Als „Home of Specialists“ kombiniert die Wagner eCommerce Group umfassendes Online-Know-how, eine leistungsfähige Infrastruktur und branchenführende Prozessexpertise, um in Deutschland, Österreich und der Schweiz einen effizienten Onlinehandel zu ermöglichen. In der Gruppe weiß man, dass Website-Verfügbarkeit und -Performance entscheidend sind, um Geschäfte im digitalen Einzelhandel voranzutreiben. Diese kritischen Faktoren helfen dem Unternehmen dabei, Millionen von Menschen, die jedes Jahr seine Websites aufrufen, ein positives Einkaufserlebnis und eine hohe Kundenzufriedenheit zu bieten, sodass die Seitenaufrufe letztendlich zu Konversionen und Umsätzen führen.

Da auch ausgefeilte Websites Cyberangriffen zum Opfer fallen können, hatte die Gruppe eine Web Application Firewall (WAF) eines spezialisierten Cybersicherheitsanbieters eingesetzt. Die Konfiguration dieser Lösung war jedoch unnötig komplex und zeitaufwendig, was zu einer übermäßigen Belastung der Sicherheitsressourcen führte. Darüber hinaus verfügte der Hostinganbieter des Unternehmens nicht über die nötige Bandbreite, um DDoS-Angriffe abzuwehren.

Außerdem hatte die Wagner eCommerce Group mit Performance-Problemen zu kämpfen und konnte die Performance zu kritischen Zeitpunkten, etwa zum Black Friday, nur schwer skalieren. Michél Gericke, Head of IT Infrastructure bei der Wagner eCommerce Group, erklärt: „Unsere Kunden sollten jederzeit auf unsere Onlineshops zugreifen und ein schnelles, nutzerfreundliches und modernes Erlebnis genießen können. Wenn sie unsere Stores nicht erreichen können, büßen wir sowohl Umsatz als auch Kundenvertrauen ein.“

Als ein Cyberkrimineller Lösegeld forderte und andernfalls mit einem DDoS‑Angriff drohte, suchte die Gruppe einen Anbieter mit Lösungen für eine breitere Palette von Anforderungen.