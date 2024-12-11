La plateforme de logiciel en tant que service (SaaS) d'Arc XP associe CMS et DXP, ainsi que des outils et des services conçus pour permettre aux organisations multimédias d'aujourd'hui de créer et d'offrir des expériences web supérieures à grande échelle. Et ce tout en les aidant à monétiser leur contenu.

Diffuser du contenu rapidement est d'une importance capitale pour Arc XP et ses clients, mais l'entreprise avait des difficultés à proposer des images optimisées à grande échelle. Les cycles d'informations étant ouverts 24 h/24, 7 j/7, les clients téléchargent constamment des photos pour des articles et des pages web, ce qui nécessite un traitement ultrarapide. La solution de gestion d'images interne d'ARC XP ne parvenait pas à suivre le rythme. Ses ingénieurs ont également été confrontés à l'évolution des normes et des formats photo, et les coûts d'infrastructure se répercutaient sur les bénéfices.

« Nous gérons des milliers de sites pour nos clients et prenons tout en charge, de la sécurité à la fiabilité, en passant par les performances. Notre solution interne pour la génération et l'optimisation d'images ne nous permettait pas de tenir nos promesses en termes de valeur ajoutée », explique Joe Croney, CTO chez Arc XP.