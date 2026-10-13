Telegraph Media Group

In Gesprächen mit Akamai unterstrich TMG die Notwendigkeit, die Nutzerinteraktion zu stärken. Akamai bat das Unternehmen, einen Test durchführen zu dürfen, um folgende Fragen zu beantworten:

Was geschieht, wenn die Seitengröße deutlich reduziert wird? Wie viel schneller wird die Seite dadurch geladen?

Und wenn die Seite eher geladen wird, wie sehen die Auswirkungen auf die Sitzungslänge, also die aufgerufenen Seiten pro Sitzung, aus?

Wie würden die gesteigerten Sitzungslängen die Anzahl der Werbeimpressionen und somit auch den werbebasierten Umsatz beeinflussen?

Der Test konzentrierte sich auf die Reduzierung der Bildgröße, welche einen erheblichen Anteil an der Größe einer Website ausmacht. Die Hypothese lautete, dass kleine inkrementelle Performance-Verbesserungen zu einem messbaren Mehrwert für TMG führen würden. Akamai hatte kürzlich seinen Image & Video Manager eingeführt, der die Bildgröße reduziert, indem er stets die richtige Größe und Auflösung für den Bildschirm und das aktuelle Verbindungsprofil des jeweiligen Endgeräts bereitstellt.