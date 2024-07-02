X
Akamai logo
+1-8774252624
+1-8774252624
ログイン
Control Center
Akamai プラットフォームへのアクセス
Cloud Manager
クラウドリソースを管理する
製品トライアル
サイバー脅威にお困りの方
ログイン
Control Center
Akamai プラットフォームへのアクセス
Cloud Manager
クラウドリソースを管理する
PRESS RELEASE

Akamai、API セキュリティ企業 Noname の買収を完了

※本リリースは2024年6月25日 (現地時間) マサチューセッツ州ケンブリッジで発表されたプレスリリースの抄訳版です。

Japan – Tokyo | July 02, 2024

Share

オンラインライフの力となり、守るクラウド企業、Akamai Technologies（NASDAQ：AKAM）は、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）セキュリティ企業の Noname Security の買収を完了したことを発表しました。また5月7日にAkamaiは、約 4 億 5000 万ドルでNoname社を買収することで両社が合意したと発表していました。

市場トップクラスの API セキュリティベンダーである Nonameは、API の使用が拡大し続けるなか、高まる顧客需要や市場要件に対応するAkamaiの能力を加速させるものと期待されています。具体的には、Akamaiはお客様のビジネス、統合、または導入の要件を問わず、あらゆるAPI トラフィックロケーションに保護を拡大することができるようになります。またAkamaiは、Noname のその他の営業およびマーケティングリソース、確立されたチャネルおよびアライアンス関係により、さらに大きな規模を獲得できるものと期待しています。

より詳しい情報はAPIセキュリティの製品ページ、またはブログをご覧ください。

Akamai について

Akamai はサイバーセキュリティとクラウドコンピューティングを提供することで、オンラインビジネスの力となり、守っています。市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、そして世界中の運用チームが、あらゆるところで企業のデータとアプリケーションを多層防御で守ります。Akamai のフルスタック・クラウドコンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散されたプラットフォーム上で、パフォーマンスと手頃な価格を両立します。安心してビジネスを展開できる業界トップクラスの信頼性、スケール、専門知識の提供により、Akamai は、あらゆる業界のグローバル企業から信頼を獲得しています。詳細については、akamai.com および akamai.com/blog をご覧いただくか、X と LinkedIn で Akamai Technologies をフォローしてください。

広報連絡先