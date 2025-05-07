X
Kayo Sports amplía los servicios de streaming con Akamai

Akamai permite que el servicio de streaming pueda distribuir más de 30 000 horas de contenido cada año en más de 50 deportes en directo y a la carta.

 

Kayo Sports es un servicio de streaming de varios deportes, con sede en Sídney, Australia. A través de su enfoque centrado en ofrecer una gran experiencia al cliente, Kayo ha transformado la manera en que la gente ve los deportes en Australia. Se asocian con Akamai para facilitar su rápida expansión y crecimiento. Las soluciones de la plataforma de Akamai, entre las que se encuentran la distribución de contenido multimedia, el rendimiento weby la seguridad, han aportado múltiples ventajas empresariales a Kayo Sports, como la descongestión de tráfico para sus soluciones de distribución de contenido multimedia y web, la flexibilidad y una experiencia más segura para sus clientes.

Acerca de Kayo Sports

Kayo Sports es un innovador servicio de streaming de varios deportes con más de 50 modalidades y 180 competiciones deportivas disponibles para su visionado en directo y a la carta. Cuenta con los deportes australianos más importantes, además de lo mejor de otros países, en su dispositivo favorito, que se retransmite al instante con funciones sin igual personalizadas para el usuario. Kayo Sports cuenta con la colaboración de FOX SPORTS Australia, ESPN y beIN SPORTS.

 

