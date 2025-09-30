X
Accelerated Compute

ASIC に加え、新たにメディアトランスコーディング用の NETINT VPU を使用してアプリケーションパフォーマンスを最適化。

お問い合わせ

クラウド内で VPU を使用してトランスコーディングを高速化し、コスト効率を向上

Akamai Cloud で NETINT の T1U Quadra ビデオ処理ユニット（VPU）を使用して、メディアトランスコーディングの最適化が可能になりました。これにより、VOD とライブイベントのメディアストリーミングの規模を拡大しながら、コストを削減し、CPU リソースを他の重要なアプリケーションタスクに充てることができます。同時に、高価な CPU および GPU ベースのトランスコーディングパフォーマンスと同等、またはそれ以上のパフォーマンスを発揮できます。

コスト効率に優れたクラウド VPU により、4 倍のストリーム密度を実現 

VPU ごとに最大 30 の同時ストリームで、高パフォーマンスの VOD とライブストリーミングを提供します。独自の VPU ハードウェアを所有するコストと複雑さを排除し、クラウドにより必要に応じてスケーリングできます。

Accelerated、Premium、GPU のインスタンスから適切なプランを選択

クラウドは汎用的なインフラではありません。プラン（Accelerated、Premium、GPU）をシームレスに切り替えることで、アプリケーションのパフォーマンス要件を満たし、クラウドのコストを最適化できます。

クラウドでのオンデマンドアクセスにより VPU を柔軟に拡張

VPU リソースを必要に応じて拡張できます。初めて VPU を試す場合も、所有するハードウェアに追加する場合も、クラウドに導入することで、先行投資なしで迅速に拡張できます。

主な特長

VPU をグローバルに展開

VPU による高速化プランは、北米、ヨーロッパ、アジアの Akamai Cloud の対象地域で提供されています。その他の地域については弊社までお問い合わせください。

付属のメディア・トランスコーディング・ソフトウェア開発キット（SDK）を活用

NETINT VPU には、FFmpeg、H.264 圧縮、HDR 統合などがあり、これらは NETINT の付属のソフトウェア開発キット（SDK）に組み込まれています。

安全なネットワークを簡単に設定

無料の VPC、VLAN、およびクラウドファイアウォールの互換性を使用して、トラフィックをセグメント化し、高速化されたインスタンスへのアクセスを制限します。

特長

  • VPU に含まれる組み込みの AVC/H.264 ベースライン圧縮（Main、High、High 10 エンコード／デコード）は、変化するインターネット速度に最適
  • 1 時間あたり 0.42 米ドルからクラウドで VPU を利用可能
  • Accelerated Compute ワーカーノードをマネージド型 Kubernetes クラスターに追加
  • 慎重にカスタマイズされた 3 つのプランから選択し、インスタンスごとに最大 2 つの専用 VPU を導入
  • 低コストのエグレス（出方向の通信）で最大 90% コストを削減。1 GB あたり 0.005 米ドル（つまり、0.5 セント）
  • Terraform を使用して Accelerated Compute インスタンスを構成および展開
  • ネイティブの HDR 統合技術により、カラーコントラスト、明るさ、色精度を高めることで鮮明な動画のストリーミングを実現
  • メディアワークロード用のクラウドリソースにより、ストリームあたりのコストを最小限に抑制
  • VLAN と VPC を使用した Private Networking の設定が容易

Accelerated Compute の価格プラン

最小価格は、NETINT Quadra 1U x 1 Small Compute インスタンス（1 VPU、8 vCPU コア、16 GB のメモリ、200 GB の SSD ストレージ）の場合で月額 280 米ドル（0.42 米ドル／時間）です。

価格を見る

Accelerated Compute のユースケース

VPU は、トランスコーディングの高速化、コストの削減、スケーラビリティを備えており、今日のメディア負荷の高いタスクにおいて普及しています。

オンデマンド動画ストリーミング

GPU に過剰な費用をかけることなく、高パフォーマンスな動画ストリーミングを実現できます。VPU は、高いストリーム密度と、VOD サービス、メディア SaaS、OTT プロバイダーなどのプラットフォームに最適化されたメディア処理により、コスト効率の高い CPU および GPU ベースのトランスコーディングパフォーマンスを発揮します。

ライブ・イベント・ストリーミング

ライブイベントのレイテンシーを短縮し、ストリーム品質を最大化します。コンサートやスポーツからグローバル放送まで、クラウドベースの VPU はトランスコーディングの遅延を最小限に抑え、最大 8K HDR までの AV1 エンコーディングをサポートし、超低レイテンシー配信で理想的な視聴者体験を実現します。

動画主導のソーシャル・メディア・コンテンツ

大容量メディアのアップロードと即時再生をサポートします。プラットフォームで短編動画、ユーザー生成コンテンツ、ライブ放送の利用が高まるにつれ、VPU の導入により、コストのかかるオンプレミスのハードウェアインフラを使用することなく、エンコードを加速し、コンピューティングの負荷を軽減し、より迅速で拡張性の高いメディア処理を実現できるようになります。

最大 5,000 米ドルのクラウドクレジットの条件を満たしているか、申請を確認いたします

大規模な展開、移行、アプリの最適化、アーキテクチャの評価、セキュリティと信頼性の監査などを Akamai がサポートします。サポートやアカウントに関するご質問は、サポートページをご覧ください。