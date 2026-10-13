iQIYI est un service de divertissement en ligne innovant, leader sur le marché chinois. Pour se développer dans d'autres pays tout en continuant à satisfaire les clients existants, l'entreprise avait besoin d'un réseau de diffusion de contenu (CDN) et de serveurs situés à proximité de tous ses clients et fournisseurs de contenu internationaux. La solution : l'Intelligent Edge Platform d'Akamai. Grâce à Akamai, les utilisateurs du monde entier bénéficient d'une expérience globale exceptionnelle et les développeurs peuvent déployer de nouveaux codes sur des centaines de milliers de serveurs dans le monde entier en quelques clics.
Vous visualisez l'icône qui tourne pendant le chargement des vidéos en streaming ? Elle appartient désormais au passé pour les abonnés d'iQIYI qui peuvent lire leurs vidéos immédiatement.
Derrière cette réussite se cache M. Jianhua Qin, directeur principal de l'unité commerciale Infrastructure et Diffusion intelligente de contenu d'iQIYI. M. Qin a rejoint iQIYI en 2012. « Mon équipe est responsable de l'infrastructure informatique (serveurs, stockage et mise en réseau) utilisée par nos développeurs, nos équipes commerciales et nos fournisseurs de contenu », explique-t-il. « Notre but est de nous assurer que nos utilisateurs disposent de l'infrastructure dont ils ont besoin pour offrir une expérience applicative exceptionnelle, sans avoir à se soucier de l'emplacement de cette infrastructure. »
Le volume des opérations d'iQIYI ne fait qu'ajouter au défi du travail de M. Qin. Selon un rapport du secteur, iQIYI compte plus de 500 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. Les développeurs améliorent continuellement le moteur de recommandations basé sur l'IA de l'entreprise et réalisent les mises à jour de logiciels à la demande. De nombreux contenus sont publiés chaque jour. « Pour publier en permanence de nouveaux codes et contenus, nous avons besoin d'une infrastructure extrêmement efficace », explique M. Qin.