Fort de son histoire avec The Washington Post, Arc XP connaît le domaine du storytelling en long et en large. Son système de gestion de contenu (CMS), sa plateforme d'expérience digitale (DXP) et ses outils puissants permettent aux entreprises multimédias d'améliorer leur storytelling et leurs bénéfices. Les plus grandes marques, notamment Le Parisien, Reuters et The Globe and Mail, font appel à Arc XP pour les aider à innover et à se développer grâce à des expériences web exceptionnelles. Pour optimiser les images qu'elle diffuse, réduire ses coûts et booster ses performances, Arc XP a exploité les solutions d'Akamai.
« Grâce à Akamai Image & Video Manager et EdgeWorkers, nous avons amélioré la fiabilité et les performances de nos services pour offrir une expérience de contenu supérieure. Tout le monde y a trouvé son compte : l'entreprise tout comme les clients. »— Joe Croney, CTO chez Arc XP
Un storytelling sophistiqué
Difficultés à diffuser des images optimisées à grande échelle
La plateforme de logiciel en tant que service (SaaS) d'Arc XP associe CMS et DXP, ainsi que des outils et des services conçus pour permettre aux organisations multimédias d'aujourd'hui de créer et d'offrir des expériences web supérieures à grande échelle. Et ce tout en les aidant à monétiser leur contenu.
Diffuser du contenu rapidement est d'une importance capitale pour Arc XP et ses clients, mais l'entreprise avait des difficultés à proposer des images optimisées à grande échelle. Les cycles d'informations étant ouverts 24 h/24, 7 j/7, les clients téléchargent constamment des photos pour des articles et des pages web, ce qui nécessite un traitement ultrarapide. La solution de gestion d'images interne d'ARC XP ne parvenait pas à suivre le rythme. Ses ingénieurs ont également été confrontés à l'évolution des normes et des formats photo, et les coûts d'infrastructure se répercutaient sur les bénéfices.
« Nous gérons des milliers de sites pour nos clients et prenons tout en charge, de la sécurité à la fiabilité, en passant par les performances. Notre solution interne pour la génération et l'optimisation d'images ne nous permettait pas de tenir nos promesses en termes de valeur ajoutée », explique Joe Croney, CTO chez Arc XP.
Améliorer la gestion des images en bordure de l'Internet
Pour choisir la meilleure option de gestion d'images, Arc XP cherchait une expérience de développeur de premier plan et la possibilité d'ajuster et d'utiliser les services sans nuire à la qualité d'image. La solution devait également être adaptée à la diffusion de contenu aux utilisateurs finaux sur n'importe quelle plateforme. Arc XP s'est alors tourné vers Akamai Image & Video Manager et Akamai EdgeWorkers.
Image & Video Manager a automatiquement optimisé les images en temps réel pour chaque terminal, navigateur et connexion réseau de l'utilisateur, tandis qu'EdgeWorkers a facilement intégré la solution de gestion d'images aux flux de travail existants d'Arc XP. Cela a permis une migration fluide du trafic d'images des clients au fil du temps.
« Image & Video Manager a offert une intégration sans accroc via EdgeWorkers et a répondu à nos exigences de capacités hautes performances à grande échelle », poursuit Joe Croney.
« Outre le soutien d'une technologie haut de gamme, ce partenariat met l'accent sur la collaboration entre experts. Akamai nous aide à nous aligner sur notre stratégie et à adopter les dernières innovations pour rester à l'avant-garde des tendances du marché. »— Joe Croney, CTO chez Arc XP
Maintenir de hautes performances lors de la migration
Certains clients d'Arc XP craignaient que le passage de la solution interne à Akamai ne nuise à l'expérience des développeurs et au trafic sur le site. Toutefois, le partenariat entre Akamai et Arc XP a assuré des performances de référencement continues. En effet, les bots d'indexation des images récemment optimisées de Google n'ont montré aucun impact négatif.
Dans le même temps, Arc XP a réduit le temps d'accès au premier octet (TTFB) et les coûts. En tant que CTO, Joe Croney encourage constamment son équipe à rationaliser le flux de données avec élégance sur la plateforme native dans le cloud de l'entreprise. « Akamai nous a aidés à réduire le TTFB de 30 % et à réduire les coûts à hauteur de plusieurs milliers, tout en diffusant du contenu à grande échelle », déclare-t-il.
Offrir des expériences personnalisées basées sur les données
Aujourd'hui, Arc XP étend ses capacités à l'IA générative, afin d'aider les clients à proposer des expériences hyperpersonnalisées pour améliorer la communication avec leur audience. À l'aide d'Akamai EdgeWorkers, l'entreprise peut diffuser du contenu personnalisé en fonction de la segmentation des utilisateurs.
« Akamai nous permet de tirer le meilleur parti du comportement des utilisateurs, en sélectionnant de façon intelligente le contenu idéal pour chaque visiteur. Nous prévoyons de continuer à exploiter l'IA générative et EdgeWorkers pour offrir des expériences encore plus personnalisées », déclare Joe Croney.
Un partenariat qui stimule la croissance
Depuis ses débuts en tant que plateforme technologique au sein de The Washington Post, Arc XP s'est développé et soutient désormais des milliers de sites multimédias dans le monde entier. Joe Croney attribue une partie de cette réussite à son partenariat avec Akamai.
« Outre le soutien d'une technologie haut de gamme, ce partenariat met l'accent sur la collaboration entre experts. Akamai nous aide à nous aligner sur notre stratégie et à adopter les dernières innovations pour rester à l'avant-garde des tendances du marché », conclut Joe Croney.
À propos d'Arc XP
Arc XP est une plateforme conçue pour permettre aux entreprises multimédias d'exceller dans leur domaine de prédilection : raconter des histoires sensationnelles. Grâce à des solutions optimisées par l'IA qui boostent l'efficacité éditoriale, à des expériences captivantes pour l'audience et à la monétisation du contenu, nous fournissons tout ce dont les entreprises multimédias actuelles ont besoin pour stimuler la croissance. Développé à l'origine pour The Washington Post, Arc XP est aujourd'hui reconnu par les médias et les marques du monde entier, et soutient des milliers de sites web dans plus de 25 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur arcxp.com.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.