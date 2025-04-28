Che cos'è il GDPR?

Il diritto alla privacy è diventato parte della legislazione dell'UE a partire dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo emanata nel 1950. Il GDPR è stato un aggiornamento della direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati personali o DPA.(2)e, emanata nel 1995, mentre il GDPR è stato adottato nel 2016; gli stati membri dell'UE hanno avuto due anni di tempo per implementare la legge. Uno dei fattori trainanti alla base di questo aggiornamento è stato l'intento di armonizzare le leggi sulla privacy all'interno di tutti gli stati membri dell'Unione europea. Una volta entrato in vigore il GDPR, le aziende interessate da questo regolamento hanno dovuto soddisfare i requisiti necessari per la conformità al GDPR. Nell'ambito del GDPR, rientra la necessità di garantire la protezione della privacy dei dati personali. Nell'articolo 4 del GDPR, per "dati personali" si intende qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"), inclusi dettagli come informazioni personali, indirizzi IP, dati biometrici, ecc. Il GDPR fornisce, inoltre, classi di dati, tra cui "categorie speciali" di dati che riflettono i loro livelli di sensibilità, ad esempio i dati più sensibili richiedono una protezione più solida.

Nell'ambito del GDPR, un'entità interessata è qualsiasi organizzazione che utilizza i dati personali di un interessato dell'UE a cui la stessa entità offre beni o servizi o di cui monitora il comportamento online. Le entità interessate sono considerate titolari o responsabili del trattamento dei dati: Un titolare del trattamento dei dati è il principale responsabile dei consensi e della gestione degli accessi; un responsabile del trattamento dei dati viene incaricato di svolgere la sua funzione da un titolare del trattamento dei dati. L'ambito giurisdizionale del GDPR si estende per includere aziende le cui sedi non si trovano in Europa e nell'UE e che raccolgono i dati personali dei clienti nell'UE durante il loro processo di vendita di merci. Il GDPR riguarda le aziende di qualsiasi dimensione perché si riferisce alle attività di trattamento dei dati di un'azienda, non alle sue dimensioni.