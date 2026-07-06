Für Ransomware-as-a-Service erstellen Entwickler Ransomware und verleihen sie an Partner, die damit Angriffe starten. Damit können Einzelpersonen auch mit weniger technischem Fachwissen komplexe und ausgeklügelte Angriffe ausführen.
Wichtige Erkenntnisse:
- Die Bedrohungslandschaft von heute erfordert KI-fähiges Zero Trust. Da Unternehmen KI-Innovationen immer schneller vorantreiben, können autonome Agenten nicht mehr als benutzergesteuerte Tools behandelt werden – sie arbeiten innerhalb des Netzwerks. Wenn ein Agent über die Berechtigung verfügt, Daten Repository-übergreifend abzufragen oder interne Endpunkte nach Kontext zu durchsuchen, wird er zu einem Werkzeug für automatisierte laterale Netzwerkbewegungen. Zero Trust muss sich nun darauf verlagern, nicht nur menschliche Prozesse kontinuierlich zu überprüfen, sondern auch autonome Schattenprozesse, die in ihrem Namen agieren.
- Risiken wie Frontier LLMs erfordern neue Zero-Trust-Ansätze. Da Bedrohungsakteure Angriffe auf mehrere Vektoren gleichzeitig starten und sich die Gefahr abzeichnet, dass Frontier-KI-Modelle Schwachstellen in Sekunden erkennen und Angriffe noch schneller ausführen können, ist die Notwendigkeit einer integrierten Suite noch dringlicher und wichtiger geworden. Eine Zero-Trust-Strategie muss über eine Ansammlung eigenständiger Tools hinausgehen. KI-gestützte Bedrohungen können isolierte Sicherheitsprodukte schneller ausnutzen, als es mit menschlichem Eingreifen verfolgt werden kann.
- Automatisierte Mikrosegmentierung unterbricht laterale Netzwerkbewegungen in Maschinengeschwindigkeit. Die heutigen Bedrohungen erfordern eine Zero-Trust-Architektur, die KI-basierte Abwehrmechanismen nutzt, um KI-gestützte Bedrohungen zu bewältigen. Verlässt man sich auf langsame, von Menschen geleitete Vorfallsreaktionen, können sich KI-gesteuerte Angriffe schnell zu katastrophalen Systemausfällen ausweiten. KI-gestützte Mikrosegmentierung jedoch automatisiert die Eindämmung von Bedrohungen in selbstisolierende Zellen, sodass Sicherheitsteams von heute den Schaden begrenzen und Bedrohungen bereits im Moment ihrer Entstehung unterbinden können.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Mitarbeitende richten nicht überwachte KI-Browser-Erweiterungen und autonome Agenten ein, die übermäßige Berechtigungen anfordern und getarnte Datenpfade anlegen. Auf diese Weise wird der Browser effektiv zu einem Knotenpunkt für Datenextraktion.
KI-gesteuerte Skripte sind jetzt in der Lage, authentifizierte Sitzungen zu übernehmen und Nutzerverhalten in Maschinengeschwindigkeit zu simulieren. Dies bedeutet, dass Kontrollpunkte umgangen werden können und Architekturen so konzipiert sein müssen, dass sie einem aktiven Angriff standhalten können.
Elemente als „gut bekannt“ zu definieren bedeutet, genau zu identifizieren, welche Nutzer, Geräte und Workloads kommunizieren müssen, sodass alle nicht autorisierten Aktivitäten unabhängig von der Taktik des Angreifers standardmäßig blockiert werden.
Ältere Tools sind häufig auf lokale Systeme beschränkt und können nicht die gesamte hybride Umgebung abdecken, wodurch Lücken wie Legacy-Server oder agentenlose IoT-/OT-Geräte für laterale Netzwerkbewegungen offen bleiben.
Der Proxy hat eine private IP-Adresse, die nicht direkt über das Internet erreichbar ist, und der vertrauliche Eingangspfad wird über einen Reverse-Anwendungstunnel bereitgestellt. So ist die IP des Netzwerks nicht sichtbar.
Im Zeitalter der KI haben automatisierte Prompt-Angriffe und Stimmnachbildung den Diebstahl von Anmeldedaten nahezu vollständig automatisiert, sodass FIDO2/WebAuthn-konforme Lösungen die einzige Möglichkeit sind, um Schutz vor Phishing-Angriffen zu gewährleisten.
Unternehmen erhalten sofort eine objektive Informationsquelle für Traffic in der Umwelt, ohne Richtlinien durchzusetzen, und sie können mithilfe von Ringfencing von Anwendungen kritische Dienste über bestimmte Ports sperren.