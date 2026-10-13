Vidio ist anderen Online-Over-the-Top-Streaming-Firmen in Indonesien einen Schritt voraus – denn der Anbieter stellt Millionen von Zuschauern im ganzen Land hochwertige Programme ohne Unterbrechungen bereit, was immer mehr Sportanhänger und insbesondere Fußballfans begeistert. Um selbst bei Spitzenauslastung ein flüssiges, scharfes Bild zu liefern, nutzt Vidio das Content Delivery Network (CDN) von Akamai. Hierüber können Online-Videos gespeichert und in verschiedenen Formaten auf mehreren Geräten bereitgestellt werden, von Smartphones bis hin zu Smart TVs.
Reibungslose Wiedergabe für Sport-, Film- und Serien-Fans
Hochwertiges Streaming-Erlebnis ohne Unterbrechungen
Vidio wurde 2014 gegründet und ist inzwischen eine der größten Videostreaming-Plattformen in Indonesien. Mehr als 60 Millionen aktive Nutzer pro Monat nutzen die frei zugänglichen und Abonnement-Kanäle, auf denen Live-Streaming, Filme, TV-Serien und eine Auswahl der besten Sportveranstaltungen der Welt übertragen werden.
Die Plattform verzeichnet ein Wachstum von mehr als 150 % und die Vidio-App wurde bereits mehr als fünf Millionen Mal heruntergeladen. Während der Olympischen Spiele in Tokio erreichte die App im Apple App Store in Indonesien in allen Kategorien den ersten Platz.
Dieses Wachstum bei der Wiedergabe in Apps und über mobile Geräte stellt eine große Herausforderung für Vidio dar. Ob Smartphone oder 4K-Smart-TV: Die Zuschauer erwarten ein herausragendes Streaming-Erlebnis auf jedem Gerät. Dazu zählen eine kristallklare Auflösung und keine Pufferzeiten – sowohl über WLAN als auch unterwegs über das Telekommunikationsnetz.
Darüber hinaus muss die Streaming-Infrastruktur von Vidio massive Nachfragespitzen rund um beliebte Shows und Live-Sportereignisse bewältigen können. Während der Olympischen Spiele in Tokio erreichte die Plattform mit mehr als 400.000 gleichzeitigen Nutzern ihren ersten Zuschauerrekord. Aber selbst diese Zahl wurde übertroffen, als Indonesien das Finale der Südostasien-Meisterschaft des Fußballverbands AFF (ASEAN Football Federation) erreichte, die von Dezember 2021 bis Januar 2022 ausgetragen wurde. Die Nachfrage auf dem Höhepunkt des Turniers lag bei über 3,5 Terabit und erreichte einen Spitzenwert von 1,77 Millionen Fans. Nach weiterer Optimierung wurden 2,067 Millionen Fans gleichzeitig erreicht (mit 3,02 Terabit pro Sekunde).
Tommy Sullivan, CTO bei Vidio, sagt: „Wir haben Millionen von professionell produzierten Inhalten. Die schnelle, effiziente und zuverlässige Bereitstellung ist für uns die größte Herausforderung. Den Verbraucher interessiert es nicht, warum der Service nicht perfekt ist. Er erwartet einfach jedes Mal ein immersives Videostreaming-Erlebnis ohne Unterbrechungen, insbesondere bei großen Sportveranstaltungen, bei denen die Nationalmannschaft dabei ist, wie bei der Südostasien-Meisterschaft 2021–22.“
Der Markt in Indonesien ist umkämpft, einige der größten Medienunternehmen wollen dort Fuß fassen. Vidio wandte sich daher an Akamai, um die bestmögliche Videoqualität zu gewährleisten. Durch die Verbesserung des Nutzererlebnisses erhoffte sich der Anbieter auch, die Kündigungsrate zu reduzieren, die Anzahl wiederkehrender Zuschauer zu steigern und letztendlich höhere Umsätze aufgrund von Abonnements und Werbung zu erzielen.
Sportfans bringen viel Leidenschaft mit. Deshalb ist Akamai für die Qualität unserer Videostreams von zentraler Bedeutung.Tommy Sullivan, CTO, Vidio
Hochwertige Bilder auf jedem Gerät und in jedem Netzwerk
Für Sullivan steht das Nutzererlebnis jederzeit im Mittelpunkt. „Eine reibungslose Wiedergabe ist das A und O, egal, ob Sie vor einem Ultra-HD-Smart-TV sitzen oder ein Smartphone halten. Dank der CDN‑Technologie von Akamai, einschließlich Adaptive Media Delivery (AMD), können wir einem schnell wachsenden Onlinepublikum stets hochauflösende Inhalte ohne Unterbrechungen bieten.“
Außerdem schützt Vidio seine Systeme mithilfe von App & API Protector, um Denial-of-Service- und Webanwendungsangriffe abzuwehren. Dies sorgt für ein geringeres Risiko von Ausfällen, Datendiebstahl und Website-Defacement.
Darüber hinaus hat Vidio Cloud Wrapper eingeführt. Mit dieser Lösung lassen sich die Aufrufe an die Ursprungsserver minimieren und somit Kosten sparen. „Bei den meisten Artefakten wird nur ein einziger Aufruf an die Ursprungsserver geleitet, der Großteil des Traffics wird vom Cloud-Wrapper-Cache aus verarbeitet. Das verringert die Kosten bei der Datenübertragung und die Belastung für unsere erweiterte Infrastruktur. So konnten wir bei einem Routing-Vorfall mit Akamai Cloud Wrapper 40.000 US-Dollar einsparen“, sagt Sullivan.
Durch die CDN-Präsenz von Akamai in Indonesien wird der Großteil der Vidio-Inhalte innerhalb des Landes gestreamt. Das sorgt für ein besseres Nutzererlebnis und weniger Software- und Infrastrukturprobleme, wie z. B. Schäden an Kabeln, die bei externen Netzwerken durch die Bereitstellung über mehrere internationale Standorte hinweg auftreten können.
Wachsende Nachfrage nach Live-Sportinhalten
Akamai unterstützt Vidio bei der Bereitstellung eines hervorragenden Zuschauererlebnisses, selbst in Zeiten enormen Wachstums und Nachfragespitzen, die bei großen Sportereignissen auftreten. „Wir verfügen über die größte Inhaltsbibliothek lokaler und globaler Sportveranstaltungen auf dem regionalen Markt, einschließlich der spanischen und italienischen Fußballligen, der European Champions League, der ATP Tour, BWF, Formel 1 und der NBA“, sagt Sullivan.
„Sportfans bringen viel Leidenschaft mit. Neben Spielen der Nationalmannschaft ist in Indonesien auch die Liga 1, die größte Fußballliga der Region, gefragt“, so Sullivan. „Selbst eine kurze Unterbrechung oder eine geringere Auflösung erzeugen einen negativen Eindruck von der Plattform. Fans scheuen sich nicht davor, ihre schlechten Erlebnisse in den sozialen Medien zu teilen, was unseren Ruf ernsthaft schädigen könnte. Deshalb ist Akamai für die Qualität unserer Videostreams von zentraler Bedeutung, mit der wir uns von der Konkurrenz abheben können.“
Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere Position als Marktführer beibehalten und dank Akamai zusätzliche Investitionen anziehen können.– Tommy Sullivan, CTO, Vidio
Wettbewerbsfähigkeit – heute und in der Zukunft
Da neue Videostreaming-Anbieter in den indonesischen Markt drängen, ist entscheidend, dass Vidio seinen Zuschauern das bestmögliche Erlebnis bietet. Denn nur so lässt sich der Marktanteil weiter steigern und die Kündigungsrate reduzieren. „In den vergangenen 12 Monaten haben einige große Unternehmen ihre Tätigkeit auf diesem Markt aufgenommen“, sagt Sullivan. „Wir sind jedoch zuversichtlich, dass wir unsere Position als Marktführer beibehalten und dank Akamai zusätzliche Investitionen anziehen können.“
Sullivan konnte sich auch auf Akamai verlassen, als Vidio aufgrund der starken Nachfrage während des AFF-Turniers 3,5 Terabit Daten pro Sekunde bereitstellen musste. „Uns war klar, dass wir diese Schwelle irgendwann erreichen würden. Wir sind uns sicher, dass Akamai diese Nachfrage bewältigen kann. Ich kann mich darauf verlassen, dass sie unser Publikum, unseren Umsatz und unser Investitionswachstum jederzeit unterstützen.“
Eine wichtige Rolle spielt für ihn auch das Plus Service and Support-Paket von Akamai, das Expertensupport bei der Bereitstellung und Integration von Akamai-Lösungen sowie fortlaufende Unterstützung und Wartung beinhaltet. „Meine Beziehung zum Akamai-Team ist ausgezeichnet. Mir gefällt, dass wir proaktiv dabei unterstützt werden, Akamai-Lösungen und neue Versionen optimal zu nutzen.“
Über Vidio
Vidio wurde 2014 gegründet und ist der führende OTT-Streaming-Service Indonesiens mit einem durchschnittlichen Nutzerschnitt von über 60 Millionen. Der Anbieter nimmt in der Unterhaltungskategorie des Google Play Store den 1. Platz bei OTT-Services ein. Vidio steht für exklusive Inhalte in den Bereichen Sport und Unterhaltung, darunter Liga 1, UCL, UEL, Formel 1 und NBA. Vidio gilt als OTT-Anbieter mit den meisten Veröffentlichungen lokaler Originalserien, verfügt über eine Inhaltsbibliothek mit über 1 Millionen VODs, 60 Kanälen, 33 Radiostationen und deckt eine große Auswahl an Genres ab: lokal, Korea, Bollywood, Asien und Hollywood. Vidio ist derzeit auf allen vernetzten Plattformen gut verfügbar: Smartphone, Web, Smart TV und Set-Top-Boxen. Vidio gehört PT Surya Citra Media Tbk und ist Teil der erweiterten PT Elang Mahkota Teknologi Tbk Media and Technology Group. https://www.vidio.com/
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.