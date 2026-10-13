M. Qin est obsédé par l'expérience de l'utilisateur : il surveille la vitesse de démarrage des vidéos et si elles se figent. Akamai lui permet d'intervenir sur ces deux aspects. « Nos vidéos sont diffusées à partir du nœud Akamai le plus proche de l'abonné pour accélérer le chargement et éviter que l'image ne se fige », explique-t-il. Les mesures de l'expérience utilisateur en temps réel aident l'équipe de M. Qin à identifier et à résoudre rapidement les problèmes, idéalement avant que les abonnés ne les signalent.

Les fournisseurs de contenu apprécient la rapidité de publication et la sécurité renforcée. Si la diffusion d'une émission enregistrée à 16 h est programmée pour 20 h, les fournisseurs de contenu d'iQIYI ne peuvent accepter des vitesses de téléchargement lentes. « Le téléchargement de nouveaux contenus vidéo sur un serveur en bordure de l'Internet Akamai se trouvant à proximité fait gagner du temps et limite la frustration par rapport à une publication sur un cloud distant », explique M. Qin. Les fournisseurs de contenu sont satisfaits des services de sécurité d'Akamai, qui contribuent à protéger leur contenu des cyberattaques.

Les développeurs d'iQIYI apprécient le déploiement automatisé, qui leur permet de consacrer davantage de temps au travail de création, tel que l'amélioration du moteur de recommandations de l'entreprise et l'identification des tendances des contenus populaires. « Chaque progrès de l'infrastructure, des serveurs physiques aux conteneurs en passant par les machines virtuelles, réduit le temps que notre équipe d'exploitation consacre à l'accompagnement des développeurs », explique M. Qin. « Akamai simplifie vraiment le déploiement de nouveaux logiciels. D'un simple clic, nos développeurs peuvent réaliser un déploiement sur plusieurs clouds et des centaines de milliers de serveurs en bordure de l'Internet d'Akamai. Nous consacrons moins de temps au déploiement et davantage de temps à l'innovation. »

Aujourd'hui, les développeurs d'iQIYI commencent à écrire le code directement sur les serveurs en bordure de l'Internet, avec EdgeWorkers. L'équipe DNS over HTTPS (DoH) d'iQIYI a remporté la première place du défi inaugural de programmation EdgeWorkers grâce à une solution pour le DoH. L'application réduit le temps de résolution DNS de 40 %, ce qui permet aux sites Web de se charger plus rapidement. La distribution du service DNS sur des milliers de serveurs en bordure de l'Internet améliore la stabilité. L'application permet également à iQIYI d'empêcher les pirates de rediriger ses abonnés vers d'autres sites Web, une attaque appelée détournement de DNS. « L'un de nos ingénieurs de l'interface utilisateur a créé le service DoH et a déployé le code sur plus de 100 000 nœuds en bordure de l'Internet en quelques minutes dans le monde entier », explique M. Qin. « C'est incroyable. »