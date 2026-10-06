Als Anbieter von führenden E-Commerce-Plattformen unterstützt die Wagner eCommerce Group sechs etablierte Marken mit einer Reihe von Produkten und Geschäftsbereichen, darunter Camping, Fitness und Gesundheit, Schwimmbäder, Haushalts- und Elektrogeräte sowie Schnäppcheneinkäufe. Die Gruppe hat es sich zum Ziel gesetzt, die Welt des E-Commerce zu verbessern und in jeder Unternehmenskategorie unter den Top 3 in Europa zu sein. Das mittelständische Unternehmen macht sich dabei die Vorteile mehrerer Lösungen von Akamai zunutze.
„Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, ein führender E‑Commerce-Anbieter in unserer Region zu sein. Dabei können wir uns darauf verlassen, dass Akamai die richtigen Lösungen für unsere Anforderungen bereitstellt, auch wenn sich diese ständig weiterentwickeln.“– Michél Gericke, Head of IT Infrastructure, Wagner eCommerce Group
Anbieter von führenden E-Commerce-Plattformen
Gefahr durch DDoS-Angriffe und erhöhtes Trafficaufkommen
Als „Home of Specialists“ kombiniert die Wagner eCommerce Group umfassendes Online-Know-how, eine leistungsfähige Infrastruktur und branchenführende Prozessexpertise, um in Deutschland, Österreich und der Schweiz einen effizienten Onlinehandel zu ermöglichen. In der Gruppe weiß man, dass Website-Verfügbarkeit und -Performance entscheidend sind, um Geschäfte im digitalen Einzelhandel voranzutreiben. Diese kritischen Faktoren helfen dem Unternehmen dabei, Millionen von Menschen, die jedes Jahr seine Websites aufrufen, ein positives Einkaufserlebnis und eine hohe Kundenzufriedenheit zu bieten, sodass die Seitenaufrufe letztendlich zu Konversionen und Umsätzen führen.
Da auch ausgefeilte Websites Cyberangriffen zum Opfer fallen können, hatte die Gruppe eine Web Application Firewall (WAF) eines spezialisierten Cybersicherheitsanbieters eingesetzt. Die Konfiguration dieser Lösung war jedoch unnötig komplex und zeitaufwendig, was zu einer übermäßigen Belastung der Sicherheitsressourcen führte. Darüber hinaus verfügte der Hostinganbieter des Unternehmens nicht über die nötige Bandbreite, um DDoS-Angriffe abzuwehren.
Außerdem hatte die Wagner eCommerce Group mit Performance-Problemen zu kämpfen und konnte die Performance zu kritischen Zeitpunkten, etwa zum Black Friday, nur schwer skalieren. Michél Gericke, Head of IT Infrastructure bei der Wagner eCommerce Group, erklärt: „Unsere Kunden sollten jederzeit auf unsere Onlineshops zugreifen und ein schnelles, nutzerfreundliches und modernes Erlebnis genießen können. Wenn sie unsere Stores nicht erreichen können, büßen wir sowohl Umsatz als auch Kundenvertrauen ein.“
Als ein Cyberkrimineller Lösegeld forderte und andernfalls mit einem DDoS‑Angriff drohte, suchte die Gruppe einen Anbieter mit Lösungen für eine breitere Palette von Anforderungen.
Verbesserte Sicherheit und Performance
Akamai erwies sich als genau der richtige Partner für die Wagner eCommerce Group. Die Gruppe setzte auf App & API Protector sowie Edge DNS, da der Schutz ihrer Webressourcen vor DDoS‑Angriffen und anderen Bedrohungen höchste Priorität hatte.
„Wir haben ein kleines IT-Team mit einem breit gefächerten Aufgabengebiet und benötigen Lösungen, die einfach zu konfigurieren und zu verwalten sind. Dies konnten wir dank Akamai durch eine einfache Migration erreichen“, so Gericke.
Die Bandbreite der Services von Akamai war ein weiterer Vorteil und das Unternehmen entschied sich daher, auch die CDN-Services von Akamai einzusetzen. „Als E-Commerce-Unternehmen ist eine niedrige Latenz entscheidend, wenn es um das Einkaufserlebnis unserer Kunden geht. Akamai war in der Lage, unsere Website-Inhalte schneller bereitzustellen als unser bisheriger Hostinganbieter, daher haben wir auf diese Funktion gesetzt“, erklärt Gericke.
Zero-Trust-Implementierung
Um neben der externen auch die interne Sicherheit zu verbessern, versuchte die Wagner eCommerce Group, eine Multi-Faktor-Authentifizierung für alle Mitarbeiter einzuführen. Ursprünglich sollte das VPN über ein Hardware-Token gesichert werden, aber YubiKey wurde vom Internet-Gateway nicht unterstützt.
Gericke vermutete, dass sein Team einen Workaround finden oder eine andere VPN-Lösung wählen müsste. Als er über die richtige langfristige Strategie nachdachte, überlegte er es sich jedoch anders.
„Es führt kein Weg an einer Zero-Trust-Architektur vorbei. Akamai bietet einen Zero-Trust-Client, der unsere Mitarbeiter sicher und direkt zu unserer Backend-Infrastruktur weiterleitet. Dadurch ermöglicht uns Akamai die gewünschte Balance zwischen hoher Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit.“
Schnelles Konvertieren von Bildern
Bilder spielen eine wesentliche Rolle beim Online-Shopping und für die Kaufentscheidungen der Kunden, daher ist die Gruppe bestrebt, stets die neuesten Standards für Medieninhalte zu nutzen. Als die drei bis zehn Fotos für jedes der mehr als 230.000 Produkte in ein neues Format umgewandelt werden mussten, wandte sich das Unternehmen an Akamai.
Dank des Akamai Image & Video Managers konnte es die Wagner eCommerce Group vermeiden, das Backend neu konfigurieren oder einen eigenen Bildkonverter entwickeln zu müssen. „Der Image Manager ermöglichte es uns, mit minimalem Aufwand alle Dateien auf den aktuellen Standard zu aktualisieren. Innerhalb von etwa einer Stunde konnten wir die Konvertierung von fast 1.000.000 Bildern abschließen, ohne unsere Entwickler zu überlasten“, fährt Gericke fort.
Reduzierte Komplexität ermöglicht weitere Innovationen
Indem die Wagner eCommerce Group auf Produkte von Akamai setzt, um die Verfügbarkeit und Sicherheit ihrer Webressourcen sicherzustellen, verringert sie die Belastung ihrer Infrastruktur und ermöglicht es ihren Mitarbeitern, sich auf andere Bereiche zu konzentrieren. Gericke ist sogar der Ansicht, dass das bisherige Unternehmenswachstum ohne die Lösungen von Akamai nicht möglich gewesen wäre. „Unsere Entwickler können sich jetzt voll auf Projekte konzentrieren, die einen Mehrwert für unser Unternehmen und unsere Kunden schaffen. Auf diese Weise sind ihre Zeit und ihr Talent wesentlich sinnvoller eingesetzt, als wenn sie einen Bildkonverter entwickeln oder unsere Server neu konfigurieren müssten, damit diese dem zunehmenden Traffic auf unserer Website gewachsen sind.“
Gericke betont weiter, wie bedeutend das Vertrauen in die Lösungen von Akamai ist, um die Wagner eCommerce Group auch in Zukunft voranzubringen. „Wir wollen ein führender E-Commerce-Anbieter in unserer Region sein. Um dieses Ziel zu erreichen, konzentrieren uns nicht nur auf die Weiterentwicklung unserer Kompetenzen in den Bereichen E-Commerce und Logistik, sondern können auch bei Bedarf auf das umfassende Portfolio von Akamai zurückgreifen“, fasst er zusammen.
Über die Wagner eCommerce Group GmbH
Als eines der führenden E-Commerce-Unternehmen betreibt die Wagner eCommerce Group sechs führende Marken mit unterschiedlichen Spezialisierungen. Unsere Erfolgsformel: Wir arbeiten in allen Bereichen mit Spezialisten zusammen, die nicht nur über Fachwissen verfügen, sondern auch mit Leidenschaft in ihrem Fachbereich tätig sind. Und wir selbst arbeiten jeden Tag mit viel positiver Energie daran, die Welt des E-Commerce Schritt für Schritt zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter wagner-ecommerce.group oder auf Xing.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das die KI-gestützte Welt unterstützt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge, damit Unternehmen innovative KI-Anwendungen entwickeln und skalieren können, und stellt gleichzeitig umfassende, mehrschichtige Sicherheit bereit, um Kunden vor dynamischen Cyberbedrohungen zu schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.