Das Unternehmen verwendete bereits Download Delivery von Akamai, um Bilddateien für Comic-Cover-Thumbnails und Werbebanner zu verteilen, die auf ebookjapan-Seiten angezeigt werden. Das Tool wurde auch für die Verteilung der Binärdateien genutzt, die in E-Books enthalten sind. Die große Anzahl an Bilddateien, die auf der Website angezeigt werden, hat den größten Einfluss auf das Nutzererlebnis. Um angesichts der plötzlichen Zunahme von Zugriffsanfragen eine nahtlose Seitenladung zu gewährleisten, benötigte das Unternehmen eine Möglichkeit, die Bildgröße mehr als je zuvor zu komprimieren. Image & Video Manager ist eine Lösung, die Image Management-Workflows wie Bildkomprimierung automatisiert und die Bilder und kurze Videos auf intelligente Weise optimiert und für den Webbrowser des Endnutzers in höchster Qualität bereitstellt. Sie reduziert die Größe von Bilddateien und die Arbeitslast bei der Bildverarbeitung drastisch, ohne dabei die wahrnehmbare Bildqualität zu beeinträchtigen. Dies führt zu verbesserten Ladezeiten auf der Website, was zu einem deutlich verbesserten Nutzererlebnis beiträgt.

„Miniaturbilder wie Titelseiten werden je nach Gerät des Nutzers in drei Größen umgewandelt. Wir hatten die Größe dieser Bilder mithilfe eines selbst erstellten Tools geändert und komprimiert. Die Bildqualität von Titelseiten hat einen erheblichen Einfluss auf die Verkaufszahlen, insbesondere bei E-Comics. Die Aufrechterhaltung der Bildqualität ist auch für den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zu Creatorn und Autoren von entscheidender Bedeutung. Deshalb legen unsere Webdesigner großen Wert auf die Bildqualität und waren nicht bereit, die Bildgröße über ein bestimmtes Maß hinaus zu reduzieren, erklärt Terasawa.

Das Unternehmen fand es schwierig, die Ladezeit der Seiten zu verbessern, die einen direkten Einfluss auf Nutzerfreundlichkeit und Rentabilität haben. In diesem Zusammenhang entdeckten sie den Bildkomprimierungsalgorithmus von Image & Video Manager, der auf der Wahrnehmungsqualität basiert, als Lösung.

Mit Image & Video Manager haben wir Bilder neu komprimiert und ihre Größe an die Anzeigemöglichkeiten des Geräts angepasst, was zu einer Verringerung der Gesamtbildgröße um 33 % im Vergleich zu früher führte. Außerdem konnten wir die Dateigröße einiger großer JPEG-Bilder um 90 % oder mehr reduzieren, ohne Bildqualität einzubüßen. Selbst die kompromisslosesten und anspruchsvollsten Webdesigner gaben der Qualität ihren Segen“, erinnert sich Terasawa.

Ein weiterer beeindruckender Vorteil war die schnelle Bereitstellung optimaler Bilder dank automatisierter Bildkomprimierung. Das Unternehmen hatte auch Dienstleistungen anderer Unternehmen in Betracht gezogen, aber es entschied sich für Image & Video Manager aufgrund seiner sehr flexiblen Einstellungen für die Bildbearbeitung und der Tatsache, dass Webentwickler den HTML-Code nicht ändern mussten, um auf die optimierten Bilder zuzugreifen.