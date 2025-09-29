Essential Compute

ステートフルなアプリケーションインフラから軽量のエフェメラルワークロードまで、あらゆる用途に適したサイズのコンピューティングインスタンスを、Shared CPU、Dedicated CPU、High Memory からお選びいただけます。Cloud Manager UI、API、CLI、サポートされている開発者ツールを使用して展開し、アプリケーションの規模に応じて簡単にサイズを変更できます。すべてのプランには、99.99% の保証アップタイムとバンドルエグレス（出方向の通信）が含まれます。