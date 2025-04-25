Qu'est-ce qu'un contrôle de sécurité des API ?

Cette liste de contrôle de sécurité des API va au-delà d'un simple ensemble de meilleures pratiques en matière de sécurité des API et est basée sur le cycle de vie des API. Elle commence par la planification, se poursuit par le développement et les tests, et se termine par le fonctionnement et la protection. Il s'agit essentiellement d'un guide pour la création d'un processus sécurisé de gestion du cycle de vie du développement logiciel (SDLC) pour vos API.

À mesure que les organisations se centrent sur le cloud et le digital, leurs API (interfaces de programmation d'applications) gagnent en ampleur, ce qui augmente leur valeur. Désormais, les API :

opèrent au cœur des applications et des services répondant aux besoins de vos clients et partenaires, y compris des dernières innovations en IA ;

sont intégrées dans des environnements cloud, des services que vos développeurs utilisent aux charges de travail que vos ingénieurs réhébergent (« lift-and-shift ») ;

représentent elles-mêmes des sources de revenus, en contribuant à la croissance de votre entreprise et à la création d'un écosystème de développeurs.

Cependant, si vous êtes comme les 84 % des professionnels de l'informatique et de la sécurité qui ont connu des incidents de sécurité des API, vous avez également constaté par vous-même que les API représentent un risque croissant. Les API exposées ou mal configurées sont nombreuses, non protégées et faciles à compromettre. De plus, les API contiennent des instructions sur la façon d'y accéder et de récupérer les données qui les sous-tendent. C'est le rêve d'un pirate informatique. Il n'y a pas de « sécurité par l'obscurité ». En outre, les API rassemblent presque toujours des groupes disparates au sein de l'entreprise. Ces groupes peuvent ne pas être en mesure de coordonner facilement la sécurité, même s'ils le souhaitent. Le nombre d'API « hors de la nature » complique encore davantage la sécurité. De nombreuses organisations ne connaissent souvent même pas toutes leurs API et omettent de les gérer. Ces API dormantes, ou zombies, représentent des vecteurs d'attaque majeurs.

Les enjeux de la sécurité des API sont élevés. Les attaques contre les API peuvent compromettre le chiffre d'affaires, la résilience et la conformité réglementaire d'une entreprise. La plupart des organisations ne disposent pas encore des contrôles et des capacités adéquats pour prévenir les attaques d'API. Certes, de nombreuses entreprises ont des outils API dans leur pile existante, y compris des passerelles d'API et des pare-feux d'applications Web, mais bien que ces outils puissent offrir une certaine protection, ils ne sont pas conçus pour fournir le degré de visibilité, de sécurité en temps réel et de tests continus nécessaire pour se défendre contre les attaques d'API actuelles.

Pour ces raisons, nous avons développé cette liste de contrôle de sécurité des API comme une approche plus rigoureuse et méthodique de la sécurisation des API. À chaque étape du cycle de vie, quatre contrôles recommandés permettent une stratégie de sécurité des API robuste. Les étapes de ce processus de gestion SDLC sécurisé sont représentées dans le tableau suivant :