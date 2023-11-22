Groupe Rocher、お客様に最高クラスの体験を提供することを目指してAkamaiを選択

Groupe Rocherは、1959年にブルターニュで設立された家族経営の企業です。創業者のYves Rocher氏は、個人的な体験を通じて、自然は人々の幸福にプラスの影響を及ぼすものであり、したがって地球のために行動したいという人の願いにもプラスの影響を及ぼすと考えるようになりました。この理念を信じているGroupe Rocherは、「人と自然を再び結び付ける」ことを目標として掲げています。そのため、同社は国際グループとして初めて、フランスの法律に定められている「ミッション主導の企業」（「Entreprise à Mission」）となりました。当社と極めて近い価値観を共有しているこのような革新的な企業が、お客様にシームレスな体験を提供するためにAkamaiを選択したことを嬉しく思います。
ボットに注意
革新的な製品を誇る組織にとって、顧客ロイヤルティを維持することは不可欠です。ボットはショッピング体験に害を及ぼす場合があります。ボットによる買い占めの影響で顧客が最新の製品を購入できないと、不満の原因となります。
そこでAkamaiの出番です。Akamai Bot Manager Premierは、正当なトラフィックとボットトラフィックを区別することに優れており、最も巧妙なボットをも凌駕する性能を備えています。1日あたり115億件のボットリクエストと2億8,000万件のボットログインに基づいて、最もクリーンなデータからインテリジェンスを取得します。そのすべてが、Groupe Rocherがアタックサーフェス全体と同社の有名ブランド（Yves Rocher、Arbonne、Dr. Pierre Ricaudなど）を保護するために役立ちます。
安全でシームレスなショッピング体験
Groupe Rocherのお客様は、極めて革新的な化粧品を店舗やオンラインで簡単かつ効率的に購入できることを求めています。ブラックフライデーやサイバーマンデーなどの繁忙期でも、同社のWebサイトは安全でシームレスなショッピング体験を提供することが期待されています。
AkamaiはGroupe Rocherにそのためのインフラを提供しています。Akamai App & API Protectorは、Webアプリケーションファイアウォール、APIセキュリティ、レイヤー7分散型サービス妨害（DDoS）防御を1つのソリューションに統合します。脆弱性を迅速に特定し、Groupe RocherのWeb資産やAPI資産全体で脅威を緩和します。
Groupe RocherのGroup Chief Information Security OfficerであるJérôme Etienne氏は、Akamaiとのコラボレーションについて次のように語りました。「Akamaiとの提携にとても満足しています。Akamaiは、最新のセキュリティ規制に完全に準拠したソリューションを通じて、一貫して優れた信頼性とパフォーマンスを提供します。Akamaiのチームは当社の一部のようであり、高度なプロフェッショナルとしてふるまい、助けが必要なときにいつでも対応できる準備が整っています。Akamaiのおかげで、お客様に満足していただける安全で効率的なショッピング体験を提供できるようになりました。このコラボレーションを通じて得られるビジネス価値は素晴らしいものです。将来にわたってAkamaiと協力できることを期待しています。それにより、当社は今後も人と自然を再び結び付けることができます」
Akamaiについて
Akamaiは、オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業です。当社の市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、グローバル運用チームによって、あらゆる場所でエンタープライズデータとアプリケーションを保護する多層防御を利用いただけます。Akamaiのフルスタック・クラウド・コンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散化されたプラットフォームで高いパフォーマンスとコストを実現しています。多くのグローバル企業が、ビジネスの成長に必要な業界最高レベルの信頼性、拡張性、専門知識を提供できるAkamaiに信頼を寄せています。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。