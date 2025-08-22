O que é uma lista de verificação de segurança de APIs?

Esta lista de verificação de segurança de APIs vai além de uma simples coleção de práticas recomendadas de segurança de APIs e é baseada no ciclo de vida da API. Ela começa com o planejamento, prossegue com o desenvolvimento e os testes e termina com a operação e a proteção. É, essencialmente, um guia para criar um processo de gerenciamento de SDLC (ciclo de vida de desenvolvimento de software) seguro para suas APIs.

À medida que as organizações se tornam cada vez mais centradas na nuvem e digitais, suas APIs crescem em escopo e escala, aumentando seu valor. Agora, as APIs:

Operam no núcleo de aplicativos e serviços que atendem seus clientes e parceiros, incluindo as mais recentes inovações de IA

São incorporadas em ambientes de nuvem, desde os serviços que seus desenvolvedores usam até as cargas de trabalho que seus engenheiros migram

Representam os fluxos de receita, ajudando a expandir seus negócios e a construir um ecossistema de desenvolvedores

No entanto, se você é como os 84% dos profissionais de TI e segurança que experimentaram incidentes de segurança de APIs, você também viu em primeira mão que as APIs são um risco crescente. APIs expostas ou mal configuradas são predominantes, desprotegidas e fáceis de violar. Além disso, as APIs contêm instruções sobre como acessá-las e obter os dados que elas contém. Este é o sonho de um hacker. Não há "segurança pela obscuridade". Além disso, as APIs quase sempre reúnem grupos diferentes na organização. Esses grupos podem não conseguir coordenar facilmente a segurança, mesmo que quisessem. O número de APIs "por aí" complica ainda mais a segurança. Em muitos casos, as organizações sequer têm conhecimento de todas as suas APIs, deixando-as sem gerenciamento. Essas APIs adormecidas, ou zumbis, são importantes vetores de ataque.

Os riscos da segurança de APIs são altos. Os ataques às APIs podem comprometer a receita, a resiliência e a conformidade regulatória de uma empresa. A maioria das organizações ainda não tem os controles e recursos certos para evitar ataques às APIs. Certamente, muitas empresas têm ferramentas de API em sua pilha existente, incluindo gateways de API e firewalls de aplicações web. No entanto, embora essas ferramentas possam oferecer alguma proteção, elas não são projetadas para fornecer o grau de visibilidade, segurança em tempo real e testes contínuos para defender contra ataques modernos a APIs.

Por esses motivos, desenvolvemos esta lista de verificação de segurança de APIs como uma abordagem mais rigorosa e metódica para proteger as APIs. Em cada estágio do ciclo de vida, quatro controles recomendados permitem uma postura de segurança robusta para APIs. As etapas desse processo de gerenciamento seguro de SDLC são representadas no gráfico a seguir: