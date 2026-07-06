Was ist Phishing?

Phishing-Kampagnen basieren auf zwei Faktoren. Der erste ist ein Köder – etwas, das die Aufmerksamkeit des Opfers erregt. Dabei kann es sich um eine Warnung oder eine alarmierende Nachricht mit einem gewissen Maß an Dringlichkeit handeln, die das Opfer veranlasst, schnell zu reagieren – oft ohne dabei über mögliche Folgen nachzudenken. Der zweite Faktor ist die Landingpage, bei der es sich um einen schädlichen Link oder Anhang, eine gefälschte Website oder ein Formular handeln kann, in dem vertrauliche Daten wie Anmeldedaten oder Kreditkarteninformationen angefordert werden.

Diese Angreifer, die typischerweise als Phisher bezeichnet werden, verwenden häufig Spoofing-Techniken, irreführende Weiterleitungen und ähnliche Domainnamen, um eine Phishing-Nachricht legitim erscheinen zu lassen. In vielen Fällen führt der Link in einer Phishing-E-Mail zu einer gefälschten Website, die einer echten Seite zum Verwechseln ähnlich sieht. Dadurch fällt es Nutzern schwer, eine legitime Anmeldeseite von einem Phishing-Versuch zu unterscheiden.

Im Rahmen einer normalen Phishing-Kampagne senden Angreifer Tausende von Phishing-Nachrichten an potenzielle Opfer, geben sich als legitimes oder vertrauenswürdiges Unternehmen aus und versuchen, die Opfer zu einer bestimmten Handlung zu drängen. Bei einem Spear-Phishing-Angriff greifen Betrüger eine bestimmte Person oder Gruppe an, indem sie Social Engineering und persönliche Daten nutzen, die aus Open-Source-Informationen, sozialen Netzwerken, Websites und anderen öffentlich zugänglichen Informationen gesammelt wurden, um das Ziel davon zu überzeugen, dass der Absender legitim ist.

Weitere Arten von Phishing-Angriffen sind:

Smishing (Phishing per SMS)

Vishing oder Voice -hishing (betrügerische Anfragen per Telefonanruf)

BEC-Angriffe (Business Email Compromise), die auf Finanzteams und Führungskräfte abzielen

Kampagnen zum Sammeln von Anmeldedaten, die darauf abzielen, Identitätsdiebstahl zu ermöglichen.

Die Folgen einer erfolgreichen Phishing-Attacke können verheerend sein. Phishing-Angriffe können Malware implementieren, um Computer als Teil eines Botnets zu entführen und für Denial-of-Service-Angriffe zu verwenden. In fortgeschrittenen Fällen können solche Angriffe Ransomware übertragen oder Anmeldedaten stehlen, die den Zugriff auf besonders wertvolle Systeme ermöglichen. Einige Phishing-Kampagnen bewegen Nutzer dazu, Geld auf betrügerische Bankkonten zu überweisen, während andere Angriffe darauf abzielen, Anmeldedaten zu stehlen, die Zugriff auf wertvolle vertrauliche Informationen oder geistiges Eigentum ermöglichen.