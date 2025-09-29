X
Essential Compute

アプリケーションのニーズに合わせて、適切なコンピューティングプランとリソース（Shared CPU、Dedicated CPU、または High Memory）をお選びください

アカウントを作成する
お問い合わせ

必須コンピューティングインフラのための、予測可能な価格設定とネイティブのプライベートネットワーク

ステートフルなアプリケーションインフラから軽量のエフェメラルワークロードまで、あらゆる用途に適したサイズのコンピューティングインスタンスを、Shared CPU、Dedicated CPU、High Memory からお選びいただけます。Cloud Manager UI、API、CLI、サポートされている開発者ツールを使用して展開し、アプリケーションの規模に応じて簡単にサイズを変更できます。すべてのプランには、99.99% の保証アップタイムとバンドルエグレス（出方向の通信）が含まれます。

価格と性能の最適なバランスを実現

ワークロードに適切なプランをお選びください。Shared CPU、Dedicated CPU、High Memory の価格設定ラインアップにより、さまざまなユースケースに対応した競争力のあるプランを提供します。

エグレスコストを最大 90% 削減

ワークロードに適切なプランをお選びください。Shared CPU、Dedicated CPU、High Memory の価格設定ラインアップにより、さまざまなユースケースに対応した競争力のあるプランを提供します。

ネイティブのプライベートネットワークでインフラを保護

Akamai Cloud は、アプリケーションを不要なトラフィックから保護するための、ネイティブのセキュア・ネットワーキング・ツールを提供します。カスタム・クラウド・ファイアウォール・ルールを設定し、VPC ですべてのコンピューティングリソースを保護します。

プライベートネットワークの詳細

ニーズとワークロードに適したコンピューティングを実現

特長 Dedicated CPU Shared CPU High Memory
世界中の 25 以上の主要地域にわたり、Essential Compute プランを展開します。 Dedicated CPU インスタンスは、高性能でリソース集約型のワークロードで、一貫した中断のないコンピューティングを実現します。 Shared CPU インスタンスは、コスト効率の高い共有コンピューティングリソースへのアクセスを 1 か月あたり 5 ドルから提供します。 High Memory プランでは、専用 CPU 上により多くの RAM を搭載し、追加のストレージや vCPU なしでメモリ集約型アプリケーションを実行します。
毎日、毎週、隔週の自動スナップショットでデータを保持するよう、Backups を設定可能 他のユーザーと計算リソースを共有する必要がなく、集中したリソースを有効に活用することで、計算負荷が高く、パフォーマンスに敏感なアプリケーションを実行できます。 低いパフォーマンス要件で、開発環境と汎用ワークロードを実行できます。 システムメモリに保存するデータ量を増やすことで、アプリケーションのパフォーマンスを向上させることができます。キャッシングや高速データ取得に最適です。
LKE を使用して、マネージド型 Kubernetes クラスターに必要不可欠なコンピューティングノードを追加 CPU 割り当て：専用 CPU 割り当て：共有 CPU 割り当て：専用
アプリケーションに必要なコンピューティングリソースの増減に応じて、サイズを簡単に変更できます CPU コア：2 – 64 コア CPU コア：1 – 32 コア CPU コア：2 – 16 コア
インフラの管理方法を、UI、API、CLI、開発者ツールの統合から選択します メモリ：4 – 512 GB メモリ：1 – 192 GB メモリ：24 – 300 GB
Akamai Cloud のプールされたネットワーク転送システムにより、エグレスコストをさらに削減できます バンドル転送：4 – 12 TB バンドル転送：1 – 20 TB バンドル転送：5 – 9 TB
すべてのお客様が、年中無休 24 時間体制の E メールと電話によるサポートをご利用いただけます 開始価格：36 ドル／月 開始価格：5 ドル／月 開始価格：60 ドル／月

Essential Compute の価格プラン

Shared CPU、Dedicated CPU、High Memory のプラン価格 （ローカルストレージ、バンドルエグレス、プライベートネットワークを含む）を比較してください。

価格を見る

プロモーションの引き換えに関する規則と条件をご覧ください

お客様事例

ソーシャル・メディア・プラットフォーム

大手ソーシャル・メディア・プラットフォーム、クラウドコンピューティングの長期戦略パートナーとして Akamai を選択。

お客様事例を読む

Grupo Nuveto

Akamai は、Nuveto が厳格なデータローカリゼーション法を適用しているクライアントに対し、需要の高い期間でもシームレスな顧客体験を提供できるようにします。

お客様事例を読む

FreshToHome

インドの大手食料品プラットフォーム FreshToHome は、事業を未来へ進めるための適切なクラウド・コンピューティング・パートナーを見つけました。

お客様事例を読む

大規模な展開、移行、アプリの最適化、アーキテクチャの評価、セキュリティと信頼性の監査などを Akamai がサポートします。サポートやアカウントに関するご質問は、サポートページをご覧ください。