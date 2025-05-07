¿Qué es una lista de comprobación de seguridad de API?

Esta lista de comprobación de seguridad de API va más allá de una simple recopilación de prácticas recomendadas de seguridad de API y se basa en el ciclo de vida de las API. Comienza con la planificación, continúa con el desarrollo y las pruebas, y concluye con el funcionamiento y la protección. Básicamente, es una guía para crear un proceso de gestión seguro del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC, del inglés "secure software development lifecycle") para sus API.

A medida que las organizaciones se digitalizan y centran cada vez más en la nube, sus interfaces de programación de aplicaciones o API (del inglés "application programming interfaces") crecen en alcance y escala, lo que las hace más valiosas. En la actualidad, las API:

Son la base de las aplicaciones y los servicios que se utilizan para prestar servicios a los clientes y partners, lo que incluye las últimas innovaciones de IA.

Están integradas en los entornos de nube, desde los servicios que utilizan los desarrolladores hasta las cargas de trabajo que migran los ingenieros.

Son fuentes de ingresos en sí mismas, ya que ayudan a ampliar el negocio y crear un ecosistema de desarrolladores.

Sin embargo, si su caso es como el del 84 % de los profesionales de TI y seguridad que han experimentado incidentes de seguridad de API, también habrá experimentado de primera mano que las API son un riesgo cada vez mayor. Las API expuestas o con errores de configuración prevalecen, están desprotegidas y son fáciles de vulnerar. Además, las API contienen instrucciones sobre cómo acceder a ellas y obtener los datos que contienen. Este es el sueño de un hacker. No existe la "seguridad por oscuridad". Además, las API casi siempre reúnen grupos dispares en la organización. Es posible que estos grupos no puedan coordinar fácilmente la seguridad, incluso si así lo desean. El número de API simplemente disponibles "en el mundo real" complica aún más la seguridad. A menudo, muchas organizaciones ni siquiera saben cuántas API tienen y no pueden gestionarlas todas. Estas API inactivas, o zombis, son vectores de ataque clave.

Hay mucho en juego con la seguridad de API. Los ataques a las API pueden poner en peligro los ingresos, la resiliencia y el cumplimiento normativo de una empresa. La mayoría de las organizaciones aún no cuentan con los controles y las capacidades adecuados para evitar los ataques a las API. Es cierto que muchas empresas tienen herramientas de API en su pila actual, lo que incluye puertas de enlace de API y firewalls de aplicaciones web. Sin embargo, aunque estas herramientas pueden ofrecer cierta protección, no se han diseñado para proporcionar el grado de visibilidad, seguridad en tiempo real y pruebas continuas que hacen falta para defenderse de los ataques a API modernos.

Por estos motivos, hemos desarrollado esta lista de comprobación de seguridad de API como un enfoque más riguroso y metódico para proteger las API. En cada etapa del ciclo de vida, cuatro controles recomendados permiten una estrategia de seguridad de API sólida. Las etapas de este proceso seguro de gestión del SDLC se representan en el siguiente gráfico: