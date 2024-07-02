Akamai、API セキュリティ企業 Noname の買収を完了

©2025 Akamai Technologies
オンラインライフの力となり、守るクラウド企業、Akamai Technologies（NASDAQ：AKAM）は、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）セキュリティ企業の Noname Security の買収を完了したことを発表しました。また5月7日にAkamaiは、約 4 億 5000 万ドルでNoname社を買収することで両社が合意したと発表していました。
市場トップクラスの API セキュリティベンダーである Nonameは、API の使用が拡大し続けるなか、高まる顧客需要や市場要件に対応するAkamaiの能力を加速させるものと期待されています。具体的には、Akamaiはお客様のビジネス、統合、または導入の要件を問わず、あらゆるAPI トラフィックロケーションに保護を拡大することができるようになります。またAkamaiは、Noname のその他の営業およびマーケティングリソース、確立されたチャネルおよびアライアンス関係により、さらに大きな規模を獲得できるものと期待しています。
