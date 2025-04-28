Che cos'è una checklist per la sicurezza delle API?

Questa checklist per la sicurezza delle API va oltre una semplice raccolta di best practice e si basa sul ciclo di vita delle API, che inizia con la pianificazione, procede attraverso lo sviluppo e i test e si conclude con il funzionamento e la protezione. Si tratta essenzialmente di una guida per la creazione di un processo di gestione sicuro del ciclo di vita dello sviluppo software (SDLC) per le API.

Man mano che le organizzazioni diventano sempre più digitali e incentrate sul cloud, le API (Application Programming Interface) crescono in termini di ambito e portata, aumentando il loro valore. Ora le API:

operano al centro delle applicazioni e dei servizi utilizzati dai vostri clienti e partner, incluse le innovazioni più recenti nel campo dell'intelligenza artificiale

Sono incorporate negli ambienti cloud, dai servizi utilizzati dagli sviluppatori fino ai carichi di lavoro spostati dai tecnici in modalità "lift-and-shift"

Generano flussi di entrate, aiutando ad espandere le vostre attività aziendali e a creare un ecosistema di sviluppatori

Tuttavia, se come il 84% dei professionisti del settore IT e della sicurezza avete subito incidenti legati alla sicurezza delle API, vi siete resi conto di persona del crescente rischio rappresentato dalle API. Le API vulnerabili o non correttamente configurate sono prevalenti, non protette e facili da violare. Inoltre, le API includono istruzioni su come accedervi e ottenere i dati in esse contenuti. Questo è il sogno di un hacker. Non esiste la "sicurezza nell'oscurità". Inoltre, le API riuniscono quasi sempre diversi gruppi all'interno dell'organizzazione, che potrebbero non essere in grado di coordinare facilmente la sicurezza, anche se lo desiderano. Il numero di API visibili in rete complica ulteriormente la sicurezza. Molte organizzazioni, spesso, non conoscono neanche tutte le loro API, il che le rende vulnerabili. Queste API inattive o zombie sono i principali vettori di attacco.

La posta in gioco per la sicurezza delle API è alta. Gli attacchi sferrati contro le API possono mettere a rischio i profitti, la resilienza e la conformità normativa di un'azienda. La maggior parte delle organizzazioni non ha ancora implementato le funzionalità e i controlli appropriati per prevenire gli attacchi alle API. Certamente, molte aziende dispongono di strumenti per le API nel loro stack esistente, inclusi gateway API e soluzioni WAF (Web Application Firewall). Tuttavia, anche se questi strumenti possono offrire una certa protezione, non sono progettati per fornire il grado di visibilità, sicurezza in tempo reale ed esecuzione continua dei test necessario per difendersi dai moderni attacchi alle API.

Per questi motivi, abbiamo sviluppato questa checklist per la sicurezza delle API come approccio più rigoroso e metodico alla protezione delle API. In ogni fase del ciclo di vita, si consiglia di applicare quattro controlli per ottenere un solido sistema di sicurezza delle API. Le fasi di questo processo di gestione SDLC sicuro sono rappresentate nel seguente grafico: