Was ist eine Cloudarchitektur?

Wie genau diese Komponenten entworfen, implementiert und Nutzern präsentiert (oder von ihnen abstrahiert) werden, hängt vom Cloudbereitstellungsmodell und von der Art des Cloud Computing ab. Zum Beispiel hat eine Webanwendung, die auf einer virtuellen Maschine in einer privaten Cloud ausgeführt wird, eine andere Architektur als eine verteilte, Kubernetes-basierte Anwendung.

Was alle Cloudbereitstellungen gemeinsam haben, ist, dass die Cloud eine Plattform ist, die ein gewisses Maß an Komplexität für den Nutzer abstrahiert. IaaS-Angebote wie Amazon Web Services (AWS) EC2-Instanzen abstrahieren beispielsweise die Komplexität in Bezug auf die Hardware. SaaS-Anwendungen wie Google Docs abstrahieren noch mehr – alles von Betriebssystemen über Middleware bis hin zur Anwendungswartung wird vor den Nutzern verborgen.

Die primären physischen Komponenten der Cloudinfrastruktur

Unter den Abstraktionsebenen hat das Cloud Computing dieselben drei primären Ebenen wie eine lokale IT-Infrastruktur.

Computing -Ressourcen wie CPU, RAM und GPU

-Ressourcen wie CPU, RAM und GPU Networking -Ressourcen wie Netzwerkschnittstellen

-Ressourcen wie Netzwerkschnittstellen Speicher-Ressourcen wie SSDs und HDDs

Bei Modellen wie IaaS basiert die Abrechnung häufig auf dem Ressourcenverbrauch in diesen Kategorien.



Hinweis: Verwechseln Sie Cloudarchitektur nicht mit Netzwerkarchitektur. Die Cloudarchitektur beinhaltet gegebenenfalls die Netzwerkarchitektur. So können beispielsweise SD-WAN-, SDN- und DNS-Services in der Cloudarchitektur einer Unternehmensumgebung enthalten sein.