Kayo Sports est un service de streaming multisports, basé à Sydney, en Australie. S'étant donné pour mission d'offrir une expérience client exceptionnelle, Kayo a transformé la façon dont les Australiens regardent les événements sportifs. Son partenariat avec Akamai lui permet de soutenir son expansion et sa croissance rapides. Les solutions de la plateforme Akamai, incluant la diffusion multimédia, les performances Webet la sécurité, ont apporté de nombreux avantages à Kayo Sports, notamment le délestage du trafic pour ses solutions de diffusion multimédia et Web, de la résilience et une expérience client plus sécurisée.

À propos de Kayo Sports

Kayo Sports est un service révolutionnaire de streaming multisports qui diffuse plus de 50 disciplines sportives et 180 compétitions en live et à la demande. Il diffuse instantanément les plus grands événements sportifs australiens, ainsi que le meilleur des sports internationaux, sur votre terminal préféré grâce à des fonctionnalités innovantes personnalisables. Kayo Sports collabore avec FOX SPORTS Australia, ESPN et beIN SPORTS