Groupe Rocher entscheidet sich für Akamai, um ihren Kunden erstklassige Erlebnisse zu bieten

Groupe Rocher ist ein 1959 in der Bretagne gegründetes Familienunternehmen. Überzeugt von der persönlichen Erfahrung ihres Gründers, Yves Rocher, dass die Natur einen positiven Einfluss auf das Wohlergehen der Menschen hat und damit auch ihren Wunsch weckt, den Planeten zu schützen, ist es das erklärte Ziel der Groupe Rocher, „Menschen wieder mit der Natur zu verbinden“. Sie waren damit die erste internationale Gruppe, die nach französischem Recht zu einer „Entreprise à Mission“ (Unternehmen mit Auftrag) wurde. Wir freuen uns, dass ein so innovatives Unternehmen mit Werten, die mit unseren eigenen übereinstimmen, sich für Akamai entschieden hat, um seinen Kunden ein nahtloses Erlebnis zu bieten.
Bots haben keine Chance
Für ein Unternehmen, das stolz auf seine innovativen Produkte ist, ist es wichtig, die Kundenbindung zu wahren. Bots können das Einkaufserlebnis beeinträchtigen und zu Frustration bei Kunden führen, die die neueste Produkte verpassen, weil die Bots schneller waren.
Hier kommt Akamai ins Spiel: Akamai Bot Manager Premier ist äußerst leistungsstark, wenn es darum geht, echten Traffic von Bot-Datenverkehr zu unterscheiden, und hilft so, selbst die ausgeklügeltsten Bots zu überlisten. Wir sammeln Informationen aus den saubersten Daten auf Basis von 11,5 Milliarden Bot-Anfragen und 280 Millionen Bot-Anmeldungen täglich. All dies hilft der Groupe Rocher, ihre gesamte Angriffsfläche und ihre berühmtesten Marken wie Yves Rocher, Arbonne und Dr. Pierre Ricaud zu schützen.
Sichere und nahtlose Einkaufserlebnisse
Kunden der Groupe Rocher erwarten, dass sie die innovativsten Kosmetikprodukte schnell und einfach in ihren Geschäften oder online kaufen können. Selbst zu den geschäftigsten Zeiten wie am Black Friday oder Cyber Monday wird erwartet, dass die Website des Unternehmens ein sicheres und nahtloses Einkaufserlebnis bietet.
Akamai stellt der Groupe Rocher hierfür die passende Infrastruktur bereit. Akamai App & API Protector kombiniert eine Web Application Firewall, API‑Sicherheit und Schutz vor Layer‑7-DDoS‑Angriffen (Distributed Denial of Service) in einer einzigen Lösung. Es erkennt schnell Schwachstellen und stoppt Bedrohungen in den Web- und API‑Umgebungen des Unternehmens.
Jérôme Etienne, Group Chief Information Security Officer der Groupe Rocher, sagte über die Zusammenarbeit mit Akamai: „Wir arbeiten sehr gerne mit Akamai zusammen. Mit ihren Lösungen, die den neuesten Sicherheitsvorschriften vollständig entsprechen, bieten sie stets hohe Zuverlässigkeit und Performance. Das Team ist im Grunde eine Erweiterung unseres eigenen. Es ist sehr professionell und immer verfügbar, wenn wir Hilfe benötigen. Akamai macht möglich, dass wir unsere Kunden mit sicheren und reibungslosen Einkaufserlebnissen begeistern. Der geschäftliche Nutzen, den wir durch die Kollaboration erzielen, ist fantastisch. Wir freuen uns auf unsere zukünftige Zusammenarbeit, dank der wir Menschen weiterhin mit der Natur verbinden.“
Über Akamai
Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Threat Intelligence und unser globales Betriebsteam bieten ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um die Daten und Anwendungen von Unternehmen überall zu schützen. Die Cloud-Computing-Lösungen von Akamai bieten als Full-Stack-Gesamtpaket Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Globale Unternehmen vertrauen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.