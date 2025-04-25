Was ist eine API-Sicherheitscheckliste?

Diese API-Sicherheitscheckliste geht über eine einfache Sammlung von Best Practices für die API-Sicherheit hinaus und basiert auf dem API-Lebenszyklus. Sie beginnt mit der Planung, geht mit Entwicklung und Tests weiter und endet mit Betrieb und Schutz. Es handelt sich im Wesentlichen um einen Leitfaden für die Erstellung eines sicheren SDLC-Managementprozesses (Software Development Lifecycle) für Ihre APIs.

Da Unternehmen zunehmend cloudzentriert und digital arbeiten, wachsen Umfang und Skalierbarkeit ihrer APIs (Application Programming Interfaces, Anwendungsprogrammierschnittstellen), was ihren Wert erhöht. APIs heute:

Sie arbeiten im Zentrum von Anwendungen und Services, die Ihren Kunden und Partnern dienen, dazu zählen auch die neuesten KI-Innovationen

Sind in Cloudumgebungen integriert, die von den Services, die Ihre Entwickler verwenden, bis hin zu den Workloads, die Ihre Techniker handhaben, reichen

Stellen selbst Einnahmequellen dar, die Sie dabei unterstützen, Ihr Unternehmen zu erweitern und ein Entwickler-Ökosystem aufzubauen

Wenn Sie jedoch zu den 84 % der IT- und Sicherheitsexperten gehören, die API-Sicherheitsvorfälle miterlebt haben, haben Sie selbst erfahren, dass APIs auch ein wachsendes Risiko darstellen. Exponierte oder falsch konfigurierte APIs sind weit verbreitet, ungeschützt und leicht zu kompromittieren. Darüber hinaus enthalten APIs Anleitungen, wie Sie auf sie zugreifen und die über sie verfügbaren Daten speichern können. Das ist der Traum eines jeden Hackers. Es gibt keine „Sicherheit durch Verschleierung“. Darüber hinaus bringen APIs fast immer unterschiedliche Gruppen im Unternehmen zusammen. Diese Gruppen sind möglicherweise nicht in der Lage, die Sicherheit auf einfache Weise zu koordinieren, selbst wenn sie es wollten. Die Zahl der APIs, die einfach „irgendwo da draußen“ sind, erschwert die Sicherheit zusätzlich. Viele Unternehmen wissen oft nicht einmal von vielen Ihrer APIs, sodass diese nicht verwaltet werden. Diese inaktiven oder Zombie-APIs sind wichtige Angriffsvektoren.

Beim Thema API-Sicherheit steht viel auf dem Spiel. Angriffe auf APIs können den Umsatz, die Ausfallsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im Unternehmen gefährden. Die meisten Unternehmen verfügen noch nicht über die richtigen Kontrollen und Funktionen, um API-Angriffe zu verhindern. Viele verfügen über API-Tools wie API-Gateways und Web Application Firewalls. Obwohl diese Tools einen gewissen Schutz bieten können, sind sie nicht so konzipiert, dass sie Transparenz und Echtzeitsicherheit liefern sowie kontinuierliche Tests durchführen, um Schutz vor modernen API-Angriffen zu bieten.

Aus diesen Gründen haben wir diese API-Sicherheitscheckliste als einen strengeren und methodischeren Ansatz für den Schutz von APIs entwickelt. In jeder Lebenszyklusphase ermöglichen vier empfohlene Kontrollen eine zuverlässige API-Sicherheit. Die Phasen dieses sicheren SDLC-Managementprozesses sind im folgenden Diagramm dargestellt: