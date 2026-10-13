Chez Riot Games, l'expérience de jeu est la priorité absolue. L'entreprise souhaitait pour ses utilisateurs du monde entier une expérience de jeu de haute qualité, cohérente, rapide et toujours disponible. En parallèle, elle voulait être en mesure d'assurer des mises à jour fréquentes de ses jeux, outre les mises à jour annuelles d'envergure, sans affecter l'expérience de ses utilisateurs. Grâce à plusieurs solutions prises en charge par l'Intelligent Edge Platform d'Akamai, Riot Games atteint son objectif d'offrir à ses utilisateurs du monde entier une expérience de jeu de qualité constante.
À propos de Riot Games
L'entreprise Riot Games a été fondée en 2006 par Brandon Beck et Marc Merrill avec pour objectif de changer la manière dont l'industrie crée et prend en charge les jeux vidéo pour les joueurs. En 2009, Riot a lancé son premier jeu, League of Legends, suscitant l'enthousiasme des joueurs du monde entier. Depuis, League of Legends est devenu le jeu PC le plus populaire au monde. Il est l'un des moteurs de la croissance explosive de l'e-sport. Les joueurs sont la base de notre communauté, et c'est pour eux que nous continuons à faire évoluer l'expérience de League of Legends. Riot Games possède un QG à Los Angeles, et 23 bureaux dans le reste du monde.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.