L'entreprise Riot Games a été fondée en 2006 par Brandon Beck et Marc Merrill avec pour objectif de changer la manière dont l'industrie crée et prend en charge les jeux vidéo pour les joueurs. En 2009, Riot a lancé son premier jeu, League of Legends, suscitant l'enthousiasme des joueurs du monde entier. Depuis, League of Legends est devenu le jeu PC le plus populaire au monde. Il est l'un des moteurs de la croissance explosive de l'e-sport. Les joueurs sont la base de notre communauté, et c'est pour eux que nous continuons à faire évoluer l'expérience de League of Legends. Riot Games possède un QG à Los Angeles, et 23 bureaux dans le reste du monde.