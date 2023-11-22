Groupe Rocher、お客様に最高クラスの体験を提供することを目指してAkamaiを選択

Groupe Rocherのお客様は、極めて革新的な化粧品を店舗やオンラインで簡単かつ効率的に購入できることを求めています。ブラックフライデーやサイバーマンデーなどの繁忙期でも、同社のWebサイトは安全でシームレスなショッピング体験を提供することが期待されています。

AkamaiはGroupe Rocherにそのためのインフラを提供しています。Akamai App & API Protectorは、Webアプリケーションファイアウォール、APIセキュリティ、レイヤー7分散型サービス妨害（DDoS）防御を1つのソリューションに統合します。脆弱性を迅速に特定し、Groupe RocherのWeb資産やAPI資産全体で脅威を緩和します。

Groupe RocherのGroup Chief Information Security OfficerであるJérôme Etienne氏は、Akamaiとのコラボレーションについて次のように語りました。「Akamaiとの提携にとても満足しています。Akamaiは、最新のセキュリティ規制に完全に準拠したソリューションを通じて、一貫して優れた信頼性とパフォーマンスを提供します。Akamaiのチームは当社の一部のようであり、高度なプロフェッショナルとしてふるまい、助けが必要なときにいつでも対応できる準備が整っています。Akamaiのおかげで、お客様に満足していただける安全で効率的なショッピング体験を提供できるようになりました。このコラボレーションを通じて得られるビジネス価値は素晴らしいものです。将来にわたってAkamaiと協力できることを期待しています。それにより、当社は今後も人と自然を再び結び付けることができます」