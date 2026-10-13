Kayo Sports ist ein Multisport-Streaminganbieter mit Hauptsitz in Sydney, Australien. Mit seinem kompromisslosen Fokus auf großartigen Kundenerlebnissen hat Kayo die Art und Weise verändert, wie Menschen in Australien Sportevents ansehen. Akamai unterstützt das Unternehmen bei seinem schnellen Wachstumskurs. Lösungen der gesamten Akamai-Plattform – z. B. aus dem Bereich Media Delivery, Web Performance und Security – haben Kayo Sports zahlreiche Vorteile gebracht: u. a. Traffic-Offloading für seine Medien- und Webbereitstellungslösungen, Ausfallsicherheit und ein sichereres Erlebnis für seine Kunden.