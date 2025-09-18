Akamai と Seraphic の連携で、よりスマートなセキュリティを実現：セキュア・エンタープライズ・ブラウジングによる SSE のシンプル化を目指す

※本リリースは2025年9月15日(現地時間) 米国マサチューセッツ州ケンブリッジで発表されたプレスリリースの抄訳版です。

オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業、Akamai Technologies（NASDAQ：AKAM）は、エンタープライズ・ブラウザー・セキュリティのリーダー企業である Seraphic Security と戦略的提携を締結したことを発表しました。これにより、Akamai が提供するゼロトラスト・セキュリティ製品ポートフォリオにセキュア・エンタープライズ・ブラウザー（SEB）が加わります。



デジタルトランスフォーメーションが加速し、AI を導入する組織が増加する中、従業員はあらゆるデバイスから、どこからでもプライベートアプリケーション、SaaS プラットフォーム、AI ツールに簡単かつセキュアにアクセスできる必要があります。同時に、企業は従来の Web 脅威だけでなく、データ漏洩や悪意のあるプロンプトなど新たな AI リスクの両方からインターネットアクセスを保護する必要があります。



これらのリスクは、ネットワーク上の脆弱性にとどまりません。こうした要求に応えるには、生産性を損なうことなくセキュリティを確保しながら、厳格なアクセス制御を実施し、インテリジェントなブラウザレベルの保護を提供するゼロトラストアプローチが必要です。



今回締結したパートナーシップを通じて、Akamai は従来のセキュリティサービスエッジ（SSE）によるネットワークアクセスの枠を超え、よりシンプルで費用対効果に優れ、他のセキュリティスタックとも統合しやすい代替手段を提供できるようになります。



Seraphic のセキュア・エンタープライズ・ブラウザーをゼロトラストネットワークアクセス（ZTNA）製品である Enterprise Application Access（EAA）と統合することで、Akamai は従来の SSE への要件を網羅する包括的なセキュリティソリューションをお客様に提供します。



Seraphic の CEO 兼共同創業者である Ilan Yeshua 氏は「企業は、管理されていないブラウザーやリスクのある AI ツールが、従来のネットワークセキュリティでは対応しきれないギャップを生み出していることに気づき始めています」「Akamai との提携により、セキュアブラウジングをより広範なゼロトラストフレームワークへと拡張できます。これにより、組織はユーザーとデータを安全に保ちながら、新たなテクノロジーを自信を持って導入できるようになります。」と述べています。



Akamai の Enterprise Security 担当 Senior Vice President 兼 General Manager の Ofer Wolf は「Seraphic との提携により、従来の SSE の限界を超えることが可能になりました」「Seraphic のエンタープライズ向けセキュアブラウジングと当社の ZTNA ソリューションを組み合わせることで、従来のプロキシのような重厚なインフラや複雑さなしに、あらゆるデバイス上のアプリ、SaaS、AI ツールを保護する、よりシンプルな方法を提供します。」と述べています。



このパートナーシップにより、Akamai のグローバルネットワークを活用し、ユーザーやアプリケーションの所在地を問わず、最適な体験を提供します。さらに、インストール不要のデバイスポスチャーチェック機能や、プライベートアプリケーションアクセス向けに強化されたデータ損失防止（DLP）機能も提供します。加えて、すべての SSE コンポーネントに単一ポリシーを適用し、監視と可視化のための統一ダッシュボードを採用することで、あらゆるプロセスをシンプルにします。



Akamai は、お客様とパートナーに統合型のソリューションとスタンドアロンコンポーネントの両方を提供します。Akamai のゼロトラスト・ソリューションの詳細をご確認ください。“The Forrester Wave™：Zero Trust Platforms, Q3 2025.” において「Customer Favorite」に選出されたソリューションです。

