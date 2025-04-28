Kayo Sports è un servizio di sport in streaming, la cui sede centrale si trova a Sydney, in Australia. Attraverso la sua scrupolosa attenzione rivolta ad offrire un'eccellente customer experience, Kayo ha trasformato il modo di guardare lo sport in Australia. La collaborazione con Akamai ha aiutato l'azienda a sostenere la sua rapida espansione. Le soluzioni offerte dalla piattaforma di Akamai, ad esempio per la distribuzione dei contenuti media, le web performancee la sicurezza hanno apportato diversi vantaggi aziendali a Kayo Sports, inclusi l'offload del traffico per le soluzioni di media/web delivery, la resilienza e un'experience più sicura per i suoi clienti.

Informazioni su Kayo Sports

Kayo Sports è un innovativo servizio di sport in streaming con oltre 50 sport e 180 gare in diretta e on-demand. Offre servizi in streaming in tempo reale sui principali sport australiani e sul meglio di tutto il mondo su vari dispositivi con innovative funzioni personalizzate per gli utenti. Kayo Sports si avvale della tecnologia di FOX SPORTS Australia, ESPN e beIN SPORTS