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„Mit Image & Video Manager haben wir Bilder neu komprimiert und ihre Größe an die Anzeigemöglichkeiten des Geräts angepasst, was zu einer Verringerung der Bildgröße um 33 % im Vergleich zu vorher führte. Selbst die anspruchsvollsten Webdesigner waren von der Bildqualität restlos überzeugt.“– Yuki Terasawa, CISO Office Security Group Infrastructure Team, eBook Initiative Japan Co., Ltd.
Die Herausforderung, das Nutzererlebnis zu verbessern und die Kosten für den Ursprungstraffic zu senken
Im Mai 2000 wurde die eBook Initiative Japan Co., Ltd. mit dem Ziel gegründet, Dienstleistungen für die Digitalisierung und Verteilung von Inhalten zu erbringen. Im September 2016 wurde die Gesellschaft eine konsolidierte Tochtergesellschaft der Yahoo Japan Corporation (im Folgenden „Yahoo“) und der SoftBank Group Corp. Mit dem E-Book-Service „ebookjapan“ und dem Online-Shop „Bookfan“ für Papierbücher hat sich das Unternehmen als führender Anbieter in der E-Book-Branche etabliert.
Yuki Terasawa vom CISO Office Security Group Infrastructure Team erzählt uns mehr über die Aktivitäten des Unternehmens:
„Unser ebookjapan-Service ist derzeit einer der größten E-Book-Services in Japan mit mehr als 650.000 Büchern. Wir bieten eine Vielzahl von ansprechenden Inhalten, darunter Bücher, die ausschließlich auf ebookjapan erhältlich sind. Da Unterhaltung immer vielfältiger wird, müssen wir immer neue Möglichkeiten finden, unsere Inhalte nahtlos und störungsfrei an die Endnutzer zu übertragen und so die Zeit zu erhöhen, die sie mit unseren Comics und Büchern verbringen.“
Zudem muss das Unternehmen in der Lage sein, sich schnell an wesentliche Veränderungen in seinem Geschäft anzupassen. Im Frühjahr 2019 verdreifachte sich die Anzahl der Zugriffsanfragen an den Ursprungsserver der Inhaltsbereitstellung nahezu, als Yahoo! Bookstore von Yahoo und ebookjapan sich zusammenschlossen.
„Diese Zunahme der Zugriffsanforderungen führte direkt zu erhöhten Traffic-Kosten für das Rechenzentrum, in dem sich der Ursprungsserver befindet. Außerdem mussten wir Ideen entwickeln, um die Inhaltsbereitstellungszeiten auf unserer Website zu beschleunigen und ein angenehmes Nutzererlebnis zu schaffen. Wir dachten daran, Image & Video Manager von Akamai zu nutzen, um Bilddaten zu optimieren, und wir wollten Cloud Wrapper einsetzen, um die Kosten für Ursprungstraffic drastisch zu senken“, erinnert sich Terasawa.
Verbesserung des Nutzererlebnisses bei gleichbleibender Bildqualität
Das Unternehmen verwendete bereits Download Delivery von Akamai, um Bilddateien für Comic-Cover-Thumbnails und Werbebanner zu verteilen, die auf ebookjapan-Seiten angezeigt werden. Das Tool wurde auch für die Verteilung der Binärdateien genutzt, die in E-Books enthalten sind. Die große Anzahl an Bilddateien, die auf der Website angezeigt werden, hat den größten Einfluss auf das Nutzererlebnis. Um angesichts der plötzlichen Zunahme von Zugriffsanfragen eine nahtlose Seitenladung zu gewährleisten, benötigte das Unternehmen eine Möglichkeit, die Bildgröße mehr als je zuvor zu komprimieren. Image & Video Manager ist eine Lösung, die Image Management-Workflows wie Bildkomprimierung automatisiert und die Bilder und kurze Videos auf intelligente Weise optimiert und für den Webbrowser des Endnutzers in höchster Qualität bereitstellt. Sie reduziert die Größe von Bilddateien und die Arbeitslast bei der Bildverarbeitung drastisch, ohne dabei die wahrnehmbare Bildqualität zu beeinträchtigen. Dies führt zu verbesserten Ladezeiten auf der Website, was zu einem deutlich verbesserten Nutzererlebnis beiträgt.
„Miniaturbilder wie Titelseiten werden je nach Gerät des Nutzers in drei Größen umgewandelt. Wir hatten die Größe dieser Bilder mithilfe eines selbst erstellten Tools geändert und komprimiert. Die Bildqualität von Titelseiten hat einen erheblichen Einfluss auf die Verkaufszahlen, insbesondere bei E-Comics. Die Aufrechterhaltung der Bildqualität ist auch für den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zu Creatorn und Autoren von entscheidender Bedeutung. Deshalb legen unsere Webdesigner großen Wert auf die Bildqualität und waren nicht bereit, die Bildgröße über ein bestimmtes Maß hinaus zu reduzieren, erklärt Terasawa.
Das Unternehmen fand es schwierig, die Ladezeit der Seiten zu verbessern, die einen direkten Einfluss auf Nutzerfreundlichkeit und Rentabilität haben. In diesem Zusammenhang entdeckten sie den Bildkomprimierungsalgorithmus von Image & Video Manager, der auf der Wahrnehmungsqualität basiert, als Lösung.
Mit Image & Video Manager haben wir Bilder neu komprimiert und ihre Größe an die Anzeigemöglichkeiten des Geräts angepasst, was zu einer Verringerung der Gesamtbildgröße um 33 % im Vergleich zu früher führte. Außerdem konnten wir die Dateigröße einiger großer JPEG-Bilder um 90 % oder mehr reduzieren, ohne Bildqualität einzubüßen. Selbst die kompromisslosesten und anspruchsvollsten Webdesigner gaben der Qualität ihren Segen“, erinnert sich Terasawa.
Ein weiterer beeindruckender Vorteil war die schnelle Bereitstellung optimaler Bilder dank automatisierter Bildkomprimierung. Das Unternehmen hatte auch Dienstleistungen anderer Unternehmen in Betracht gezogen, aber es entschied sich für Image & Video Manager aufgrund seiner sehr flexiblen Einstellungen für die Bildbearbeitung und der Tatsache, dass Webentwickler den HTML-Code nicht ändern mussten, um auf die optimierten Bilder zuzugreifen.
Die Kosten für den Ursprungstraffic wurden aufgrund verbesserter Entlastung um etwa 90 % gesenkt
Gleichzeitig hat das Unternehmen Cloud Wrapper eingeführt, um die Kosten für den Ursprungstraffic zu senken. Cloud Wrapper befindet sich zwischen dem Ursprungsserver und dem CDN-Cache-Server und bietet einen reservierten Cache-Footprint für Long-Tail-Inhalte, die ansonsten nicht optimal für die CDN-Bereitstellung optimiert sind.
„Die Notwendigkeit, die von uns gelieferten E-Book-Inhalte auf Long-Tail-Caching umzustellen, wurde durch die steigende Anzahl an Titeln und Nutzern, die durch unsere Integration mit Yahoo! Bookstore entstanden, noch deutlicher. Wir konnten nicht mehr allein mit dem Download Delivery Cache auskommen, da wir in dem Fall häufiger zum Ursprung gehen müssten, um Inhalte abzurufen. Die Kosten für das Auslesen oder Übertragen von Daten vom AWS S3-Ursprungsserver konnten nicht mehr ignoriert werden, und wir mussten die CDN-Inhaltsentlastung verbessern, um die Ausgaben zu reduzieren“, erklärt Terasawa.
Durch die Anwendung von Cloud Wrapper konnte das Unternehmen die Auslagerung von Inhalten verbessern, Zugriffsanfragen an den Ursprungsserver reduzieren und die Übertragungskosten senken.
„Zuvor erreichte die Auslagerung von Inhalten durch Feinabstimmung mithilfe von Akamai bis zu 93,8 %. Mit der Einführung von Cloud Wrapper verbesserte sie sich jedoch weiter auf 99,3 %. Dadurch konnten unsere AWS-Übertragungskosten um etwa 90 % gesenkt werden, was eine beträchtliche Leistung darstellt“, sagt Terasawa.
Nahtlose Bereitstellung qualitativ hochwertiger Bilder bei gleichzeitiger Kostensenkung
Das Unternehmen begann im Oktober 2019 mit der Verwendung von Image & Video Manager und startete kurze Zeit später, Ende Januar 2020, mit der Nutzung von Cloud Wrapper.
„Wir zogen auch in Erwägung, das CDN zu ersetzen, um unsere Gesamtkosten niedrig zu halten. Akamai war jedoch der einzige IT-Anbieter, der unsere beiden strengen Anforderungen – Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit und Senkung der Kosten für den Ursprungstraffic – erfüllen konnte. Darüber hinaus automatisiert der Image & Video Manager den Image Management-Workflow, um die besten Bilder für die Webbrowserumgebung jedes Nutzers bereitzustellen. Dies reduziert nicht nur unseren Arbeitsaufwand, sondern ermöglicht es uns auch, Titel schnell zu veröffentlichen und einen Service bereitzustellen, mit dem Nutzer leicht Bücher finden können, die ihnen gefallen, unabhängig von ihrem Gerät oder ihrer Internetverbindung.“
Diese Ergebnisse sind nicht unbemerkt geblieben. Terasawa wurde als MVP seiner Abteilung ausgezeichnet.
Weitere Feinabstimmung und bessere Nutzung von Chancen in der Zukunft
Das Unternehmen begann im Oktober 2019 mit der Verwendung von Image & Video Manager und startete kurze Zeit später, Ende Januar 2020, mit der Nutzung von Cloud Wrapper.
„Wir zogen auch in Erwägung, das CDN zu ersetzen, um unsere Gesamtkosten niedrig zu halten. Akamai war jedoch der einzige IT-Anbieter, der unsere beiden strengen Anforderungen – Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit und Senkung der Kosten für den Ursprungstraffic – erfüllen konnte. Darüber hinaus automatisiert der Image & Video Manager den Image Management-Workflow, um die besten Bilder für die Webbrowserumgebung jedes Nutzers bereitzustellen. Dies reduziert nicht nur unseren Arbeitsaufwand, sondern ermöglicht es uns auch, Titel schnell zu veröffentlichen und einen Service bereitzustellen, mit dem Nutzer leicht Bücher finden können, die ihnen gefallen, unabhängig von ihrem Gerät oder ihrer Internetverbindung.“
Diese Ergebnisse sind nicht unbemerkt geblieben. Terasawa wurde als MVP seiner Abteilung ausgezeichnet.
Über eBook Initiative Japan Co., Ltd.
Das im Mai 2000 gegründete Unternehmen mit dem Ziel, Dienstleistungen für die Digitalisierung und den Vertrieb von Inhalten bereitzustellen, wurde im September 2016 zu einer konsolidierten Tochtergesellschaft der Yahoo Japan Corporation und der SoftBank Group Corp. Das Unternehmen betreibt derzeit in Kooperation mit dem Partner Yahoo die E-Book-Vertriebsplattform ebookjapan und den Online-Verkaufsservice bookfan für gedruckte Bücher. Das Unternehmen gehört seit 20 Jahren zu den Branchenführern und sein ebookjapan-Dienst hat als einer der derzeit größten E-Book-Services in Japan über 650.000 Titel im Angebot, wobei ein Schwerpunkt auf Comics liegt.
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