API Security 체크리스트란 무엇인가요?

이 API Security 체크리스트는 단순한 API 보안 모범 사례를 넘어 API 라이프사이클을 기반으로 합니다. 계획부터 시작해 개발 및 테스트를 진행하고 운영 및 보호로 마무리합니다. API에 대한 보안 SDLC(Software Development Lifecycle) 관리 프로세스를 생성하는 데 필요한 가이드입니다.

기업이 점점 클라우드 중심적이고 디지털화됨에 따라 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)의 범위와 규모가 증가하여 기업의 가치도 함께 증가합니다. API는 현재 다음과 같이 사용되고 있습니다.

최신 AI 혁신을 비롯해 고객과 파트너에게 서비스를 제공하는 애플리케이션과 서비스의 핵심에서 운영됨

개발자가 사용하는 서비스부터 엔지니어가 리프트 앤 시프트(lift and shift)하는 워크로드에 이르기까지 클라우드 환경 전반에 걸쳐 내장됨

매출 흐름을 대변하고 비즈니스를 성장시키며 개발자 생태계를 구축

그러나 API 보안 인시던트를 경험한 IT 및 보안 전문가의 84%에 해당하는 분이라면 API가 점점 리스크로 다가오고 있다는 사실을 직접 확인하셨을 것입니다. 노출되었거나 설정 오류를 내재한 API를 쉽게 발견할 수 있고, 보안이 취약하며 쉽게 감염될 수 있습니다. 또한 API에는 해당 API에 접속하고 그 뒤에 있는 데이터를 확보하는 방법에 대한 지침이 포함되어 있습니다. 이것이 해커가 원하는 것입니다. ‘모호함을 통한 보안’은 존재하지 않습니다. 또한 API는 거의 항상 기업 내 서로 다른 그룹을 하나로 모읍니다. 이러한 그룹은 원하더라도 보안을 쉽게 조정하지 못할 수 있습니다. 단순히 ‘실제 환경에 놓인’ API의 수는 보안을 더욱 복잡하게 만듭니다. 많은 기업이 자사의 API에 대해 모든 것을 알고 있지는 않기 때문에 이를 관리하지 못하는 경우가 많습니다. 이러한 휴면 또는 좀비 API는 주요 공격 기법입니다.

API 보안의 위험 부담은 큽니다. API에 대한 공격은 기업의 매출, 안정성, 규제 컴플라이언스에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 대부분의 기업은 아직 API 공격을 방어할 수 있는 적절한 관리 능력 및 기능을 갖추고 있지 않습니다. 게다가 많은 기업들이 API Gateway 및 웹 애플리케이션 방화벽 등 기존 스택에 API 툴을 보유하고 있습니다. 그러나 이러한 툴은 일부 보호 기능을 제공할 수 있지만, 최신 API 공격을 방어하기 위한 가시성, 실시간 보안, 지속적인 테스트를 제공하도록 설계되지는 않았습니다.

이러한 이유로 Akamai는 API 보안을 위한 보다 엄격하고 체계적인 접근 방식으로 API Security 체크리스트를 개발했습니다. 각 라이프사이클 단계에서 4가지 권장 제어 기능을 통해 강력한 API 보안 체계를 구축할 수 있습니다. 이 보안 SDLC 관리 프로세스의 단계는 다음 차트에 나와 있습니다.