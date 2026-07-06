Was ist Phishing?

Phishing ist eine Art von Cyberkriminalität, bei der Angreifer sich als legitime Organisationen ausgeben, um Opfer dazu zu verleiten, sensible Informationen wie Nutzernamen, Passwörter, Kontonummern oder Finanzdaten preiszugeben. Phishing-Angriffe erfolgen in der Regel durch E-Mail, SMS-Nachrichten (Smishing) oder Vishing-Telefonanrufe (Voice-Phishing) und leiten die Opfer oft an eine schädliche Website, die eine offizielle Website imitieren soll.
Warum Phishing-Angriffe weiterhin eine große Bedrohung für die Cybersicherheit darstellen
Phishing-Angriffe sind in den letzten Jahren unglaublich raffiniert geworden. Cyberkriminelle führen Phishing-Kampagnen im großen Stil durch und entwickeln ihre Methoden und Techniken ständig weiter, um unauffällig zu bleiben und so der Erkennung zu entgehen. Während Phishing früher in erster Linie per E-Mail durchgeführt wurde, nutzen die letzten Angriffe SMS-Nachrichten (auch bekannt als Smishing), soziale Medien, Voice-Phishing (Vishing), die über einen Telefonanruf durchgeführt werden, und andere Vektoren, um die Opfer dazu zu bringen, Anmeldedaten, Kontonummern, Finanzdaten, Kreditkartennummern, andere persönliche Daten preiszugeben oder Malware herunterzuladen.
Heutzutage geben sich Phishing-E-Mails oft als vertrauenswürdige Marken und Institutionen wie Microsoft, Amazon, Apple, PayPal oder Gmail oder sogar als staatliche Stellen und Strafverfolgungsbehörden aus und locken Opfer auf eine gefälschte Website, die einer offiziellen Website zum Verwechseln ähnlich sieht. Diese betrügerischen Nachrichten sind oft verdächtige E-Mails, die schädliche Anhänge oder betrügerische Links enthalten. Diese nutzen Spoofing-Techniken, um einen gefälschten Domainnamen als vertrauenswürdig erscheinen zu lassen.
Da beim Phishing versucht wird, das Vertrauen von Nutzern in legitim wirkende Quellen auszunutzen, sind Schulungen zum Sicherheitsbewusstsein ein wichtiger Schritt bei der Verteidigung gegen Phishing-Kampagnen. Dieser Ansatz ist jedoch keine Patentlösung. Cyberkriminelle und ihre Kampagnen werden immer raffinierter, indem sie ihre Techniken anpassen, um grundlegende Schulungsmaßnahmen für das Sicherheitsbewusstsein zu überwinden und Spam-Filter und herkömmliche E-Mail-Sicherheitstools zu umgehen. Der beste Schutz vor Phishing-Angriffen besteht aus mehreren Schichten von Anti-Phishing-Maßnahmen. Daher entscheiden sich heute immer mehr Unternehmen für IT-Sicherheitslösungen von Akamai, um ihre Nutzer, Daten und Systeme vor Phishing- und Spear-Phishing-Kampagnen zu schützen.
So funktioniert ein Phishing-Angriff
Phishing-Kampagnen basieren auf zwei Faktoren. Der erste ist ein Köder – etwas, das die Aufmerksamkeit des Opfers erregt. Dabei kann es sich um eine Warnung oder eine alarmierende Nachricht mit einem gewissen Maß an Dringlichkeit handeln, die das Opfer veranlasst, schnell zu reagieren – oft ohne dabei über mögliche Folgen nachzudenken. Der zweite Faktor ist die Landingpage, bei der es sich um einen schädlichen Link oder Anhang, eine gefälschte Website oder ein Formular handeln kann, in dem vertrauliche Daten wie Anmeldedaten oder Kreditkarteninformationen angefordert werden.
Diese Angreifer, die typischerweise als Phisher bezeichnet werden, verwenden häufig Spoofing-Techniken, irreführende Weiterleitungen und ähnliche Domainnamen, um eine Phishing-Nachricht legitim erscheinen zu lassen. In vielen Fällen führt der Link in einer Phishing-E-Mail zu einer gefälschten Website, die einer echten Seite zum Verwechseln ähnlich sieht. Dadurch fällt es Nutzern schwer, eine legitime Anmeldeseite von einem Phishing-Versuch zu unterscheiden.
Im Rahmen einer normalen Phishing-Kampagne senden Angreifer Tausende von Phishing-Nachrichten an potenzielle Opfer, geben sich als legitimes oder vertrauenswürdiges Unternehmen aus und versuchen, die Opfer zu einer bestimmten Handlung zu drängen. Bei einem Spear-Phishing-Angriff greifen Betrüger eine bestimmte Person oder Gruppe an, indem sie Social Engineering und persönliche Daten nutzen, die aus Open-Source-Informationen, sozialen Netzwerken, Websites und anderen öffentlich zugänglichen Informationen gesammelt wurden, um das Ziel davon zu überzeugen, dass der Absender legitim ist.
Weitere Arten von Phishing-Angriffen sind:
- Smishing (Phishing per SMS)
- Vishing oder Voice -hishing (betrügerische Anfragen per Telefonanruf)
- BEC-Angriffe (Business Email Compromise), die auf Finanzteams und Führungskräfte abzielen
- Kampagnen zum Sammeln von Anmeldedaten, die darauf abzielen, Identitätsdiebstahl zu ermöglichen.
Die Folgen einer erfolgreichen Phishing-Attacke können verheerend sein. Phishing-Angriffe können Malware implementieren, um Computer als Teil eines Botnets zu entführen und für Denial-of-Service-Angriffe zu verwenden. In fortgeschrittenen Fällen können solche Angriffe Ransomware übertragen oder Anmeldedaten stehlen, die den Zugriff auf besonders wertvolle Systeme ermöglichen. Einige Phishing-Kampagnen bewegen Nutzer dazu, Geld auf betrügerische Bankkonten zu überweisen, während andere Angriffe darauf abzielen, Anmeldedaten zu stehlen, die Zugriff auf wertvolle vertrauliche Informationen oder geistiges Eigentum ermöglichen.
Wie Akamai beiträgt, Phishing-Angriffe zu verhindern
Um Phishing und andere Cyberangriffe zu bekämpfen, stellt Akamai Edgesicherheitslösungen auf einer globalen Plattform bereit, die von Anwendungen und Infrastruktur bis hin zum Nutzer reicht. Unsere Sicherheitstechnologie befindet sich zwischen potenziellen Angreifern und Ihrer IT-Umgebung und stoppt Angriffe in der Cloud direkt an der Edge – bevor sie Ihre Anwendungen und Infrastruktur gefährden können.
In den letzten Jahren ist unser Sicherheitsportfolio von einer Sammlung innovativer Punktlösungen zu einer umfassenden Plattform angewachsen – mit der nötigen Breite und Tiefe, um selbst die größten Bedrohungen unserer Kunden zu beheben. Die Cybersicherheitstechnologie von Akamai umgibt und schützt Ihre gesamte Umgebung – von Clouds und Nutzern bis hin zu Anwendungen und APIs – mit intelligentem, durchgängigem Schutz vor einer Vielzahl von Multi-Vektor-Bedrohungen.
Akamai stoppt Phishing-Angriffe mit Lösungen, die folgende Vorteile bieten:
- Unübertroffene Skalierbarkeit. Dank der unübertroffenen Skalierbarkeit und globalen Verteilung unserer Akamai Intelligent Edge Platform können wir selbst die größten direkten Angriffe abwehren und Sie gleichzeitig vor Kollateralschäden durch Angriffe auf andere Kunden schützen.
- Support in Echtzeit. Wir bieten einen zentralen Ansprechpartner für Support und Reaktion auf Ereignisse in Echtzeit.
- Globaler Schutz. Schützen Sie sich vor Angriffen auf Ihre Anwendungen, Rechenzentren, öffentlichen Clouds und Multi-Cloud-Umgebungen auf der ganzen Welt.
- Mehr Transparenz. Verwalten Sie Ihre Sicherheitsprogramme und mehrere Sicherheitslösungen über unser webbasiertes Portal, das Ihnen erhöhte Transparenz bei Angriffen und mehr Richtlinienkontrolle bietet. Mit umfassenden Dashboards können Sie Einblicke in verschiedene Problembereiche erhalten, wobei vorhandene SIEM-Tools (Security Information and Event Management) integriert werden, um die Informationen Ihrer Sicherheitslösungen noch besser zu nutzen.
- Einheitliche Sicherheit. Unsere Sicherheitslösungen werden über eine einzige zentrale Konsole verwaltet und sind so konzipiert, dass sie nahtlos zusammenarbeiten, um die Abwehr zu verbessern und die Verwaltung zu vereinfachen.
- Nutzerfreundlichkeit. Mit unseren Managed Security Services müssen Ihre Teams keine physischen Appliances oder Softwarelösungen mehr implementieren. Unsere anpassungsfähigen Schutzmaßnahmen halten mit der sich rasant entwickelnden Bedrohungslandschaft Schritt. Außerdem können Sie durch die Integration des Lebenszyklus Ihrer Anwendungsentwicklung in unsere Management-APIs Änderungen an der Konfiguration Ihrer Akamai-Lösungen vollständig automatisieren.
- Zukunftssichere Lösungen. Mit den Sicherheitslösungen von Akamai können Sie eine Infrastruktur aufbauen, die auch auf zukünftige Bedrohungen reagieren und neue Funktionen und Lösungen nahtlos bereitstellen kann, sobald diese verfügbar sind.
Anti-Phishing-Sicherheitslösungen von Akamai
SWG-Technologie (Secure Web Gateway)
Akamai Secure Internet Access verbindet Nutzer und Geräte sicher mit dem Internet und schützt gleichzeitig proaktiv vor Zero-Day-Malware und Phishing-Angriffen. Diese Lösung von Akamai bietet eine mehrschichtige Verteidigung, die mehrere statische und dynamische Erkennungs-Engines sowie Bedrohungsinformationen umfasst, die auf der weltweit größten Edge-Plattform entwickelt wurden. Secure Internet Access kann Nutzungsrichtlinien durchsetzen, nicht genehmigte Anwendungen identifizieren und blockieren und Datenverluste verhindern.
Schutz für Webanwendungen und APIs
Akamai App & API Protector gewährleistet kompromisslose Sicherheit für Websites, Anwendungen und APIs aus einer Hand. Mit dieser Technologie von Akamai können Sie Ihre Verteidigung individuell gestalten, indem Sie den Schutz dynamisch an sich entwickelnde Angriffe anpassen, einschließlich solcher, die auf die OWASP Top 10 abzielen. Selbstoptimierungsfunktionen und verwaltete Updates vereinfachen die Sicherheit und minimieren den Arbeitsaufwand für Sicherheitsteams. Die erweiterte API-Erkennung mindert Risiken aus neuen und bisher unbekannten APIs und überwacht gleichzeitig schädliche Payloads.
Mikrosegmentierung
Akamai Guardicore Segmentation ist die schnellste Möglichkeit, Assets im Rechenzentrum, in der Cloud oder in der Hybrid-Cloud-Infrastruktur zu visualisieren und zu segmentieren. Diese softwarebasierte Segmentierungstechnologie verhindert laterale Bewegungen durch eine einfache, skalierbare Plattform mit Echtzeit-Bedrohungserkennung und Reaktionsfunktionen. Akamai Guardicore Segmentation bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, Zero-Trust-Prinzipien innerhalb einer hybriden Cloudinfrastruktur umzusetzen.
Multi-Faktor-Authentifizierung
Akamai MFA verhindert die Übernahme von Mitarbeiterkonten und Datenschutzverletzungen mit phishing-sicherer Multi-Faktor-Authentifizierung. Die MFA von Akamai nutzt statt komplizierter physischer Sicherheitsschlüssel das vertraute und reibungslose Endnutzererlebnis mobiler Push-Benachrichtigungen auf dem Smartphone und stoppt Bypass-Angriffe mit dem sichersten Standard für Multi-Faktor-Authentifizierung. Die Self-Service-Anmeldung vereinfacht die Einführung, während die End-to-End-Verschlüsselung und ein abgeschirmter Frage/Antwort-Ablauf diese Lösung phishing-sicher und vertraulich machen.
Skalierbarer, sicherer Remotezugriff
Akamai Enterprise Application Access ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, über Zero-Trust-Netzwerkzugriff eine Verbindung zu Ihrer IT-Umgebung herzustellen. Mithilfe eines identitätsbasierten Proxy in der Cloud hilft dieser flexible und anpassungsfähige Service auf Grundlage von Echtzeit-Signalen wie Bedrohungsinformationen, Nutzerinformationen und Gerätestatus bei der Wahl des sicheren Zugriffs.
Häufig gestellte Fragen
Phishing-Betrugsversuche lassen sich am besten mit einer mehrschichtigen Sicherheitsstrategie verhindern, die erweiterte E-Mail-Sicherheit, DNS-Schutz, Multi-Faktor-Authentifizierung, Spam-Filterung und Mitarbeiterschulungen umfasst. Organisationen sollten Nutzer außerdem dazu anregen, Phishing-Versuche schnell zu melden, damit Sicherheitsteams schädliche Domains blockieren und weitere Gefährdungen verhindern können.
Es gibt verschiedene Arten von Phishing-Angriffen, darunter E-Mail-Phishing, Smishing (Phishing per SMS), Vishing (Phishing per Telefonanruf), Spear-Phishing und Business Email Compromise, BEC). Jeder Typ nutzt Social-Engineering-Techniken, um Opfer dazu zu bringen, sensible Informationen preiszugeben oder Geld zu überweisen.
Spear-Phishing ist eine gezielte Form des Phishing, bei dem Angreifer E-Mail-Nachrichten an eine bestimmte Person oder Organisation anpassen. Im Gegensatz zu allgemeinen Phishing-Kampagnen verwendet Spear-Phishing persönliche Details und Social-Engineering-Techniken, um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen und die Chancen auf einen erfolgreichen Angriff zu verbessern.
Business Email Compromise (BEC) ist ein Phishing-Angriff, bei dem Cyberkriminelle sich als Führungskräfte, Anbieter oder vertrauenswürdige Partner ausgeben, um Mitarbeiter dazu zu verleiten, Gelder zu überweisen oder vertrauliche Finanzinformationen weiterzugeben. BEC-Angriffe zielen häufig auf Finanzabteilungen ab und können zu erheblichen finanziellen Verlusten führen.
Wenn Sie auf einen Phishing-Link klicken, werden Sie möglicherweise zu einer gefälschten Website umgeleitet, auf der Anmeldedaten gestohlen werden oder Malware wie Ransomware installiert wird. In einigen Fällen können Angreifer personenbezogene Daten oder finanzielle Informationen erfassen, die in betrügerische Formularen eingegeben wurden.
Wenn Sie einen Phishing-Versuch vermuten, klicken Sie nicht auf Links und laden Sie auch keine Anhänge herunter. Melden Sie die Nachricht sofort Ihrem IT- oder Sicherheitsteam. Viele E-Mail-Anbieter wie Gmail, Microsoft Outlook und andere bieten integrierte Funktionen zum Melden von Phishing, die es ermöglichen, schädliche Absender und Domains zu blockieren. Melden Sie im Falle eines Vishing- oder Smishing-Angriffs die unbekannte Telefonnummer und geben Sie keine personenbezogenen Daten an.
Why customers choose Akamai
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