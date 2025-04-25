Kayo Sports は、オーストラリアのシドニーに本社を置くマルチスポーツ・ストリーミング・サービスです。Kayo は優れた顧客体験の提供に注力することで、オーストラリアにおけるスポーツ観戦の形を変革しました。Kayo は Akamai と連携して、急速な拡大と成長を遂げています。Akamai のプラットフォームによって実現される メディアデリバリー、 Web パフォーマンス、 セキュリティ などのソリューションは、メディアおよび Web 配信ソリューションのトラフィックオフロード、耐障害性、より安全な顧客体験など、Kayo Sports にさまざまなビジネス上のメリットを提供しています。

Kayo Sports について

Kayo Sports は、50 以上のスポーツと 180 の試合のライブとオンデマンドで配信する画期的なマルチスポーツ・ストリーミング・サービスです。オーストラリア最大のスポーツと海外の人気スポーツをユーザーのお気に入りデバイスに即時ストリーミングするのが特長で、ユーザーのニーズに合わせてパーソナライズされた画期的な機能も利用できます。Kayo Sports は、FOX SPORTS Australia、ESPN、beIN SPORTS と提携しています