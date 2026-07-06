¿Qué es el Credential Stuffing?

El Credential Stuffing es una actividad lucrativa para los ciberdelincuentes y un evento potencialmente costoso para las empresas. Según Ponemon Institute, el coste asociado a los ataques de Credential Stuffing puede oscilar entre 6 y 54 millones de dólares al año, lo que sucede debido a pérdidas relacionadas con el fraude, el tiempo de inactividad de las aplicaciones y el abandono de clientes.

El Credential Stuffing es un ciberataque automatizado en el que los hackers utilizan bots para intentar acceder continuamente a un sitio web con credenciales de inicio de sesión robadas, a menudo obtenidas a través de campañas de phishing o filtraciones de datos a gran escala y que circulan o se venden en foros clandestinos. Estos ataques suelen tener altas tasas de éxito porque las personas tienden a reutilizar las contraseñas en varias cuentas. Cuando los atacantes descubren un conjunto de credenciales que funcionan, pueden utilizarlas para acceder de forma ilegítima a la red de una empresa o vender las credenciales validadas a otros delincuentes que pueden utilizarlas para robar datos, para el robo de cuentas (ATO) y otras actividades fraudulentas.

Lamentablemente, es difícil detener los ataques de Credential Stuffing, ya que no tienen un patrón que permita identificarlos y bloquearlos fácilmente. Dado que este tipo de ataques suele estar automatizado, una tecnología de gestión de bots en tiempo real suele ser la mejor defensa.