Kayo Sports は、Akamai を使用してストリーミングサービスをスケーリングしています

Akamai とタッグを組むことによって、Kayo Sports は 50 以上のスポーツをライブおよびオンデマンドで配信し、毎年 30,000 時間以上のコンテンツを配信しています

 

Kayo Sports は、オーストラリアのシドニーに本社を置くマルチスポーツ・ストリーミング・サービスです。Kayo は優れた顧客体験の提供に注力することで、オーストラリアにおけるスポーツ観戦の形を変革しました。Kayo は Akamai と連携して、急速な拡大と成長を遂げています。Akamai のプラットフォームによって実現される メディアデリバリーWeb パフォーマンスセキュリティ などのソリューションは、メディアおよび Web 配信ソリューションのトラフィックオフロード、耐障害性、より安全な顧客体験など、Kayo Sports にさまざまなビジネス上のメリットを提供しています。

Kayo Sports について

Kayo Sports は、50 以上のスポーツと 180 の試合のライブとオンデマンドで配信する画期的なマルチスポーツ・ストリーミング・サービスです。オーストラリア最大のスポーツと海外の人気スポーツをユーザーのお気に入りデバイスに即時ストリーミングするのが特長で、ユーザーのニーズに合わせてパーソナライズされた画期的な機能も利用できます。Kayo Sports は、FOX SPORTS Australia、ESPN、beIN SPORTS と提携しています

 

