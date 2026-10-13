Kayo Sports ist ein Multisport-Streaminganbieter mit Hauptsitz in Sydney, Australien. Mit seinem kompromisslosen Fokus auf großartigen Kundenerlebnissen hat Kayo die Art und Weise verändert, wie Menschen in Australien Sportevents ansehen. Akamai unterstützt das Unternehmen bei seinem schnellen Wachstumskurs. Lösungen der gesamten Akamai-Plattform – z. B. aus dem Bereich Media Delivery, Web Performance und Security – haben Kayo Sports zahlreiche Vorteile gebracht: u. a. Traffic-Offloading für seine Medien- und Webbereitstellungslösungen, Ausfallsicherheit und ein sichereres Erlebnis für seine Kunden.
Über Kayo Sports
Kayo Sports ist ein bahnbrechender Multisport-Streamingdienst, der über 50 Sportarten und 180 Sportevents als Livestreams und On-Demand-Videos überträgt. Er bietet die beliebtesten australischen Sportarten und die besten Events aus dem Ausland direkt auf Ihrem Lieblingsgerät – Streams stehen sofort zur Verfügung und personalisierte Funktionen setzen neue Maßstäbe. Kayo Sports wird von FOX SPORTS Australia, ESPN und beIN SPORTS unterstützt.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.