Aujourd'hui, Stuart tire parti d'une source d'informations unique fournie par mPulse pour comprendre l'impact des performances sur l'activité de Shop Direct. « mPulse nous a permis de comprendre comment les acheteurs interagissent avec nos sites, ce qui est essentiel » explique-t-il.



Il utilise les données mPulse pour développer une culture des performances avec les nouvelles équipes Agile de l'entreprise, des brigades composées de concepteurs, de développeurs, d'analystes d'affaires et d'analystes de données. Grâce aux tableaux de bord mPulse, Stuart peut illustrer l'impact des performances.



Stuart utilise également mPulse pour former les équipes et donner la priorité aux performances, afin qu'elles prennent des décisions plus avisées. « mPulse nous fournit les éléments dont nous avons besoin pour comprendre et prouver l'impact de nos changements, comme la réduction du taux de rebond. Ainsi, il me donne l'opportunité de mettre en œuvre les bonnes mesures en fonction d'objectifs tels que les conversions et la fidélisation des clients » explique-t-il.



À l'avenir, Stuart espère que plus de membres de son équipe créeront leurs propres tableaux de bord mPulse pour qu'ils prennent davantage la main sur les performances. « Nous voulons que nos équipes réfléchissent dès le début aux performances, et avec mPulse elles peuvent prendre des décisions guidées par les faits plutôt que par l'intuition ou les perceptions », conclut Stuart.