Groupe Rocher entscheidet sich für Akamai, um ihren Kunden erstklassige Erlebnisse zu bieten

Kunden der Groupe Rocher erwarten, dass sie die innovativsten Kosmetikprodukte schnell und einfach in ihren Geschäften oder online kaufen können. Selbst zu den geschäftigsten Zeiten wie am Black Friday oder Cyber Monday wird erwartet, dass die Website des Unternehmens ein sicheres und nahtloses Einkaufserlebnis bietet.

Akamai stellt der Groupe Rocher hierfür die passende Infrastruktur bereit. Akamai App & API Protector kombiniert eine Web Application Firewall, API‑Sicherheit und Schutz vor Layer‑7-DDoS‑Angriffen (Distributed Denial of Service) in einer einzigen Lösung. Es erkennt schnell Schwachstellen und stoppt Bedrohungen in den Web- und API‑Umgebungen des Unternehmens.

Jérôme Etienne, Group Chief Information Security Officer der Groupe Rocher, sagte über die Zusammenarbeit mit Akamai: „Wir arbeiten sehr gerne mit Akamai zusammen. Mit ihren Lösungen, die den neuesten Sicherheitsvorschriften vollständig entsprechen, bieten sie stets hohe Zuverlässigkeit und Performance. Das Team ist im Grunde eine Erweiterung unseres eigenen. Es ist sehr professionell und immer verfügbar, wenn wir Hilfe benötigen. Akamai macht möglich, dass wir unsere Kunden mit sicheren und reibungslosen Einkaufserlebnissen begeistern. Der geschäftliche Nutzen, den wir durch die Kollaboration erzielen, ist fantastisch. Wir freuen uns auf unsere zukünftige Zusammenarbeit, dank der wir Menschen weiterhin mit der Natur verbinden.“