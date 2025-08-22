X
A Kayo Sports dimensiona os serviços de streaming com a Akamai

A Akamai permite que o serviço de streaming entregue mais de 30 mil horas de conteúdo por ano em mais de 50 esportes ao vivo e sob demanda

 

A Kayo Sports é um serviço de streaming multiesportivo sediado em Sydney, na Austrália. Por meio de seu foco absoluto em entregar uma excelente experiência ao cliente, a Kayo transformou a forma como as pessoas assistem esportes na Austrália. Ela se une à Akamai para ajudar a apoiar sua rápida expansão e crescimento. Soluções de toda a plataforma da Akamai, incluindo entrega de mídia, desempenho na Webe segurança, renderam vários benefícios comerciais para a Kayo Sports, incluindo tráfego fora de carga para suas soluções de entrega de mídia e Web, resiliência e uma experiência mais segura para seus clientes.

Sobre a Kayo Sports

A Kayo Sports é um serviço de streaming multiesportivo inovador com mais de 50 esportes e 180 competições ao vivo e sob demanda. O serviço apresenta os maiores esportes australianos com o melhor do exterior em seu dispositivo favorito, transmitido instantaneamente com recursos inovadores personalizados para o usuário. A Kayo Sports é viabilizada pela FOX SPORTS Australia, ESPN e beIN SPORTS

 

