|世界中の 25 以上の主要地域にわたり、Essential Compute プランを展開します。
|Dedicated CPU インスタンスは、高性能でリソース集約型のワークロードで、一貫した中断のないコンピューティングを実現します。
|Shared CPU インスタンスは、コスト効率の高い共有コンピューティングリソースへのアクセスを 1 か月あたり 5 ドルから提供します。
|High Memory プランでは、専用 CPU 上により多くの RAM を搭載し、追加のストレージや vCPU なしでメモリ集約型アプリケーションを実行します。
|毎日、毎週、隔週の自動スナップショットでデータを保持するよう、Backups を設定可能
|他のユーザーと計算リソースを共有する必要がなく、集中したリソースを有効に活用することで、計算負荷が高く、パフォーマンスに敏感なアプリケーションを実行できます。
|低いパフォーマンス要件で、開発環境と汎用ワークロードを実行できます。
|システムメモリに保存するデータ量を増やすことで、アプリケーションのパフォーマンスを向上させることができます。キャッシングや高速データ取得に最適です。
|LKE を使用して、マネージド型 Kubernetes クラスターに必要不可欠なコンピューティングノードを追加
|CPU 割り当て：専用
|CPU 割り当て：共有
|CPU 割り当て：専用
|アプリケーションに必要なコンピューティングリソースの増減に応じて、サイズを簡単に変更できます
|CPU コア：2 – 64 コア
|CPU コア：1 – 32 コア
|CPU コア：2 – 16 コア
|インフラの管理方法を、UI、API、CLI、開発者ツールの統合から選択します
|メモリ：4 – 512 GB
|メモリ：1 – 192 GB
|メモリ：24 – 300 GB
|Akamai Cloud のプールされたネットワーク転送システムにより、エグレスコストをさらに削減できます
|バンドル転送：4 – 12 TB
|バンドル転送：1 – 20 TB
|バンドル転送：5 – 9 TB
|すべてのお客様が、年中無休 24 時間体制の E メールと電話によるサポートをご利用いただけます
|開始価格：36 ドル／月
|開始価格：5 ドル／月
|開始価格：60 ドル／月
必須コンピューティングインフラのための、予測可能な価格設定とネイティブのプライベートネットワーク
ステートフルなアプリケーションインフラから軽量のエフェメラルワークロードまで、あらゆる用途に適したサイズのコンピューティングインスタンスを、Shared CPU、Dedicated CPU、High Memory からお選びいただけます。Cloud Manager UI、API、CLI、サポートされている開発者ツールを使用して展開し、アプリケーションの規模に応じて簡単にサイズを変更できます。すべてのプランには、99.99% の保証アップタイムとバンドルエグレス（出方向の通信）が含まれます。
ニーズとワークロードに適したコンピューティングを実現
