリストを作成しました。ライフサイクルの各段階で推奨される 4 つの制御により、API の堅牢なセキュリティポスチャを実現できます。こうしたセキュアな SDLC 管理プロセスの各段階は、次の表のようにまとめられます。