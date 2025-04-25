脅威検知は今日のサイバーセキュリティにとって不可欠な要素です。サイバー攻撃は巧妙化し、その破壊力は増す一方ですが、脅威検知システムを使用すれば、進行中の攻撃をすばやく特定したり、脆弱性の悪用を阻止したり、侵害される前に脆弱性を緩和したりすることが可能となります。

サイバー攻撃は、アプリケーションや API からユーザーやデータセンターまで、IT エコシステムのほぼすべてを脅かします。そのため、効果的に脅威を検知するためには、最新の脅威インテリジェンスを活用した複数のセキュリティレイヤーが必要となります。また、コストと労力を最小限に抑えるために自動修復の機能も不可欠です。

Akamai の一連の セキュリティソリューション は、複数の脅威検知テクノロジーの提供を特徴としています。これらを活用することで、お客様のチームはセキュリティ脅威を早期に特定してすばやく緩和し、損害や経済的影響を最小限に抑えることができます。