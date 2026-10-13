Vidio wurde 2014 gegründet und ist inzwischen eine der größten Videostreaming-Plattformen in Indonesien. Mehr als 60 Millionen aktive Nutzer pro Monat nutzen die frei zugänglichen und Abonnement-Kanäle, auf denen Live-Streaming, Filme, TV-Serien und eine Auswahl der besten Sportveranstaltungen der Welt übertragen werden.

Die Plattform verzeichnet ein Wachstum von mehr als 150 % und die Vidio-App wurde bereits mehr als fünf Millionen Mal heruntergeladen. Während der Olympischen Spiele in Tokio erreichte die App im Apple App Store in Indonesien in allen Kategorien den ersten Platz.

Dieses Wachstum bei der Wiedergabe in Apps und über mobile Geräte stellt eine große Herausforderung für Vidio dar. Ob Smartphone oder 4K-Smart-TV: Die Zuschauer erwarten ein herausragendes Streaming-Erlebnis auf jedem Gerät. Dazu zählen eine kristallklare Auflösung und keine Pufferzeiten – sowohl über WLAN als auch unterwegs über das Telekommunikationsnetz.

Darüber hinaus muss die Streaming-Infrastruktur von Vidio massive Nachfragespitzen rund um beliebte Shows und Live-Sportereignisse bewältigen können. Während der Olympischen Spiele in Tokio erreichte die Plattform mit mehr als 400.000 gleichzeitigen Nutzern ihren ersten Zuschauerrekord. Aber selbst diese Zahl wurde übertroffen, als Indonesien das Finale der Südostasien-Meisterschaft des Fußballverbands AFF (ASEAN Football Federation) erreichte, die von Dezember 2021 bis Januar 2022 ausgetragen wurde. Die Nachfrage auf dem Höhepunkt des Turniers lag bei über 3,5 Terabit und erreichte einen Spitzenwert von 1,77 Millionen Fans. Nach weiterer Optimierung wurden 2,067 Millionen Fans gleichzeitig erreicht (mit 3,02 Terabit pro Sekunde).

Tommy Sullivan, CTO bei Vidio, sagt: „Wir haben Millionen von professionell produzierten Inhalten. Die schnelle, effiziente und zuverlässige Bereitstellung ist für uns die größte Herausforderung. Den Verbraucher interessiert es nicht, warum der Service nicht perfekt ist. Er erwartet einfach jedes Mal ein immersives Videostreaming-Erlebnis ohne Unterbrechungen, insbesondere bei großen Sportveranstaltungen, bei denen die Nationalmannschaft dabei ist, wie bei der Südostasien-Meisterschaft 2021–22.“

Der Markt in Indonesien ist umkämpft, einige der größten Medienunternehmen wollen dort Fuß fassen. Vidio wandte sich daher an Akamai, um die bestmögliche Videoqualität zu gewährleisten. Durch die Verbesserung des Nutzererlebnisses erhoffte sich der Anbieter auch, die Kündigungsrate zu reduzieren, die Anzahl wiederkehrender Zuschauer zu steigern und letztendlich höhere Umsätze aufgrund von Abonnements und Werbung zu erzielen.