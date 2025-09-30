Accelerated Compute

Akamai Cloud で NETINT の T1U Quadra ビデオ処理ユニット（VPU）を使用して、メディアトランスコーディングの最適化が可能になりました。これにより、VOD とライブイベントのメディアストリーミングの規模を拡大しながら、コストを削減し、CPU リソースを他の重要なアプリケーションタスクに充てることができます。同時に、高価な CPU および GPU ベースのトランスコーディングパフォーマンスと同等、またはそれ以上のパフォーマンスを発揮できます。